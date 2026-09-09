Academia Brasileira de Cinema revela os seis filmes que podem representar Brasil no Oscar

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira, 9, os seis longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2027. O filme escolhido será divulgado em 16 de setembro e disputará uma indicação à categoria de Melhor Filme Internacional.





Ao todo, 15 produções foram inscritas e habilitadas para concorrer. Os seis títulos que avançaram são: