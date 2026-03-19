Conheça a capixaba que esteve nos 'afters' do Oscar 2026 de Elton John e Madonna

Publicado em 19 de março de 2026 às 14:45
A cerimônia do Oscar que assistimos na televisão é só o começo. Depois da premiação, os artistas celebram a noite em 'after parties' luxuosas e exclusivas. Neste ano, o Espírito Santo esteve representado nas festividades pela modelo Gizele Oliveira, natural de Vila Velha.
Todo ano, são realizadas pelo menos quatro 'after parties' do Oscar. São elas:
Em sua rede social, Gizele compartilhou registros de seus looks nas after parties de Elton John e Madonna. Na primeira, também compareceram celebridades como Dua Lipa, Donatella Versace, Neil Patrick Harris, Keke Palmer, Dove Cameron e RuPaul. Já no after patrocinado pela Gucci e realizado na casa de Guy Oseary, estrelas como Wagner Moura, Bruna Marquezine, Nicole Kidman, Demi Moore, Ashton Kutcher e Mila Kunis marcaram presença.
Em ambos os eventos, a modelo usou vestidos da designer ateniense Celia Kritharioti, proprietária de uma das grifes mais antigas da Grécia. Gizele fez sua própria maquiagem e cabelo, como mostrou em um vídeo de “arrume-se comigo”.
Gizele Oliveira é reconhecida por sua participação nas edições de 2017 e 2018 do icônico desfile da Victoria’s Secret. Atualmente, aos 32 anos, a capixaba é figurinha carimbada nas campanhas da marca Skims, da Kim Kardashian.
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