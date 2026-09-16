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Novelão

Globo confirma 20 nomes do elenco e divulga sinopse de 'Avenida Brasil 2'

Emissora confirma estreia da nova novela para janeiro de 2027. Carminha (Adriana Esteves) retorna à prisão e busca redenção na nova trama
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 16:28

Rede Globo/Divulgação
A Globo divulgou nesta terça-feira (15) a sinopse e o elenco da sequência da novela "Avenida Brasil 2", que está prevista para estrear em janeiro de 2027. A história se passará 14 anos após os acontecimentos da novela original.
A trama mostrará o retorno de Carminha (Adriana Esteves), que, após cumprir sua pena na prisão, volta como uma mulher que está trilhando o caminho da redenção. Por meio de seus trabalhos sociais junto a famílias em situação de vulnerabilidade, ela é acolhida pela comunidade e pela mídia.
É assim que ela conseguirá se reaproximar da família do ex-marido Tufão (Murilo Benício), agora um bem-sucedido empresário. Carminha também tentará encontrar o perdão das pessoas a quem fez mal, como sua filha, Agatha (Karol Lannes).
Porém, a grande tensão no início da novela será descobrir quais são as verdadeiras intenções da personagem por trás dessa transformação.
Segundo a Globo, além do elenco antigo da trama, também haverá novos nomes na sequência. Veja os 20 nomes confirmados pela emissora na continuação:
Adriana Esteves 
Murilo Benício 
Débora Falabella 
Karol Lannes 
Thomás Aquino 
Thalita Carauta 
Jéssica Ellen 
Cauã Reymond 
Eliane Giardini 
Marcos Caruso 
Karine Teles 
Juliano Cazarré 
Leticia Isnard 
Roberto Bomfim 
Ravel Andrade 
Cris Vianna 
Ernani Moraes 
Drico Alves 
Thiago Rodrigues 
Fábio Scalon 

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Thiago Rodrigues começou na Globo em 2002 com uma participação especial em 'Malhação'.

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