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Eleições 2026

Rafael Demuner promete salário mínimo de R$ 3,2 mil no ES

O candidato ao governo do Espírito Santo pela Unidade Popular falou da proposta em entrevista para a TV Gazeta

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 14:44

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

17 set 2026 às 14:44
Dobrar o salário mínimo e implementar uma remuneração específica para os capixabas. É o que promete Rafael Demuner (UP), candidato ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026. Pela referência atual, o valor começaria em R$ 3,2 mil. 

A proposta está no plano de governo de Rafael. Durante entrevista nesta quinta-feira (17) ao Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, ele foi questionado pela jornalista Rafaela Marquezini de onde pretende retirar recursos para aumentar o pagamento e conceder o salário mínimo capixaba.
Rafael Demuner, do UP, durante entrevista para o Gazeta Meio Dia.
Rafael Demuner, da UP, durante entrevista ao Gazeta Meio Dia Reprodução TV Gazeta

Antes de explicar a fonte de recursos, Rafael falou que a proposta dialoga com o projeto nacional do partido, destacando a necessidade de acabar com a escala 6 x1 do trabalhador. A pauta está em discussão no Congresso Nacional e visa à melhor qualidade de vida, com tempo para lazer e para ficar com a família.


"Só que, com salário de R$ 1.621, a pessoa não consegue fazer isso porque não consegue fechar as contas no final do mês. Ela é empurrada para fazer renda complementar, fazer um 'bico'. Então, a UP defende um salário mínimo nacional duplicado, com aumento em 100%. No nosso Estado, a gente quer criar o salário mínimo capixaba no valor de R$ 3.242, que é exatamente a duplicação."


Para custear o aumento dessa despesa, sem quebrar o pequeno e médio empresários, nas palavras do candidato, a ideia é abrir linhas de crédito para amortecer esse gasto perante o Banestes e, em parceria, também com a Caixa Econômica e o Banco do Brasil.


No plano de governo, na área de emprego e renda, o candidato também tem propostas voltadas para os jovens, redução da jornada dos servidores públicos para 36 horas semanais e reajustes acima da inflação. 

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