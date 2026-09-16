AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • No Ceará, Flávio Bolsonaro diz querer ser reconhecido como o 'novo Visconde de Mauá'
Eleições 2026

No Ceará, Flávio Bolsonaro diz querer ser reconhecido como o 'novo Visconde de Mauá'

Candidato à Presidência disse que pretende destravar projetos de infraestrutura, com prioridade para ferrovias, como a Transnordestina

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 16:35

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

16 set 2026 às 16:35

SÃO PAULO - O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira (16) que quer ser reconhecido como o "novo Visconde de Mauá", caso seja eleito. Durante agenda em Juazeiro do Norte (CE), ele disse que pretende destravar projetos de infraestrutura, com prioridade para ferrovias, e citou a conclusão da Transnordestina.

"Quero ser reconhecido como o novo Visconde de Mauá, porque eu quero destravar todos esses projetos e conclusões de projetos, em especial de ferrovias", declarou o senador a jornalistas durante visita a Juazeiro.

Visconde de Mauá (1813-1889) foi um empresário, banqueiro e industrial brasileiro do século XIX. É lembrado como um promotor da industrialização e da modernização da infraestrutura do Brasil no Império.

Evento do PL em Vitória com Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro afirmou que pretende concluir projetos de irrigação no Nordeste. Fernando Madeira

Segundo Flávio, a expansão da malha ferroviária deve reduzir custos e desperdícios no transporte da produção e contribuir para a segurança alimentar.

Na agenda pelo Nordeste, o candidato prometeu ampliar os ramais da transposição do Rio São Francisco para levar água às residências. "A gente tem que dar continuidade, construir mais ramais para que, de fato, a água chegue na torneira do povo nordestino", disse.

Flávio Bolsonaro afirmou que, em um eventual governo, pretende concluir projetos de irrigação no Nordeste. Para ele, a ampliação da oferta de água e da irrigação permitiria aumentar a produção agrícola na região.

Em mais um aceno ao Nordeste, o candidato disse que pretende ser "o carioca mais nordestino que todos no Brasil já viram" e afirmou que fará pela região "muito melhor" do que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Também declarou que pretende investir em portos mais modernos e em infraestrutura como parte de uma estratégia de redução de despesas e aumento de arrecadação.

Na terça (15), Flávio Bolsonaro visitou Fortaleza. Nesta quarta, foi a Juazeiro do Norte (CE) e irá à Recife (PE) mais tarde. Na quinta (17), ele cumprirá agenda na Bahia.

Flávio tem dito que quer reverter a vantagem histórica registrada pelo PT no Nordeste.

Veja Também 

O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump

Integrantes do Ministério da Justiça e da PF veem caráter político-eleitoral em crítica de Trump sobre PCC e CV

Imagem de destaque

Seu filho tem dificuldade em matemática? Veja 5 dicas para mudar esse cenário

Imagem de destaque

Vestibular e Enem: 5 dicas para organizar os estudos e se preparar para as provas

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Flavio Bolsonaro Eleicões 2026 Política Nordeste Ceará
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória começa a usar radar móvel para fiscalizar bikes elétricas
Imagem de destaque
Escape de urina ao correr ou pular não é normal e também afeta mulheres jovens. Entenda
Trio é flagrado andando em bike elétrica por ruas de Aracruz
Três adolescentes são flagrados na mesma bike elétrica em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados