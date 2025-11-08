Tendência gastronômica

Café da manhã e brunch estão em alta nas cafeterias do ES; veja 5 opções

Pães, ovos, frutas, queijos e uma ampla variedade de comidinhas estão entre as dicas do HZ para uma refeição completa e descontraída

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 07:00

Um almoço sem horário, com itens de café da manhã: assim podemos definir o brunch, estilo de refeição despretensiosa e sempre muito completa que ganha força nas cafeterias capixabas. Invenção inglesa, ele está em alta, e na Grande Vitória pode ser apreciado até na praia, com os pés na areia e vista para o mar.

O próprio termo é uma junção das palavras breakfast (café da manhã) e lunch (almoço), mas de uns tempos para cá não há mais limitação de horário. Em boa parte dos locais consultados pela reportagem, o brunch pode ser pedido tanto de manhã como à tarde, e até mesmo à noite.

Das receitas clássicas de desjejum, como ovos mexidos com bacon, panqueca americana, ovos beneditinos e iogurte com geleia e granola, às cobiçadas toasts, cujas coberturas revelam a inspiração dos chefs, tudo pode ser café da manhã, brunch ou café da tarde. Não é o momento do dia que define, e sim o estilo da comida.

Na lista abaixo, sugerimos cinco cafeterias do ES que apostam alto nessas opções e se transformam em points matinais bastante concorridos no fim de semana. Confira!

1 Para abrir o fim de semana A partir das 9h, o café da manhã de sábado e domingo na Cooltiva Café , eleita a melhor cafeteria do ES em 2025 pelo Prêmio HZ Gastrô, tem opções com influência oriental, como o sanduíche feito com shokupan (pão japonês), bacon, alface, tomate, molho da casa e ovo cozido (B.L.T.E./R$ 45) e os Ovos Turcos, combinação de coalhada caseira com zattar, ovos caipiras pochés, manteiga de páprica e endro (R$ 52, com fatias tostadas de sourdough). Para beber, uma boa pedida gelada é o Iced Mocha com calda de caramelo salgado (R$ 29). Rua Desembargador Sampaio, 333, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @cooltiva.cafe. FOTO: Estevão Ribeiro

2 Banquete matinal Com cardápio completo de cafeteria e brunch nas tardes durante a semana, a Casa Chocolateria Brasil passou a abrir também para café da manhã, aos sábados e domingos, das 8h às 11h30. Nesse horário, é possível pedir itens como ovos mexidos, tapioca, iogurte com geleia, bowl de frutas, bolo do dia, waffle, cesta de pães e uma variedade de bebidas feitas com café especial. Na lista de toasts, chama atenção a de queijo brie com presunto de Parma e uvas assadas, redução de aceto balsâmico e um toque de mel (R$ 56). Outra boa pedida é o croissant com creme de champanhe e amêndoas (R$ 48), e o menu traz ainda uma opção pré-montada para brunch, que serve duas pessoas (R$ 152). Rua Aleixo Netto, 195, Santa Lucia, Vitória. Mais informações: @chocolateriabrasil. FOTO: Acervo/Chocolateria Brasil

3 Café da manhã todos os dias Aberto todos os dias a partir das 8h da manhã, o Empório Joaquim é um dos lugares mais procurados para café da manhã e brunch na Praia do Canto. Com padaria própria, cujo portifólio inclui mais de 60 tipos de pães e folhados, a casa serve ovos beneditinos (eggs benedict, receita americana feita com ovo poché e molho hollandaise) em duas versões: com presunto italiano e com salmão defumado (a partir de R$ 49), ambas acompanhados por brioche tostado. Aos domingos, das 8h às 15h, entram em cena os combinados de brunch, a partir de R$ 136, para duas pessoas, com bebidas à parte. Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, lojas 1 e 2, Vitória. Mais informações: @emporiojoaquim. FOTO: Olivier Schochlin

4 Brunch para se servir à vontade Em sua concorrida unidade no Parque das Castanheiras, na Praia da Costa, a cafeteria Colher de Pau aposta no brunch colonial, servido de quarta a sexta, das 9h às 15h, a um valor fixo por pessoa (R$ 65). Nessa modalidade, é possível se servir à vontade de pães, frutas, quiches, bolos, waffles, geleias, saladas e diversas outras preparações. No cardápio regular, a casa oferece diversas opções de brunch, disponíveis a partir das 8h da manhã. Uma das combinações é individual (R$ 68) e contém croissant, ovos mexidos, bacon, tomate confit, cream cheese e uma taça de mimosa (drinque à base de espumante e suco de laranja). Rua Rio Branco, 97, Vila Velha. Mais informações: @colherdepaucafeteriabistro. FOTO: Lívia Norbim

5 Desjejum com os pés na areia Primeira cafeteria de Vitória no estilo pé na areia, a Mangalô fica na praia da Curva da Jurema e virou referência na Capital quando o assunto é café da manhã. No point, premiado na categoria Cafeteria do Prêmio HZ Gastrô, os bowls (foto) estão entre as especialidades mais procuradas, com destaque para o de ovos poché com cream cheese temperado, molho verde, pistache, amêndoas laminadas e fatias de sourdough tostadas (R$ 48). Servido sempre aos domingos, a partir das 8h, o combinado de brunch para duas pessoas inclui gostosuras como broa aerosa (imperdível!), pão de queijo, pain au chocolat, panquequinhas com morango, iogurte com geleia e granola caseira, entre outros (R$ 120/opções mudam a cada 15 dias). Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @mangalocafebar. FOTO: Reprodução/Instagram

