Luxo

Conheça a capixaba que esteve nos 'afters' do Oscar 2026 de Elton John e Madonna

Natural de Vila Velha, a modelo Gizele Oliveira foi convidada para festas de famosos, em Los Angeles

Publicado em 19 de março de 2026 às 14:45

Gizele Oliveira foi convidada para festas promovidas pelo cantor Elton John e pela cantora Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @giizeleoliveira

A cerimônia do Oscar que assistimos na televisão é só o começo. Depois da premiação, os artistas celebram a noite em 'after parties' luxuosas e exclusivas. Neste ano, o Espírito Santo esteve representado nas festividades pela modelo Gizele Oliveira, natural de Vila Velha.

Todo ano, são realizadas pelo menos quatro 'after parties' do Oscar. São elas:

'Governors Ball', after oficial da Academia, onde os ganhadores têm seus nomes gravados nas estatuetas;

'Vanity Fair Oscar Party', organizada pela revista de mesmo nome;



'Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party', a festa da Fundação Elton John para a Luta contra a AIDS, que arrecada fundos para a causa;



'The Party', promovida por Madonna e Guy Oseary e patrocinada pela Gucci.



Em sua rede social, Gizele compartilhou registros de seus looks nas after parties de Elton John e Madonna. Na primeira, também compareceram celebridades como Dua Lipa, Donatella Versace, Neil Patrick Harris, Keke Palmer, Dove Cameron e RuPaul. Já no after patrocinado pela Gucci e realizado na casa de Guy Oseary, estrelas como Wagner Moura, Bruna Marquezine, Nicole Kidman, Demi Moore, Ashton Kutcher e Mila Kunis marcaram presença.



Em ambos os eventos, a modelo usou vestidos da designer ateniense Celia Kritharioti, proprietária de uma das grifes mais antigas da Grécia. Gizele fez sua própria maquiagem e cabelo, como mostrou em um vídeo de “arrume-se comigo”.



Gizele Oliveira é reconhecida por sua participação nas edições de 2017 e 2018 do icônico desfile da Victoria’s Secret. Atualmente, aos 32 anos, a capixaba é figurinha carimbada nas campanhas da marca Skims, da Kim Kardashian.



Gizele Oliveira desfila para Victoria's Secret e para Dolce & Gabbana e posa para campanha da marca Skims, da Kim Kardashian Crédito: Thomas Concordia | Reprodução/Elle | Divulgação/Skims

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