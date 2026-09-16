Globo confirma 20 nomes do elenco e divulga sinopse de 'Avenida Brasil 2'

A Globo divulgou nesta terça-feira (15) a sinopse e o elenco da sequência da novela "Avenida Brasil 2", que está prevista para estrear em janeiro de 2027. A história se passará 14 anos após os acontecimentos da novela original.
A trama mostrará o retorno de Carminha (Adriana Esteves), que, após cumprir sua pena na prisão, volta como uma mulher que está trilhando o caminho da redenção. Por meio de seus trabalhos sociais junto a famílias em situação de vulnerabilidade, ela é acolhida pela comunidade e pela mídia.
É assim que ela conseguirá se reaproximar da família do ex-marido Tufão (Murilo Benício), agora um bem-sucedido empresário. Carminha também tentará encontrar o perdão das pessoas a quem fez mal, como sua filha, Agatha (Karol Lannes).
Porém, a grande tensão no início da novela será descobrir quais são as verdadeiras intenções da personagem por trás dessa transformação.
Segundo a Globo, além do elenco antigo da trama, também haverá novos nomes na sequência. Veja os 20 nomes confirmados pela emissora na continuação:
Adriana Esteves
Murilo Benício
Débora Falabella
Karol Lannes
Thomás Aquino
Thalita Carauta
Jéssica Ellen
Cauã Reymond
Eliane Giardini
Marcos Caruso
Karine Teles
Juliano Cazarré
Leticia Isnard
Roberto Bomfim
Ravel Andrade
Cris Vianna
Ernani Moraes
Drico Alves
Thiago Rodrigues
Fábio Scalon