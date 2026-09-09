Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador fazem show gratuito em Vitória

O grupo musical Já Gamei, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador e o cantor Novelo se apresentam no Festival Sesc 80 anos que acontece em Vitória. O evento será neste domingo (13) e contará com diversas programações gratuitas, a partir das 10h, na Praça Costa Pereira e no Centro Cultural Sesc Glória.
As apresentações na Praça Costa Pereira começam às 12h com o cantor, compositor e instrumentista capixaba Novelo. Já às 16h, o grupo Já Gamei assume o comando, trazendo a tradição e a energia das rodas de samba locais. Encerrando o dia, o sambista Moacyr Luz, que realiza um dos eventos mais tradicionais do Rio, o Samba do Trabalhador, se apresenta às 18h30 no Centro Cultural Sesc Glória. Os ingressos para o show do grupo estão esgotados.
Além dos shows, o Centro Cultural Sesc Glória recebe oficinas, rodas de conversa e atividades voltadas para a memória do patrimônio local. Das 10h às 12h acontece o laboratório com arquivo fotográfico e a oficina de corpo e dança.
Já no período da tarde, às 14h, será realizada uma mesa de conversa com o tema “80 anos – Memória e Patrimônio: O território e a vida no Centro de Vitória” e contação de histórias, na biblioteca. Ainda de tarde, o público poderá participar da confecção de patuá e trabalho artístico com barro.
Na Praça Costa Pereira, em Vitória, acontecerá atividades de assistência social, saúde, esporte, recreação, credenciamento e turismo e lazer.
Na Assistência Social, o público contará com atividades educativas sobre os direitos das pessoas idosas, conscientização do Sesc Mesa Brasil sobre o aproveitamento de alimentos, brinquedos infláveis e distribuição de picolé e pipoca. O Turismo Social vai realizar uma visita guiada pelo Centro Histórico, bate-papo sobre lazer e cidadania, além de brincadeiras interativas sobre os destinos capixabas.
A área de Esporte e Recreação movimentará a praça com aulas de aeróbica e ritmos dos anos 80. A Educação promoverá um circuito pedagógico com jogos e dinâmicas interativas para crianças e jovens das 10h às 16h. Já na Saúde, haverá orientações e atividades educativas sobre saúde bucal, além de uma oficina de escalda-pés no Sesc Glória.
Caravana Sesc - 10h às 16h
Assistência Social
Sesc 60+ : Atividades Educativas e de orientação quanto aos direitos das pessoas idosas;
Brinquedos infláveis;
Distribuição de Picolé e Pipoca;
Núcleo Sesc de Formação Social: divulgação das atividades;
Sesc Mesa Brasil – Atividades Educativas e de orientação de aproveitamento Integral do Alimentos.
Educação
Atividade Educativa 01: Pintura de Bob goods;
Atividade Educativa 02: Jogo da memória;
Atividade Educativa 03: Quiz da Rede Sesc de Educação;
Atividade Educativa 04: The Wall;
Atividade Educativa 05: Quebra Cabeça.
Esporte e Lazer
Massinha dos Sonhos;
Boneco sensorial;
Jogo das cores;
Amarelinha.
Serviços Saúde
Oficina Escalda pés;
Roleta Educação em saúde;
Amarelinha da saúde mental;
Orientação e Atividades Educativas sobre saúde bucal.
Serviços Credenciamento
Credenciamento Sesc.
Serviços Turismo Social
Passeio Turismo Social: Vitoria 360ª;
Bate-papo: O turismo social como instrumento de lazer e cidadania;
Roleta Sesc e Diário do viajante;
Walking Tour – Vitória: Porto, mar e história.
Atrações Musicais
12h - Show do cantor Novelo (Praça Costa Pereira)
16h - Show de samba com o grupo Já Gamei (Praça Costa Pereira)
18h30 - Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador (Centro Cultural Sesc Glória)
Data: 13 de setembro, domingo
Horário: a partir das 10h
Local: Praça Costa Pereira e Centro Cultural Sesc Glória