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Cultura

Centro de Portas Abertas reúne mais de 30 espaços culturais em Vitória

Primeira edição do evento acontece neste domingo (20), com programação especial, mapa de circulação e atividades pelo Centro da capital
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 14:35

Centro de Portas Abertas reúne mais de 30 espaços culturais e gastronômicos em Vitória
Centro de Portas Abertas reúne mais de 30 espaços culturais e gastronômicos em Vitória Divulgação / Reprodução Instagram @afantasticacarpintaria

O Centro de Vitória vai ganhar uma programação especial neste domingo (20), com a primeira edição do Centro de Portas Abertas. A iniciativa reúne mais de 30 estabelecimentos culturais e gastronômicos e propõe uma circulação pelo bairro para apresentar espaços, artistas, empreendedores e diferentes possibilidades de lazer na região.


A programação começa às 10h, com ponto de encontro em frente ao Hub ES+, na Praça Costa Pereira. A partir dali, o público poderá utilizar um mapa gratuito, disponível nas versões física e digital, para conhecer os estabelecimentos participantes e montar o próprio roteiro.


As rotas passam por ruas e áreas como Piedade, Ubaldo Ramalhete, Rua do Rosário, Nestor Gomes e Gruta da Onça. Monitores voluntários estarão nos pontos de circulação para ajudar os visitantes a localizar os espaços e entender as possibilidades apresentadas no mapa.


A Casa da Stael irá receber oficinas de desenho (público infantil e adulto), estamparia orgânica e apresentação musical, de 12h às 15h, feita por Ana Rita Novaes, sobrinha de Luz del Fuego. Enquanto isso, Aquela Casa Rosa terá lojas colaborativas, cafeteria e galeria de artes. Já A Fantástica Carpintaria oferece um espaço de reciclagem criativa.


Mapa digital divulga os 35 espaços do evento
Mapa digital divulga os 35 espaços do evento Distrito Criativo/VRTour

A proposta é fazer com que o público não apenas visite os locais participantes, mas descubra novas formas de ocupar e conhecer o Centro. Cada empreendimento terá uma programação própria ao longo do dia, das 10h às 18h.


“O mapa permite que você visualize o território e planeje sua vivência nele, por isso queremos provocar as pessoas nesse sentido. Sabemos que é impossível conhecer todos os empreendimentos criativos em apenas um dia, mas o desejo é que o mapa vá além do dia 20”, explica Yuri Paris, tradutor e produtor do Portas Abertas no Distrito Criativo.


Além da versão impressa, o mapa digital terá visualizações tridimensionais das ruas e dos espaços participantes. A ferramenta deverá receber atualizações para incorporar novas informações e estimular outras descobertas no Centro mesmo depois do evento.

Economia criativa no Centro

O evento é realizado pelo Distrito Criativo de Vitória, iniciativa criada em 2016 a partir da união de produtores culturais e gestores de espaços interessados em valorizar o Centro e fortalecer a economia local por meio da economia criativa.


"O Centro de Portas Abertas é um trabalho 100% comunitário. Um evento como esse mostra o potencial de um trabalho coletivo, feito com muita união, que pode transformar espaços e a cena cultural do bairro. A programação só vai acontecer porque os 35 lugares mergulharam de cabeça na proposta", opina Nina Ferrari, organizadora do evento.


A primeira edição reúne iniciativas construídas ao longo de anos de ações e articulações entre os integrantes do distrito. A ideia é criar uma programação que incentive moradores da Grande Vitória e visitantes de outras regiões a percorrer o bairro e conhecer sua produção cultural, artística e gastronômica.


A organização é formada pela multiartista Stael Magesck, pela designer Nina Ferrari e por Yuri Paris. A programação completa e os horários de cada espaço participante podem ser consultados nas redes sociais do Distrito Criativo de Vitória.

Intertítulo

Centro de Portas Abertas

Quando: domingo, 20 de setembro

Horário: das 10h às 18h

Ponto de encontro: Hub ES+, Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória

Entrada: gratuita

Programação: mais de 30 espaços culturais e gastronômicos participantes

Informações: @distritocriativodevitoria

Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Guilherme Sillva. 

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