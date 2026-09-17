Rafael Demuner promete salário mínimo de R$ 3,2 mil no ES

Antes de explicar a fonte de recursos, Rafael falou que a proposta dialoga com o projeto nacional do partido, destacando a necessidade de acabar com a escala 6 x1 do trabalhador. A pauta está em discussão no Congresso Nacional e visa à melhor qualidade de vida, com tempo para lazer e para ficar com a família.





"Só que, com salário de R$ 1.621, a pessoa não consegue fazer isso porque não consegue fechar as contas no final do mês. Ela é empurrada para fazer renda complementar, fazer um 'bico'. Então, a UP defende um salário mínimo nacional duplicado, com aumento em 100%. No nosso Estado, a gente quer criar o salário mínimo capixaba no valor de R$ 3.242, que é exatamente a duplicação."





Para custear o aumento dessa despesa, sem quebrar o pequeno e médio empresários, nas palavras do candidato, a ideia é abrir linhas de crédito para amortecer esse gasto perante o Banestes e, em parceria, também com a Caixa Econômica e o Banco do Brasil.





No plano de governo, na área de emprego e renda, o candidato também tem propostas voltadas para os jovens, redução da jornada dos servidores públicos para 36 horas semanais e reajustes acima da inflação.