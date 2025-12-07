Moda

Do ES para o mundo: modelos capixabas brilham em campanhas internacionais

Conheça seis modelos nascidos e criados no Espírito Santo que estão construindo suas carreiras em outros países

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 13:00

Gizele Oliveira desfila para Victoria's Secret e Vitor Melo para Dolce & Gabbana Crédito: Thomas Concordia | Divulgação/Fashion To Max

O universo da moda é competitivo, mas os capixabas vêm mostrando que têm talento de sobra! Com muita dedicação e quilômetros rodados, vários modelos do Espírito Santo estão construindo trajetórias sólidas no exterior. Conheça seis capixabas que vêm brilhando em campanhas e passarelas pelo mundo.

Gizele Oliveira

Gizele Oliveira desfila para Victoria's Secret e para Dolce & Gabbana e posa para campanha da marca Skims, da Kim Kardashian Crédito: Thomas Concordia | Reprodução/Elle | Divulgação/Skims

De Vila Velha, Gizele já havia conquistado o mercado capixaba quando passou a buscar novas oportunidades. Foi aceita em Nova York e Londres, porém, como não sabia inglês, foi primeiro para Miami, onde aprendeu a língua.

A partir daí, muitas portas se abriram: a modelo já trabalhou de forma fixa na Inglaterra, na França e na Itália. Atualmente, aos 32 anos, reside em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Conhecida pelas participações nas edições de 2017 e 2018 do icônico desfile da Victoria’s Secret, Gizele considera que a marca mudou sua vida. Outros desfiles que a marcaram foram para Carolina Herrera e Dolce & Gabbana. Apesar dessa fama, o que a modelo ama fazer são editoriais para revistas e campanhas comerciais

Eu amo poder ser uma representação do Brasil aonde eu vou

Vitor Melo

Vitor Melo posa para duas campanhas da Ralph Lauren e desfila para Dolce & Gabbana Crédito: Divulgação/Ralph Lauren | Reprodução/Fashion To Max

Em 2013, Vitor foi “descoberto” e começou sua carreira de modelo com oportunidades no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Seu primeiro trabalho fora do país foi em Milão, na Itália. Desde então, já trabalhou em muitos outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Holanda, Alemanha, Chile, Espanha, Portugal e Áustria.

Entre as grandes marcas com as quais trabalhou, as campanhas para Ralph Lauren e Tommy Hilfiger foram as mais significativas para o modelo de 29 anos, que tem o sonho de fazer a campanha mundial da Calvin Klein.

Embora prefira o trabalho comercial do que as passarelas, Vitor também já desfilou para várias grifes, como Dolce & Gabbana, Dsquared, Givenchy e Osklen.

Anna Clara Gonçalves Gomes

Anna posa para a marca estadunidense BloomChic, para a brasileira Zillê Rio e para a australiana Sheila, The Label Crédito: Divulgação | BloomChic/Zillê/Sheila

Nascida e criada no bairro André Carloni, na Serra, Anna não imaginava que agora estaria modelando no Egito. Em 2021, foi parada por um olheiro enquanto passeava no shopping, que a despertou para a possibilidade de se tornar uma curvy model.

Com isso na cabeça, ela procurou uma agência e não demorou para conseguir uma oportunidade na China, onde há um grande mercado para modelos mid e plus size. Após 6 meses na cidade de Guangzhou — ou Cantão —, ela voltou ao Brasil e fez diversos trabalhos, até a oportunidade de voltar para o exterior. Desta vez, em Novo Cairo, no Egito.

Modelo comercial, Anna já fez ensaios para marcas como ‘Laço de Luxo’, de São Paulo, ‘Rohto’, gigante japonesa de cosméticos, e ‘Sheila, the Label’, da Austrália. Apesar de destacar que a vida de modelo internacional não é o luxo que se acredita ser, Anna Clara afirma: “escolheria essa vida 10 vezes de novo”.

Caio Cesar Rocha Xavier

Caio Cesar posa para as marcas latinas Ésika e Acre Resort e desfila para Michael Bastian em Nova York Crédito: Divulgação | Ésika/Michael Bastian/Acre Resort

Morando em Guarapari, Caio recebeu um convite para uma agência e nem se interessou muito pela ideia de modelar. Foi com insistência de sua mãe que ele deu uma chance e logo conseguiu diversos trabalhos em Vitória, Colatina, Linhares e, fora do Estado, como Rio de Janeiro e São Paulo.

Em 2007, o modelo teve sua primeira oportunidade internacional, em Xangai, na China. A partir daí, trabalhou em países como Malásia, Tailândia, Vietnã, Itália, Alemanha, França, Espanha, Áustria, México e Equador. Atualmente, Caio mora em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Já vi muitos lugares ao redor do mundo e falo com absoluta certeza: em quesito belezas naturais, o Espírito Santo não deixa a desejar em nada

Aos 37 anos, Caio Cesar diz que teve muita sorte em sua carreira, conseguindo trabalhar com diversas marcas que admira, de Loewe até Coca-Cola, passando por Diesel, Old Spice e Nissan. Não ficam de fora também as grifes de moda: o modelo já desfilou para Hugo Boss, Dolce & Gabbana e Versace.

Naira Lili

Naira posa para a portuguesa Hester Bly e para brasileira Uza Shoes; seu primeiro desfile foi na São Paulo Fashion Week Crédito: Divulgação | Hester Bly/Uza Shoes/Lenny Niemeyer

Aos 16 anos, Naira foi descoberta na feira em que trabalhava com a mãe e convidada a entrar em uma agência de modelos. Rapidamente, a adolescente de José Anchieta, na Serra, passou a viajar a trabalho para cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá e até para a Ilha de Marajó, no Pará.

Foi em 2018 que a carreira internacional começou. Nos últimos anos, a modelo trabalhou em diversos países: Alemanha, Itália, Grécia, Espanha, Inglaterra e África do Sul já testemunharam sua beleza. Atualmente, aos 29 anos, Naira reside em Portugal.

Ela conta que amou as campanhas que fez com Pantene, Boticário e, mais recentemente, com Mercedes. Além dos ensaios, também tem um gostinho pela passarela e teve uma experiência incrível desfilando para a marca Lenny Niemeyer, na São Paulo Fashion Week.

Anna Clara Brasil

Anna Clara posa para as marcas britânicas Freeman's, QP Jewellers e Mahabis Crédito: Divulgação | Freeman's/QP Jewellers/Mahabis

Natural de Vitória, Anna começou a trabalhar como modelo aqui no ES em 2017 e, no ano seguinte, se mudou para São Paulo e participou de campanhas em outros estados do Sudeste, Sul e Nordeste do país.

A modelo, com seus 27 anos de idade, já trabalhou na Colômbia, Itália, Alemanha, Turquia, França, Áustria, Espanha, Emirados Árabes e Catar. Para ela, a melhor parte de modelar é justamente o contato frequente com culturas e pessoas diferentes. Atualmente, mora na Inglaterra.

Com uma preferência por campanhas em ambientes externos, Anna Clara teve oportunidades com várias marcas que admira, como Fiat, Emirates Airlines, Renner e Freeman’s, mas destaca que as experiências com os profissionais nos sets são mais significantes do que as marcas em si.

