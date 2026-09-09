Academia Brasileira de Cinema revela os seis filmes que podem representar Brasil no Oscar

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira, 9, os seis longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2027. O filme escolhido será divulgado em 16 de setembro e disputará uma indicação à categoria de Melhor Filme Internacional.
Ao todo, 15 produções foram inscritas e habilitadas para concorrer. Os seis títulos que avançaram são:
100 Dias, de Carlos Saldanha
A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai
A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo
Feito Pipa, de Allan Deberton
Nosso Segredo, de Grace Passô
Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins
O Brasil venceu a categoria de Melhor Filme Internacional em 2025 com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. A cerimônia do Oscar 2027 está marcada para 14 de março. Pelas regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, os integrantes da comissão responsável pela escolha do representante brasileiro não podem ser divulgados antes do anúncio do filme selecionado.
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