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Lula anuncia reajuste de 15% no Bolsa Família, às vésperas da eleição

Segundo governo, aumento é apenas reajuste da inflação após anos de congelamento dos benefícios.

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 11:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

17 set 2026 às 11:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (17/9) um reajuste de 15% para os benefícios pagos pelo programa Bolsa Família.

Segundo o governo, o aumento está dentro do permitido pela lei que criou o programa e se trata da reposição da inflação dos últimos anos, quando os benefícios ficaram congelados.

Após anos sem correção, a gestão Lula decidiu reajustar o benefício a menos de três semanas do primeiro turno das eleições, em um momento em que as pesquisas eleitorais mostram a tentativa de reeleição do presidente ameaçada pela recuperação do candidato do PL, o senador Flávio Bolsonaro.

O Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil mostra os dois empatados em um provável segundo turno.

Com o aumento de 15%, o piso do Bolsa Família subirá de R$ 600 para R$ 691.

Já o benefício médio pago pelo programa deve aumentar de R$ 675 para R$ 777.

O valor estava congelado desde julho de 2022, quando o governo de Jair Bolsonaro também adotou um aumento em contexto eleitoral. Na ocasião, o benefício subiu 50%, passando de R$ 400 para R$ 600.

O valor foi viabilizado pela chamada PEC Kamikaze, uma alteração constitucional aprovada no Congresso que permitiu a criação de uma série de novos benefícios às vésperas do pleito nacional, com custo total de R$ 41,25 bilhões, em valores da época.

No governo anterior, o programa se chamava Auxílio Brasil. Com a eleição de Lula, o valor de R$ 600 foi mantido e o nome Bolsa Família voltou.

Essa reportagem está em atualização.

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