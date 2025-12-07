Domingo (7) tem Dilsinho, Saulo, Pele Morena e Dallas Country no ES

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 09:00
A oficina “Corrida de tampinha” é uma vivência lúdica que transforma o Parque Casa do Governador em um grande quintal de brincadeiras tradicionais para todas as idades. Horário: às 10h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com 20 vagas e acesso por ordem de chegada.
Programação de domingo do Parque Casa do Governador com oficina de corrida de tampinhas no Bosque de Esculturas (veja detalhes acima), inauguração da obra “Navegante” de Marcos Martins, set de vinil com DJ Karine e as Bolachas, show de Sthelô com sua synthpop band e visita mediada à exposição “Moderna para Sempre – Fotografia Modernista Brasileira”. Horário: a partir das 10h, com atividades ao longo do dia e visita mediada às 13h30. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita mediante retirada de ingresso na recepção ou pela plataforma INTI.
Espetáculo infantil que mistura números circenses, personagens do Parque Patati Patatá e as músicas mais famosas da dupla em uma experiência imersiva e colorida para toda a família. Quando: de 6 a 21 de dezembro — sextas às 19h30; sábados, domingos e feriados às 14h30, 17h e 19h30. Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418 – Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: ingressos entre R$ 30 e R$ 160, disponíveis online e na bilheteria.
Com personagens e performances cênicas e o Recital Home Music 2025, reunindo repertórios que vão do rock ao samba, com a banda capixaba Dallas Country. Horário: às 18h (Home Music) e às 19h (Ranshow). Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Encerramento com campeonato de motocross, show de Gabriel e Edvandio, rodeio de produtores e apresentação nacional de Dilsinho. Horário: a partir das 8h. Local: Parque de Exposições de Vargem Alta. Endereço: Rua Vereador Pedro Israel David, Vargem Alta. Entrada: solidária mediante doação de fralda geriátrica ou alimento não perecível.
O cantor Saulo Fernandes desembarca na casa de shows Na Vista, em Vitória, para mais uma edição do projeto Saulo Som Sol. Local: Na Vista. Endereço: Rua Roseny Borges Alvarado, 71, Enseada do Suá, Vitória. Horário: às 15h30. Ingressos: a partir de R$ 160, à venda pelo site BlueTicket.
O grupo Pele Morena celebra 21 anos com um convidado especial: Marquinhos Sensação. O evento promete levar muito samba para a Capital na tarde deste domingo. Horário: às 15h. Ingresso: R$ 30, à venda pelo site Le Billet. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, no bairro Mário Cypreste, Vitória.
Pagode com Frazão, Luiz (SambaDM), Du Nosso Jeito e DJ Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.
Com Romarin, Pagolife e DJ Edicley. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita para mulheres e R$ 30 para homens.
Com Sambarei, Deixa Fluir e SambaDM. Horário: a partir das 17h. Entrada: R$ 30, com nome na lista (link na bio do Instagram @repiquevix). Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Orla de Camburi. Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 7, Mata da Praia, Vitória.
Com a banda Beat Club. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Versão capixaba do clássico dos Irmãos Grimm, com narrativa repleta de magia, música e fantasia. A peça acompanha a aventura dos irmãos João e Maria, que se perdem na floresta e descobrem coragem e união. Horário: às 17h. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: Rua José Marcelino, 35, Cidade Alta, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda pela plataforma Le Billet.
A turma do Mundo Tojaro viaja para o Planeta Terra e explora pela primeira vez o mundo dos humanos. A apresentação promete levar música, humor e emoção com as histórias em desenho animado no mundo real. Horário: abertura às 15h, início às 16h. Ingressos: a partir de R$ 69, à venda pelo site Minha Entrada. Local: Espaço Patrick Ribeiro (no estacionamento do Aeroporto de Vitória). Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória.
Decoração de Natal com balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade de Vila Velha, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita.
Decoração temática de Natal que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa e brinquedos montessorianos acessíveis. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita.
Decoração natalina com foco na inclusão composta por árvore de 13 metros, tobogã de seis metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2, Praça Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita.
Árvore de oito metros de altura e uma grande estação com trenzinho, além do espaço do Papai Noel e cantinhos instagramáveis. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita.
Edição especial da feirinha que valoriza microempreendedores com 11 expositores de artesanato, crochê, acessórios, produtos de beleza, doces e biscoitos. Programa ideal para quem busca presentes criativos. Funcionamento: até 24 de dezembro, de segunda a sábado, das 12h às 22h; aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, na Praça de Eventos (piso L2). Endereço: BR-262, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita.
Oficina de confecção de guirlandas. Horário: a partir das 15h. Local: Praça Central do Shopping Vila Velha, piso L1.. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Inscrições: a partir das 14h30, por ordem de chegada, diretamente com o promotor na entrada do local.
Musical infantil “Os Espiões do Natal”, apresentado por mais de 130 crianças de 4 a 12 anos do Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi, unindo música, teatro e uma mensagem sobre o verdadeiro significado do Natal, com apoio da banda da PIBJC. Horário: às 18h30. Local: Centro de Celebrações de Vitória. Endereço: Avenida José Maria Vivácqua (Norte-Sul), 720, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.
Apresentação do Centro de Educação Infantil Jeová Jiré. Horário: 18h. Local: varanda da Praça de Alimentação (L3), no Shopping Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita.
A exposição reúne 42 obras inéditas e percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Quando: até 4 de janeiro. Funcionamento: das 10h às 18h, de terça a sexta; das 10h às 16h, aos sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Quando: até 14 de dezembro. Horários: de terça a sexta, das 8h às 18h; aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Quando: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Local: Armazém 5, Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Mostra modernista brasileira composta por 43 obras de 24 artistas, com a curadoria de Iatã Cannabrava. Quando: Até 27 de fevereiro. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas com parede de escaladas e diversas outras atividades divertidas. Ingresso: a partir de R$ 25 (15 minutos). Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingresso: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
