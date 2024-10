De jogador a modelo: quem são os capixabas mais seguidos no Instagram

É até difícil encontrar alguém nos dias de hoje que não tenha um “@” no Instagram. Para muitos, essa poderosa rede social é sinônimo de interatividade entre família e amigos, e até mesmo ferramenta de trabalho. Com base nos dados de 2023, são mais de 1,6 bilhão de usuários ativos.



E aqui no Espírito Santo não é diferente. Seja na área urbana ou na parte rural, os capixabas também são engajados na plataforma. Alguns inclusive contam com milhões de seguidores, como o jogador da seleção brasileira Richarlison e o ex-BBB Paulo André Camilo. HZ foi atrás do top 5 perfis mais seguidos do ES - e se lembrar de mais algum, nos avise.