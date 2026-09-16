Globo confirma 20 nomes do elenco e divulga sinopse de 'Avenida Brasil 2'

A Globo divulgou nesta terça-feira (15) a sinopse e o elenco da sequência da novela "Avenida Brasil 2", que está prevista para estrear em janeiro de 2027. A história se passará 14 anos após os acontecimentos da novela original.

A trama mostrará o retorno de Carminha (Adriana Esteves), que, após cumprir sua pena na prisão, volta como uma mulher que está trilhando o caminho da redenção. Por meio de seus trabalhos sociais junto a famílias em situação de vulnerabilidade, ela é acolhida pela comunidade e pela mídia.

É assim que ela conseguirá se reaproximar da família do ex-marido Tufão (Murilo Benício), agora um bem-sucedido empresário. Carminha também tentará encontrar o perdão das pessoas a quem fez mal, como sua filha, Agatha (Karol Lannes).

Porém, a grande tensão no início da novela será descobrir quais são as verdadeiras intenções da personagem por trás dessa transformação.

Segundo a Globo, além do elenco antigo da trama, também haverá novos nomes na sequência. Veja os 20 nomes confirmados pela emissora na continuação: