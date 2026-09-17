Com histórico de pódio em Minas Gerais, Hugo Cibien acelera na 7ª etapa da Copa Truck

Entre os dias 19 e 20 de setembro,
o Circuito dos Cristais, em Curvelo, a cerca de 170 km ao norte de Belo
Horizonte, recebe a sétima etapa da temporada 2026 da Copa Truck. O retorno da
categoria ao traçado mineiro consolida o movimento de expansão e
descentralização do esporte a motor no país, que tem levado o grid a praças
fora das capitais tradicionais, incluindo quatro etapas previstas no Centro-Oeste
— Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília —, além de novos polos no Sul e
Sudeste.
O circuito mineiro desafia os
caminhões de quase cinco toneladas com constantes alternâncias de ritmo e
relevo acidentado. Para o piloto capixaba Hugo Cibien, da Vannucci Racing, a
etapa representa uma oportunidade técnica de brigar na frente, sustentada pelo
desempenho demonstrado na mesma praça na temporada anterior, quando superou
problemas com o tanque de combustível furado para fechar no pódio.
O ano de 2025 deixou um gosto de 'quero mais'. Estávamos com um ritmo mais forte até que o primeiro colocado, mas o circuito travado dificultou as ultrapassagens e, na disputa direta, perdemos o segundo lugar na linha de chegada
Hugo Cibien Piloto
A etapa mineira reflete o papel da Copa Truck como a categoria mais popular do Brasil, reconhecida pelo alto nível técnico, pela competitividade nas pistas e pela forte conexão com o setor de transporte. A rodada dupla de corridas no Circuito dos Cristais será disputada no domingo (20), à partir das 12h10.