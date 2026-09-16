No Ceará, Flávio Bolsonaro diz querer ser reconhecido como o 'novo Visconde de Mauá'

SÃO PAULO - O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira (16) que quer ser reconhecido como o "novo Visconde de Mauá", caso seja eleito. Durante agenda em Juazeiro do Norte (CE), ele disse que pretende destravar projetos de infraestrutura, com prioridade para ferrovias, e citou a conclusão da Transnordestina.