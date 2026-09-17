Com histórico de pódio em Minas Gerais, Hugo Cibien acelera na 7ª etapa da Copa Truck

Entre os dias 19 e 20 de setembro, o Circuito dos Cristais, em Curvelo, a cerca de 170 km ao norte de Belo Horizonte, recebe a sétima etapa da temporada 2026 da Copa Truck. O retorno da categoria ao traçado mineiro consolida o movimento de expansão e descentralização do esporte a motor no país, que tem levado o grid a praças fora das capitais tradicionais, incluindo quatro etapas previstas no Centro-Oeste — Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília —, além de novos polos no Sul e Sudeste.