Ator Thiago Rodrigues retorna à Globo em ‘Avenida Brasil 2’ após quase dez anos

Thiago Rodrigues está entre os nomes confirmados para Avenida Brasil 2, nova novela de João Emanuel Carneiro que dará sequência à história exibida pela Globo em 2012. O ator terá um papel inédito na trama, que deve reunir novamente personagens e intérpretes marcantes da produção original.





A escalação representa a retomada da parceria de Thiago com a Globo no gênero de novelas. O trabalho mais recente dele em um folhetim da emissora foi Sete Vidas, em 2015. Em 2017, ainda apareceu em Rock Story, mas em uma participação especial.





Nos anos seguintes, o ator construiu uma trajetória também fora do país. Thiago viveu em Portugal e integrou produções portuguesas, entre elas Valor da Vida e Prisioneira. No Brasil, trabalhou posteriormente em projetos da Record, como Amor sem Igual e Gênesis.





Em Avenida Brasil 2, o ator terá contato com nomes que marcaram a primeira novela, entre eles Adriana Esteves e Débora Falabella. A produção, no entanto, ainda não revelou informações sobre o personagem de Thiago.





A nova trama foi anunciada oficialmente pela Globo e está prevista para ocupar a faixa das 21h a partir de janeiro de 2027. A novela será exibida após Quem Ama Cuida, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.