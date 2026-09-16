“Homem-Aranha: Um Novo Dia”: Um acalento para os corações dos fãs de quadrinhos

O longa é dirigido por Destin Daniel Cretton, cineasta que ficou conhecido por assinar a direção de “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, também da Marvel Studios. Mesmo com um estilo ainda em construção como diretor, Destin faz um bom trabalho ao conduzir a história, balanceando cenas cômicas (marca registrada do amigão da vizinhança), momentos épicos e tons dramáticos. E eu diria que este é o maior acerto de “Um Novo Dia”: sua maturidade.





Uma das críticas mais comuns aos filmes do Homem-Aranha de Tom Holland era a sua inexperiência. Por possuir muita dependência de outros personagens, o Aranha do MCU se tornava um herói mais infantil, ingênuo e que, muitas vezes, não sentia o peso de suas atitudes.





Trajes ultratecnológicos, apadrinhamento de Tony Stark, viagens ao espaço, missões na Europa… Embora fizesse sentido considerando a idade e o contexto em que Peter foi apresentado no universo compartilhado, tudo isso parecia criar uma versão distante da essência com a qual os fãs sempre se conectaram.





Uma mudança nessa característica começou a ser sentida em “Sem Volta Para Casa”, devido ao peso dos eventos que acontecem. O filme de 2026 é o primeiro em que não há nada — e ninguém — em que o Aranha possa se apoiar. Mesmo com a pouca tecnologia remanescente (que, na minha opinião, não precisava de tanto, embora não incomode), agora ele está sozinho.





Ele está focado em sobreviver em Nova York, enfrentando certa dificuldade para se enturmar e, principalmente, para pedir ajuda quando precisa. A identificação não vem mais de aparatos que gostaríamos de ter, mas sim dos problemas do cotidiano que refletem quem nós somos.





Tom Holland também é responsável por esse acerto. Não dá para julgar um jovem de 19 anos por parecer deslumbrado ao fazer parte de um universo de heróis, mas não se pode ignorar que sua interpretação acompanhava a versão mais inocente do personagem. Dez anos depois de sua estreia como Homem-Aranha nos cinemas, Tom cresceu junto com o público e com o próprio personagem. Essa maturidade como ator permite que ele entregue excelentes momentos de tensão e drama.





Outro mérito de Destin está nas cenas de combate. Boas coreografias, cortes de câmera precisos e o uso criativo dos movimentos e poderes tornam o conjunto muito interessante. As sequências envolvendo o Justiceiro, o Hulk, o Escorpião, o departamento de Controle de Danos e a organização Tentáculo contra o Cabeça de Teia são de tirar o fôlego — uma marca registrada do diretor que se preserva desde “Shang-Chi”.