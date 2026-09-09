Câncer de pele no ES: como a tecnologia ajuda na triagem de lesões da doença

O trabalho de cinco décadas na roça debaixo de sol a pino cobrou seu preço. A rotina era sempre a mesma: a agricultora Lindaura Butzke, de 78 anos, acordava cedo, tomava café e logo em seguida já estava na lida. Durante horas, trabalhava no cultivo de café, milho, feijão e pepino.





Descendente de pomeranos, de pele e olhos claros, a agricultora viu seu corpo não resistir aos anos de exposição aos raios solares intensos. "Durante muitos anos enfrentei muito sol diariamente. Com o passar do tempo, vieram as queimaduras. Eu não protegia o rosto nem o corpo", conta a moradora de Santa Maria de Jetibá.





Há 30 anos, Lindaura descobriu a primeira lesão de câncer de pele: uma pinta atrás da orelha direita. "Não sentia dor. Os médicos removeram um fragmento para biópsia, que confirmou o diagnóstico. Depois, a doença apareceu no nariz, na perna e nas costas."





Há seis anos ela faz tratamento no ambulatório de Cirurgia Plástica do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Vitória. "Ainda hoje trato feridas e faço o acompanhamento de lesões na pele", relata a idosa que, após décadas de trabalho no campo, aprendeu na prática a importância do uso diário do protetor solar.





Lindaura Butzke é uma das milhares de capixabas sobreviventes da epidemia do câncer de pele que acontece no Espírito Santo. "O estado vive uma epidemia da doença. Aqui o câncer de pele representa 40% de todos os casos de câncer, enquanto a média nacional é de 30%. Isto se deve ao fato de sermos uma região litorânea, com hábitos de vida ao ar livre, sol o ano todo e pela nossa população que, em grande parte, possui pele clara de descendência europeia. Outro fator é a ideia de que o sol não faz mal, além da baixa adesão ao uso do protetor solar", diz o dermatologista Ricardo Tiussi, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia/ES.