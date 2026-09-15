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Ator Thiago Rodrigues retorna à Globo em ‘Avenida Brasil 2’ após quase dez anos

Ator estará na continuação da novela de João Emanuel Carneiro, que tem estreia prevista para janeiro de 2027
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 14:41

Thiago Rodrigues começou na Globo em 2002 com uma participação especial em 'Malhação'
Thiago Rodrigues começou na Globo em 2002 com uma participação especial em 'Malhação' Raquel Cunha/Globo/Divulgação

Thiago Rodrigues está entre os nomes confirmados para Avenida Brasil 2, nova novela de João Emanuel Carneiro que dará sequência à história exibida pela Globo em 2012. O ator terá um papel inédito na trama, que deve reunir novamente personagens e intérpretes marcantes da produção original.


A escalação representa a retomada da parceria de Thiago com a Globo no gênero de novelas. O trabalho mais recente dele em um folhetim da emissora foi Sete Vidas, em 2015. Em 2017, ainda apareceu em Rock Story, mas em uma participação especial.


Nos anos seguintes, o ator construiu uma trajetória também fora do país. Thiago viveu em Portugal e integrou produções portuguesas, entre elas Valor da Vida e Prisioneira. No Brasil, trabalhou posteriormente em projetos da Record, como Amor sem Igual e Gênesis.


Em Avenida Brasil 2, o ator terá contato com nomes que marcaram a primeira novela, entre eles Adriana Esteves e Débora Falabella. A produção, no entanto, ainda não revelou informações sobre o personagem de Thiago.


A nova trama foi anunciada oficialmente pela Globo e está prevista para ocupar a faixa das 21h a partir de janeiro de 2027. A novela será exibida após Quem Ama Cuida, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

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