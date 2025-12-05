Clima de Natal

Catedral de Vitória terá projeções natalinas e imagens de belezas do ES

Programação contará com onze noites de exibições em dezembro, com sessões de videomapping que destacam arquitetura, arte e tradição natalina

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17:25

Catedral de Vitória terá projeções natalinas e imagens de belezas do ES Crédito: Jansen Lube

A partir do próximo dia 12 de dezembro, a Catedral Metropolitana de Vitória ganhará uma iluminação especial com projeções que misturam símbolos do Natal e imagens das belezas do Espírito Santo. As exibições, abertas ao público, acontecem sempre às sextas, sábados e domingos, das 19h às 21h30, em um total de 11 noites de programação.

A ação é promovida pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) e transforma a fachada da Catedral em um grande painel audiovisual por meio da técnica de videomapping, que projeta imagens em superfícies arquitetônicas e cria efeitos de profundidade, movimento e narrativa visual.

Serão seis sessões por noite, com intervalos de 30 minutos. Cada projeção terá entre seis e oito minutos, exibindo cenas tradicionais do Natal, como a Anunciação, o nascimento de Jesus e os Reis Magos, além de representações que destacam pontos turísticos e paisagens de Vitória.

Catedral de Vitória terá projeções natalinas Crédito: Pedro Dutra

Segundo o secretário da Setran, Alex Mariano, as projeções já se tornaram um dos atrativos mais procurados da programação de fim de ano na capital, movimentando o Centro e atraindo moradores e visitantes. Ele destaca que o espetáculo valoriza tanto o patrimônio arquitetônico quanto o simbolismo do período.

A técnica do videomapping permite que a estrutura da Catedral seja integrada às imagens, criando ilusões ópticas e efeitos tridimensionais que dão vida à fachada e ampliam a experiência do público. Neste ano, a abertura das sessões fará referência às paisagens capixabas antes de entrar nos temas tradicionais do Natal, reforçando o caráter cultural e afetivo do projeto.

O espetáculo se consolida como um dos destaques da programação natalina de Vitória, oferecendo uma experiência acessível, visualmente impactante e que convida o público a redescobrir o Centro histórico da cidade.

Este vídeo pode te interessar