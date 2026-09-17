Centro de Portas Abertas reúne mais de 30 espaços culturais em Vitória

O Centro de Vitória vai ganhar uma programação especial neste domingo (20), com a primeira edição do Centro de Portas Abertas. A iniciativa reúne mais de 30 estabelecimentos culturais e gastronômicos e propõe uma circulação pelo bairro para apresentar espaços, artistas, empreendedores e diferentes possibilidades de lazer na região.





A programação começa às 10h, com ponto de encontro em frente ao Hub ES+, na Praça Costa Pereira. A partir dali, o público poderá utilizar um mapa gratuito, disponível nas versões física e digital, para conhecer os estabelecimentos participantes e montar o próprio roteiro.





As rotas passam por ruas e áreas como Piedade, Ubaldo Ramalhete, Rua do Rosário, Nestor Gomes e Gruta da Onça. Monitores voluntários estarão nos pontos de circulação para ajudar os visitantes a localizar os espaços e entender as possibilidades apresentadas no mapa.





A Casa da Stael irá receber oficinas de desenho (público infantil e adulto), estamparia orgânica e apresentação musical, de 12h às 15h, feita por Ana Rita Novaes, sobrinha de Luz del Fuego. Enquanto isso, Aquela Casa Rosa terá lojas colaborativas, cafeteria e galeria de artes. Já A Fantástica Carpintaria oferece um espaço de reciclagem criativa.



