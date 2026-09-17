Lula anuncia reajuste do Bolsa Família a menos de um mês do 1º turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (17), um reajuste 15,04% no Bolsa Família. O anúncio é realizado menos de três semanas antes do primeiro turno das eleições presidenciais. BRASÍLIA - O presidente(PT) anunciou, nesta quinta-feira (17), um reajuste 15,04% no. O anúncio é realizado menos de três semanas antes do primeiro turno daspresidenciais.

Jair Bolsonaro em 2022, também próximo da eleição. Lula manteve o valor e ainda não o tinha reajustado. O patamar mínimo de R$ 600 foi adotado no governoem 2022, também próximo da eleição. Lula manteve o valor e ainda não o tinha reajustado.

O presidente fez o anúncio no Palácio do Planalto a lado da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família, iniciativa que nasceu no Programa Fome Zero em 2003, é um programa de transferência de renda destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Ele é pago pela Caixa Econômica Federal, mas a sua gestão é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Quem tem direito?

Famílias que estão inscritas no CadÚnico e que tenham renda familiar per capita (por pessoa) igual ou inferior a R$ 218 por mês são elegíveis ao programa.

Para calcular o valor, é necessário somar os rendimentos de todas as pessoas que moram na mesma casa, sejam elas pais, cônjuges, companheiros, filhos, enteados ou irmãos e dividir pelo número de pessoas.

Não devem ser incluídos no cálculo indenizações por danos materiais ou morais, benefícios pagos pelo poder público de forma temporária e quantias recebidas em programas de transferência de renda (como o próprio Bolsa Família).

Quais são as regras para receber o benefício?





Realizar acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;

Acompanhar o calendário nacional de vacinação;

Acompanhar o estado nutricional de crianças menores de sete anos;

Manter frequência escolar mínima de 60% para crianças de quatro e cinco anos, e de 75% para a faixa etária de seis a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Ao matricular a criança na escola e ao vaciná-la no posto de saúde, a família precisa informar que é beneficiária do Bolsa Família. Além do valor determinado para renda, é necessário que os beneficiários atendam algumas condições nas áreas de saúde e educação, como:

Qual é o valor pago atualmente pelo Bolsa Família?

O Bolsa Família paga um auxílio mínimo de R$ 600 por mês, composto também por valores adicionais conforme a composição familiar. Em casas com gestantes, lactantes e/ou crianças e adolescentes de até 18 anos que estiverem na escola, por exemplo, cada integrante desses grupos recebe um adicional de R$ 50.

Veja quais outros benefícios é possível receber:



Benefício de Renda de Cidadania: São pagos R$ 142 por integrante da família

Benefício Complementar: Se a família não atingir o piso de R$ 600, o governo paga a diferença para que seja alcançado o valor mínimo

O governo também inclui os seguintes adicionais:

Benefício da Primeira Infância: São pagos R$ 150 para cada criança entre zero e seis anos de idade;

Benefício Variável Familiar: É pago o valor de R$ 50 para cada criança entre sete e 12 anos, cada adolescente entre 12 e 18 anos, e para gestantes;