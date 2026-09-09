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Samba

Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador fazem show gratuito em Vitória

Festival Sesc 80 anos reúne shows, oficinas, atividades culturais e serviços gratuitos em Vitória
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 16:45

Moacyr Luz com o Samba do Trabalhador fará show no Festival Sesc 80 anos
Moacyr Luz e Samba do Trabalhador fará show em Vitória Divulgação Leo Aversa

O grupo musical Já Gamei, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador e o cantor Novelo se apresentam no Festival Sesc 80 anos que acontece em Vitória. O evento será neste domingo (13) e contará com diversas programações gratuitas, a partir das 10h, na Praça Costa Pereira e no Centro Cultural Sesc Glória. 


As apresentações na Praça Costa Pereira começam às 12h com o cantor, compositor e instrumentista capixaba Novelo. Já às 16h, o grupo Já Gamei assume o comando, trazendo a tradição e a energia das rodas de samba locais. Encerrando o dia, o sambista Moacyr Luz, que realiza um dos eventos mais tradicionais do Rio, o Samba do Trabalhador, se apresenta às 18h30 no Centro Cultural Sesc Glória. Os ingressos para o show do grupo estão esgotados.

Programação cultural

Além dos shows, o Centro Cultural Sesc Glória recebe oficinas, rodas de conversa e atividades voltadas para a memória do patrimônio local. Das 10h às 12h acontece o laboratório com arquivo fotográfico e a oficina de corpo e dança. 


Já no período da tarde, às 14h, será realizada uma mesa de conversa com o tema “80 anos – Memória e Patrimônio: O território e a vida no Centro de Vitória” e contação de histórias, na biblioteca. Ainda de tarde, o público poderá participar da confecção de patuá e trabalho artístico com barro. 

Ações

Na Praça Costa Pereira, em Vitória, acontecerá atividades de assistência social, saúde, esporte, recreação, credenciamento e turismo e lazer. 


Na Assistência Social, o público contará com atividades educativas sobre os direitos das pessoas idosas, conscientização do Sesc Mesa Brasil sobre o aproveitamento de alimentos, brinquedos infláveis e distribuição de picolé e pipoca. O Turismo Social vai realizar uma visita guiada pelo Centro Histórico, bate-papo sobre lazer e cidadania, além de brincadeiras interativas sobre os destinos capixabas.


A área de Esporte e Recreação movimentará a praça com aulas de aeróbica e ritmos dos anos 80. A Educação promoverá um circuito pedagógico com jogos e dinâmicas interativas para crianças e jovens das 10h às 16h. Já na Saúde, haverá orientações e atividades educativas sobre saúde bucal, além de uma oficina de escalda-pés no Sesc Glória.

Confira abaixo a programação 
Caravana Sesc - 10h às 16h

Assistência Social

Sesc 60+ : Atividades Educativas e de orientação quanto aos direitos das pessoas idosas;

Brinquedos infláveis;

Distribuição de Picolé e Pipoca;

Núcleo Sesc de Formação Social: divulgação das atividades;

Sesc Mesa Brasil – Atividades Educativas e de orientação de aproveitamento Integral do Alimentos.


Educação

Atividade Educativa 01: Pintura de Bob goods;

Atividade Educativa 02: Jogo da memória;

Atividade Educativa 03: Quiz da Rede Sesc de Educação;

Atividade Educativa 04: The Wall;

Atividade Educativa 05: Quebra Cabeça. 


Esporte e Lazer

Massinha dos Sonhos;

Boneco sensorial;

Jogo das cores;

Amarelinha.


Serviços Saúde

Oficina Escalda pés;

Roleta Educação em saúde;

Amarelinha da saúde mental;

Orientação e Atividades Educativas sobre saúde bucal. 


Serviços Credenciamento

Credenciamento Sesc.

Serviços Turismo Social

Passeio Turismo Social: Vitoria 360ª;

Bate-papo: O turismo social como instrumento de lazer e cidadania;

Roleta Sesc e Diário do viajante;

Walking Tour – Vitória: Porto, mar e história.


Atrações Musicais


12h - Show do cantor Novelo (Praça Costa Pereira)

16h - Show de samba com o grupo Já Gamei (Praça Costa Pereira)

18h30 - Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador (Centro Cultural Sesc Glória)

Serviço
Festival Sesc 80 anos

Data: 13 de setembro, domingo
Horário: a partir das 10h
Local: Praça Costa Pereira e Centro Cultural Sesc Glória
Atividades gratuitas

Grandes Espetáculos | Moacyr Luz & Samba do Trabalhador

Data: 13 de Setembro, domingo
Local: Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória
Horário: 18h30
Duração: 70 min
Valor: Gratuito
Ingressos: Let's Events

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