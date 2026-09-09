Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador fazem show gratuito em Vitória

O grupo musical Já Gamei, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador e o cantor Novelo se apresentam no Festival Sesc 80 anos que acontece em Vitória. O evento será neste domingo (13) e contará com diversas programações gratuitas, a partir das 10h, na Praça Costa Pereira e no Centro Cultural Sesc Glória.





As apresentações na Praça Costa Pereira começam às 12h com o cantor, compositor e instrumentista capixaba Novelo. Já às 16h, o grupo Já Gamei assume o comando, trazendo a tradição e a energia das rodas de samba locais. Encerrando o dia, o sambista Moacyr Luz, que realiza um dos eventos mais tradicionais do Rio, o Samba do Trabalhador, se apresenta às 18h30 no Centro Cultural Sesc Glória. Os ingressos para o show do grupo estão esgotados.