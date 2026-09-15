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Tiktoker Duda Alves morre aos 22 anos

Maria Eduarda Alves, mais conhecida como Duda Alves, morreu aos 22 anos. Ela é velada em Brasília, nesta terça-feira (15)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 12:52

Tiktoker Duda Alves morre aos 22 anos
Tiktoker Duda Alves morre aos 22 anos Reprodução Instagram @alvesdudasr

A tiktoker Duda Alves, nome pelo qual era conhecida Maria Eduarda Alves dos Santos, morreu aos 22 anos.


Amigos e familiares comunicaram a morte de Maria Eduarda em publicações nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. O corpo da influenciadora é velado nesta terça-feira, 15 de setembro, na Paróquia São João Paulo 2º, em Brasília.


Duda tinha mais de 745 mil seguidores no TikTok. O último vídeo publicado por ela no TikTok foi em 10 de setembro e tratava de uma cirurgia de redução de mamas. Nas semanas anteriores, a influenciadora compartilhou momentos de recuperação e explicou aos seguidores por que decidiu passar pela operação.


Ela viralizou com vídeos sobre coisas de que não gostava e registros de sua rotina com amigos e o namorado. Em uma publicação, ela afirmou que não planejava ter tanto alcance, mas conquistou fãs.


A influenciadora e amiga de Duda, Clarissa Pavie, lamentou a morte. "O que mais me dói é saber que você nunca vai ler isso, mas me conforta saber que é de coração. Eu nunca perdi uma amiga antes, quem dirá uma das minhas melhores amigas. Alguns a conhecem como a menina que odeia tudo e todos. Bom, para mim, é diferente. [...] Obrigada por mudar a minha vida e ter me dado a mão quando eu precisei de você. Eternamente sua baianinha. Te amo para sempre", escreveu em seu Instagram.

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