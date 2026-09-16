“Homem-Aranha: Um Novo Dia”: Um acalento para os corações dos fãs de quadrinhos

Para quem é fã, o que fez você se apaixonar pelo “cabeça de teia”? O senso de humor, os poderes, a galeria de vilões ou a humanidade dele, mesmo sendo um herói? Há muitos motivos que fizeram Peter Parker, o Homem-Aranha, ser um personagem tão popular que, mesmo surgindo na década de 1960, continua conquistando gerações com suas histórias e adaptações.
A mais recente é o filme de 2026, “Homem-Aranha: Um Novo Dia”.
Na longa, Peter (Tom Holland) vive as consequências do feitiço lançado pelo Doutor Estranho. Depois de perder a Tia May e ser apagado da memória de todos que conhecia, ele está sozinho. Pela primeira vez, escolheu abraçar essa solidão, deixando Peter Parker em segundo plano para se dedicar integralmente ao Homem-Aranha. Porém, com uma ameaça misteriosa e mudanças em seu corpo, ele precisará dar um jeito de se reencontrar.
O longa é dirigido por Destin Daniel Cretton, cineasta que ficou conhecido por assinar a direção de “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, também da Marvel Studios. Mesmo com um estilo ainda em construção como diretor, Destin faz um bom trabalho ao conduzir a história, balanceando cenas cômicas (marca registrada do amigão da vizinhança), momentos épicos e tons dramáticos. E eu diria que este é o maior acerto de “Um Novo Dia”: sua maturidade.
Uma das críticas mais comuns aos filmes do Homem-Aranha de Tom Holland era a sua inexperiência. Por possuir muita dependência de outros personagens, o Aranha do MCU se tornava um herói mais infantil, ingênuo e que, muitas vezes, não sentia o peso de suas atitudes.
Trajes ultratecnológicos, apadrinhamento de Tony Stark, viagens ao espaço, missões na Europa… Embora fizesse sentido considerando a idade e o contexto em que Peter foi apresentado no universo compartilhado, tudo isso parecia criar uma versão distante da essência com a qual os fãs sempre se conectaram.
Uma mudança nessa característica começou a ser sentida em “Sem Volta Para Casa”, devido ao peso dos eventos que acontecem. O filme de 2026 é o primeiro em que não há nada — e ninguém — em que o Aranha possa se apoiar. Mesmo com a pouca tecnologia remanescente (que, na minha opinião, não precisava de tanto, embora não incomode), agora ele está sozinho.
Ele está focado em sobreviver em Nova York, enfrentando certa dificuldade para se enturmar e, principalmente, para pedir ajuda quando precisa. A identificação não vem mais de aparatos que gostaríamos de ter, mas sim dos problemas do cotidiano que refletem quem nós somos.
Tom Holland também é responsável por esse acerto. Não dá para julgar um jovem de 19 anos por parecer deslumbrado ao fazer parte de um universo de heróis, mas não se pode ignorar que sua interpretação acompanhava a versão mais inocente do personagem. Dez anos depois de sua estreia como Homem-Aranha nos cinemas, Tom cresceu junto com o público e com o próprio personagem. Essa maturidade como ator permite que ele entregue excelentes momentos de tensão e drama.
Outro mérito de Destin está nas cenas de combate. Boas coreografias, cortes de câmera precisos e o uso criativo dos movimentos e poderes tornam o conjunto muito interessante. As sequências envolvendo o Justiceiro, o Hulk, o Escorpião, o departamento de Controle de Danos e a organização Tentáculo contra o Cabeça de Teia são de tirar o fôlego — uma marca registrada do diretor que se preserva desde “Shang-Chi”.
O roteiro de Chris McKenna e Erik Sommers também merece destaque por evitar clichês narrativos ao longo da história. O principal deles envolve a relação de Peter com MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon), sua namorada e seu melhor amigo, que não se lembram dele.
Já era esperado que Peter tentasse se reconectar com os dois pela saudade das pessoas com as quais se importava, mas o texto poderia facilmente cair na armadilha de um plot twist em que, de uma hora para outra, a dupla daria um jeito de recuperar as memórias perdidas — recurso que chegou a ser flertado de forma irônica na tela.
O que corria o risco de apagar completamente a evolução de Peter se torna uma decisão incrivelmente madura ao permitir que MJ descubra que teve alguém apagado de sua vida, sem que isso faça o antigo amor reacender como num passe de mágica. A personagem de Zendaya reage com a compaixão esperada diante da situação de Peter, mas não por uma relação que, para ela, jamais existiu.
Minha única ressalva sobre esse ponto está no final do filme, quando fica subentendido que o “poder da amizade” de Ned e Peter fará com que eles voltem a se reconectar. Embora ainda não dê para confirmar como isso funcionará nos próximos projetos, abrir essa brecha corre o risco de jogar fora o amadurecimento que o herói construiu não só nas produções anteriores, mas no próprio longa. Sobre isso, resta aguardar.
Agora precisamos falar de um dos grandes pontos-chave de “Um Novo Dia”: a personagem de Sadie Sink. Se você leu este texto com spoilers até aqui, faço um alerta ainda maior, pois este é o detalhe mais revelador de todo o longa. Portanto, se você quer manter a surpresa ao assistir, não continue lendo.
Desde que foi anunciada no elenco, o papel de Sadie não havia sido explicitamente confirmado, mas agora já foi revelado que ela faz parte do futuro do MCU como a mutante Jean Grey. A presença da clássica telepata é oficialmente o primeiro passo para a apresentação dos X-Men nesse universo — e essa introdução não poderia ser mais satisfatória.
Ao procurar sua irmã perdida, a jovem funciona como um espelho do que Peter poderia ter se tornado caso tivesse abraçado a solidão por mais tempo: inconsequente, excluído, vingativo e dominado pelas próprias emoções. Mas o maior trunfo de ter a telepata na história é a forma como usaram o herói para introduzir a causa mutante no MCU.
Embora a perseguição a super-heróis seja comum nas HQs, quem acompanha os quadrinhos sabe que o preconceito contra os mutantes está em outro patamar. Vistos como “aberrações” por serem diferentes devido a algo que nasceu com eles, conectar essa dinâmica à trajetória do Homem-Aranha é uma jogada impecável.
No final do filme, ao mesmo tempo que Jean Grey mostra a Peter que não é preciso lutar contra sua verdadeira essência após passar por transformações, Peter ensina a ela que não é preciso ter medo de pedir ajuda ou de estar sozinha — e que o olhar preconceituoso dos outros não a define. Essa troca une com maestria o amadurecimento do herói ao conceito de aceitação e discriminação que alimentará o futuro dos X-Men na Marvel.
No fim, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” ententem que amadurecer não significa deixar de ser quem você é. Peter pode ter perdido pessoas, enfrentado novos inimigos e passado por mudanças que nem ele compreende completamente, mas continua sendo o mesmo garoto por trás da máscara — aquele que conquistou gerações.
“Um Novo Dia” não precisa reinventar o Homem-Aranha para funcionar: precisa apenas lembrar o público do motivo pelo qual, décadas após sua criação, ainda é tão fácil olhar para Peter Parker e enxergar um pouco de nós mesmos. É um acalento para quem cresceu com o Cabeça de Teia e para quem sempre soube que o herói da vizinhança é, antes de tudo, humano.