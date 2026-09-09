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Cinema nacional

Academia Brasileira de Cinema revela os seis filmes que podem representar Brasil no Oscar

Um dos longas será escolhido em 16 de setembro para disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 15:06

Estatueta do Oscar Oscars/Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira, 9, os seis longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2027. O filme escolhido será divulgado em 16 de setembro e disputará uma indicação à categoria de Melhor Filme Internacional.


Ao todo, 15 produções foram inscritas e habilitadas para concorrer. Os seis títulos que avançaram são:

  • 100 Dias, de Carlos Saldanha

  • A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai

  • A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo

  • Feito Pipa, de Allan Deberton

  • Nosso Segredo, de Grace Passô

  • Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins

O Brasil venceu a categoria de Melhor Filme Internacional em 2025 com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. A cerimônia do Oscar 2027 está marcada para 14 de março. Pelas regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, os integrantes da comissão responsável pela escolha do representante brasileiro não podem ser divulgados antes do anúncio do filme selecionado.

&#8220;Ainda Estou Aqui&#8221; conta a história de Eunice Paiva, que perdeu o marido para a Ditadura Militar e se tornou uma das vozes da luta pelos direitos humanos no Brasil (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)
“Ainda Estou Aqui” conta a história de Eunice Paiva, que perdeu o marido para a Ditadura Militar e se tornou uma das vozes da luta pelos direitos humanos no Brasil Reprodução digital | SONY PICTURES

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