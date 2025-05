Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/05/2025

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

A sexta-feira chegará com movimentos celestes que trarão à tona questões internas, além de provocar ajustes nas trocas pessoais e profissionais. Será um dia de forte carga emocional, no qual a escuta atenta e o autocuidado farão diferença. Emoções poderão interferir nas decisões práticas, e a busca por clareza será essencial. Confira as previsões do horóscopo e veja como se preparar! >