Conheça os participantes do reality culinário 'Que Apetite!', da TV Gazeta

Ludmila tem 27 anos, é analista financeira autônoma e moradora de Vila Velha. Ela diz que na sua cozinha não pode faltar criatividade, tempero com gostinho de casa, entrega bem feita e frutos do mar. Sua história com a culinária começou com a mãe ensinando o básico na infância e, conforme o tempo passou, foi se aperfeiçoando e criando gosto pela gastronomia: “Gosto muito de pegar tudo que está pronto e criar algo novo. Além de um mexido ou um bolinho de arroz, gosto de fazer um novo prato”. A participante se descreve como uma pessoa autêntica, divertida, animada e acredita que essas qualidades se refletem em suas receitas. Ela busca, também, ressignificar o papel feminino na gastronomia: “Muitas

mulheres cozinham, sempre as mulheres cozinham. A minha mãe sempre foi uma mulher que cozinha, mais por necessidade do que por gostar mesmo. Quero ressignificar isso para que a gente continue cozinhando, mas que não seja só por necessidade e sim por amor", afirma.