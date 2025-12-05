Pitadas

Bar de estufa comandado por chef renomada é novidade em Vitória

Conheça o Tia Vitória, novo projeto de Mônica Pimentel. Veja também: festival Sabores de Domingos Martins e prêmio internacional da Pranai Chás

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17:41

Manjubinha frita, torresmo, bolovo e pipoquinha de quiabo estão no cardápio Crédito: Vitor Jubini

Dizem que a estufa é onde bate o coração de todo bom boteco. Inspirada por essa máxima, a chef Mônica Pimentel, que comandava o hoje extinto Bendito Bistrô, na Praia do Canto, abriu em Jardim Camburi o bar Tia Vitória, em homenagem à sua mãe, Dona Maria Vitória de Oliveira.

Das receitas que aprendeu com ela, Mônica prepara em sua nova casa a sardinha em conserva, a dobradinha no feijão manteiga e a manjubinha frita - esta, servida com molho tártaro, é um dos hits do local, que exibe em seu balcão duas estufas com pratos quentes e uma com preparações frias. As mesas ficam todas na calçada.

Balcão do bar conta com três estufas Crédito: Vitor Jubini

Por lá, a grande maioria dos petiscos é vendida no peso, a R$ 119 o quilo. Aos sábados e domingos, a chef prepara um prato sazonal como sugestão no almoço, entre os quais arroz de polvo, baião de dois e bobó de camarão.



Torresmo de barriga suína, pipoquinha de quiabo e figado com jiló e cebola estão entre os itens preparados na hora, assim como o bolovo (bolinho de carne empanado recheado com ovo cozido de gema cremosa) e o clássico pastel de feira (R$ 15 a unidade/recheios sob consulta).

Novo point fica em uma esquina do bairro Jardim Camburi Crédito: Vitor Jubini

Pelas estufas desfilam imperdíveis carne de panela com batatas, rabada com agrião, pé de porco no feijão, carne louca, pimentão recheado com carne moída, moela ensopada, tomate confitado, vinagrete de polvo e caponata, entre outros tira-gostos para acompanhar os goles. As cervejas, de 600ml ou long neck, custam a partir de R$ 13.

O Tia Vitória Bar de Estufa funciona de terça a sexta, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos de 11h30 às 18h, em uma esquina da ruas Júlia Lacourt Penna e Agenor Amaro dos Santos, no bairro Jardim Camburi., em Vitória. Mais informações: @tiavitoria.bar.

Festival gastronômico nas montanhas

Até o dia 14 de dezembro, um domingo, a Região Serrana recebe o festival Sabores de Domingos Martins, em Campinho, como é conhecido o centro da cidade. O evento integra a programação do Brilho de Natal e terá entre os atrativos um cardápio especial oferecido nos restaurantes participantes.



Nesta sexta (5) e sábado (6) e nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, o festival terá programação cultural, com música ao vivo, e contará com um espaço gastronômico ao lado do tradicional Hotel Imperador. A entrada é gratuita.

Fritz Frida, Bremen Bistrô, Caminho do Imigrante, Barba Ruiva Pub, Trarko Tap House, Cervejaria Nova Estrela, Restaurante Flor de Liz e Casa Vino estão entre os estabelecimentos participantes do circuito, que traz no menu opções como fondue, wiener schnitzel (lombo suíno empanado), feijoada alemã, steak de chorizo defumado e lasanheta de cordeiro com molho pesto, pistache e grana padano.

Os preços das comidinhas, doces e pratos principais variam de R$ 15 a R$ 175. Mais informações: @saboresdomingosmartins.

Prato do Fritz Frida e sanduíche do Barba Ruiva Pub: exclusivos para o festival Crédito: Astris Filmes

Chás capixabas conquistam prêmio internacional A marca capixaba Pranai Chás conquistou duas medalhas de ouro no concurso Teas of the World, promovido pela Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles (AVPA), na França. A premiação é uma das mais respeitadas do mundo no segmento de chás. A fundadora da Pranai, Bárbara Borges Sant’Anna, esteve em Paris para receber, na última terça-feira (2), os prêmios nas categorias "blends com base de Camellia sinensis" e "infusões puras sem aromatizantes artificiais", dadas aos chás Sweet Orange e Origens. A capixaba consolidou-se como uma das principais referências do Brasil na criação de blends autorais e é reconhecida por sua abordagem estética, gastronômica e sensorial no universo dos chás especiais. Mais informações: @pranaichas.

