Confronto com a PM termina em morte na Serra

Um suspeito foi morto em um confronto com a Polícia Militar na Serra, na Grande Vitória, na tarde desta quinta-feira (17). Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada em Serra Dourada e também resultou na apreensão de drogas e munições.





Detalhes sobre a ação policial ainda não foram divulgados. A PM convocou um atendimento à imprensa para as 15h30, quando serão divulgadas novas informações. A matéria será atualizada.





O nome do suspeito não foi informado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Vitória.