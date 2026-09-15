Oscar 2027: 'A Fabulosa Máquina do Tempo', de Eliza Capai, disputa vaga pelo Brasil

Sobre “A Fabulosa Máquina do Tempo” ter sido um dos seis selecionados para talvez representar o Brasil no Oscar, ela conta que ficou extremamente feliz e surpresa com a notícia. Mesmo amando seu filme, diz que pela raridade de documentários serem selecionados para a categoria de “Filme Internacional”, não tinha expectativas de isso acontecer.





Ela espera que, por estar entre os pré-selecionados, o longa gere o debate sobre como a indústria cinematográfica nacional é descredibilizada em geral por brasileiros. "Depois de uma sessão em um festival em Berlim, conversamos com crianças em uma escola. Quando perguntei quem queria viajar para o passado ou para o futuro, um dos meninos disse que queria ir para o futuro 'porque queria ter logo 18 anos para poder viajar e conhecer o Brasil'. O filme produziu no imaginário daquele menino o desejo de conhecer o nosso país. É isso que o cinema faz".





Após essa experiência no exterior, Eliza comentou que, em sua visão, o processo de colonização e a influência europeia e americana em nossa cultura fizeram com que as pessoas em geral criassem um preconceito contra a própria cultura — incluindo a nossa arte —, o que, em suas palavras, 'minou nossa autoestima'".





Ela conta que espera que, mesmo com o sucesso em festivais internacionais (como Berlim, Xangai e Guadalajara), o sucesso no exterior não seja o único fator para um brasileiro apreciar um filme nacional, mas sim a possibilidade dele conhecer algo novo.





"O cinema nos faz olhar para os lugares com muita curiosidade. E nós, brasileiros, temos uma enorme diversidade no cinema nacional, que nos permite ver tantos lugares, personagens e histórias. Essa arte nos faz ter mais carinho e respeito pela nossa própria cultura", finaliza.