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Automobilismo

Com histórico de pódio em Minas Gerais, Hugo Cibien acelera na 7ª etapa da Copa Truck

Piloto capixaba aposta em retrospecto positivo para buscar novas posições no campeonato

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2026 às 14:44
Hugo Cibien
Hugo Cibien Vanderley Soares

Entre os dias 19 e 20 de setembro, o Circuito dos Cristais, em Curvelo, a cerca de 170 km ao norte de Belo Horizonte, recebe a sétima etapa da temporada 2026 da Copa Truck. O retorno da categoria ao traçado mineiro consolida o movimento de expansão e descentralização do esporte a motor no país, que tem levado o grid a praças fora das capitais tradicionais, incluindo quatro etapas previstas no Centro-Oeste — Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília —, além de novos polos no Sul e Sudeste.

O circuito mineiro desafia os caminhões de quase cinco toneladas com constantes alternâncias de ritmo e relevo acidentado. Para o piloto capixaba Hugo Cibien, da Vannucci Racing, a etapa representa uma oportunidade técnica de brigar na frente, sustentada pelo desempenho demonstrado na mesma praça na temporada anterior, quando superou problemas com o tanque de combustível furado para fechar no pódio.

O ano de 2025 deixou um gosto de 'quero mais'. Estávamos com um ritmo mais forte até que o primeiro colocado, mas o circuito travado dificultou as ultrapassagens e, na disputa direta, perdemos o segundo lugar na linha de chegada

Hugo Cibien Piloto

A etapa mineira reflete o papel da Copa Truck como a categoria mais popular do Brasil, reconhecida pelo alto nível técnico, pela competitividade nas pistas e pela forte conexão com o setor de transporte. A rodada dupla de corridas no Circuito dos Cristais será disputada no domingo (20), à partir das 12h10.

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