Domingo (7) tem Dilsinho, Saulo, Pele Morena e Dallas Country no ES

Parque Aberto

Programação de domingo do Parque Casa do Governador com oficina de corrida de tampinhas no Bosque de Esculturas (veja detalhes acima), inauguração da obra “Navegante” de Marcos Martins, set de vinil com DJ Karine e as Bolachas, show de Sthelô com sua synthpop band e visita mediada à exposição “Moderna para Sempre – Fotografia Modernista Brasileira”. Horário: a partir das 10h, com atividades ao longo do dia e visita mediada às 13h30. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita mediante retirada de ingresso na recepção ou pela plataforma INTI.