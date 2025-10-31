Conheça os participantes do reality culinário 'Que Apetite!', da TV Gazeta

O Que Apetite! é o primeiro reality de culinária da TV Gazeta Crédito: Ângelo Araújo/Arte/TV Gazeta
As suas manhãs de sábado vão receber um tempero capixaba pra lá de especial: vem aí o "Que Apetite!", primeiro reality show de culinária da TV Gazeta. Com estreia marcada para 8 de novembro, às 8h30, a primeira temporada do programa terá quatro episódios semanais. Três deles são eliminatórias e a grande final, com o anúncio do vencedor ao vivo, vai ao ar no dia 29 de novembro.
Lançado oficialmente no evento Turismo com Sabor Capixaba, na Rede Gazeta, o "Que Apetite!" é gravado dentro de uma carreta, equipada com uma cozinha móvel, que estaciona em alguns dos principais pólos gastronômicos do Espírito Santo. O primeiro cenário escolhido é a Prainha, em Vila Velha, reduto de muita história e tradições aos pés do Convento da Penha.
Prêmio de R$ 10 mil
A atração, apresentada por Kaique Dias e Joana Borges, vai trazer em cada episódio três integrantes diferentes na disputa por uma vaga na grande final, de onde sairá o "Melhor Cozinheiro Itinerante do Espírito Santo" com um prêmio de R$ 10 mil.
As provas, que buscam dar protagonismo a ingredientes ligados à cultura e ao turismo do nosso estado, serão verdadeiras corridas contra o tempo. Cada dinâmica vai estar relacionada à identidade culinária de um dos jurados, cujo time é formado pelos chefes de cozinha Murilo Góes (@murilogoes), Harum Katharian (@harumkatharian) e Maritza Bojovski (@maribojovski).
Os chefs Maritza Bojovski, Harum Katharian e Murilo Góes formam o time de jurados Crédito: Carlos Alberto Silva
E agora, os nove participantes que toparam esse desafio e fizeram suas inscrições mostrando desenvoltura com as panelas vêm mostrar o que espera por você na TV Gazeta a partir do dia 8. A diversidade marca presença na lista abaixo, que tem gente das mais variadas profissões, idades e municípios.
Conheça os participantes:
Camila Perdigão
Camila tem 31 anos, é dona de casa e moradora da Serra. Esposa do Rafael e mãe do Tito, ela aprendeu a cozinhar após receber o diagnóstico de autismo do filho e se voltar para o lar: “Queria me sentir útil dentro de casa e olhei para a cozinha, a cozinha me olhou e daí eu descobri isso tudo. Por mais que seja um hábito ordinário, pode ser prazeroso e divertido". A participante enxerga o ato de cozinhar como uma linguagem do amor, uma forma de expressão, e diz que quando uma pessoa come da sua comida busca enxergar amor nos olhos dela. Seu objetivo inspirar é outras mães, que vivem rotinas similares na maternidade atípica, a se reencontrarem, e afirma: a cozinha pode salvar alguém.
Camila Perdigão Crédito: Carlos Alberto SIlva
Chrislene Nague
Chrislene tem 30 anos, é contadora e mora em Vila Velha. Começou a cozinhar depois de casar e passar a receber amigos em casa com frequência. Foi quando descobriu dentro de si que cozinhar pode ser uma forma de demonstrar carinho: “É uma arte, me faz ter mais vontade de aprender”. A competidora promete dar o seu melhor, entregar criatividade e se desafiar nas telinhas para vencer.
Chrislene Nague Crédito: Lícia Maciel
Clovis Valpassos
Clovis tem 59 anos, é professor de Biologia em exercício, médico veterinário de formação e morador de Vila Velha. Criado na roça, ele cresceu observando a mãe cozinhar no fogão à lenha, cultivar hortas e abater animais: “Isso me despertava… eram aromas, temperos, tudo fresco, porque naquela época não tinha supermercado... era na roça mesmo, você produzia aquilo que ia comer. O cheiro daquela comida me atraía e eu me apaixonei”. O professor acredita que a cozinha representa o maior ato de amor de alguém e diz que o público pode esperar pratos com sabor e identidade capixaba, combinando elementos de raiz com toques da cozinha contemporânea: “Você tem vontade de comer a minha comida, ela atrai os olhos, e quando você prova, pensa ‘isso é pra comer rezando’”, afirma.
Clovis Valpassos Crédito: Carlos Alberto SIlva
Daiana Gomes
Daiana Gomes tem 40 anos, é personal chef e mora na Serra. A cozinheira conta que cresceu em um ambiente familiar onde se valorizava muito a tradição em torno da comida. Começou sua carreira na gastronomia há 21 anos, quando cozinhou em seu primeiro evento e gostou do ambiente. Ela acredita que o ato de cozinhar está muito ligado ao afetivo: “A pessoa sentar à mesa para comer algo que você preparou, para mim, tem um sentimento muito grande. É um prazer, uma emoção ver todo mundo comendo e, principalmente, quando elogiam”. A competidora quer ganhar o reality para investir na formação acadêmica em Gastronomia.
Daiana Gomes Crédito: Carlos Alberto SIlva
Diego Menezes
Diego tem 31 anos, é personal trainer e morador de Cariacica. Desde criança, ele sempre teve grande apreço pela gastronomia. Observava os pais cozinhando em casa e, conforme foi crescendo, o desejo de aprender mais cresceu também: “Na minha comida, consigo me expressar e receber as pessoas, tem aquela coisa afetiva da cozinha, de tocar as pessoas de alguma forma”. Diego acredita que o seu diferencial é a técnica apurada e garante que o público pode esperar um competidor com vontade de ganhar e mostrar do que é capaz, inclusive para si mesmo.
Diego Menezes Crédito: Carlos Alberto SIlva
Juliana Oliveira
Juliana tem 47 anos, é moradora da Serra, já trabalhou em bares e restaurantes, e hoje atua como personal chef: “Não tenho formação, a minha formação é da vida e do coração”, conta. Sua história com a cozinha teve início aos 12 anos, acompanhando o pai no trabalho de cozinheiro. Dali, surgiu uma paixão, mesmo em meio à turbulência do expediente corrido. Para ela, cozinhar é uma forma de cuidar, e servir é o ato de maior significado na vida: “Pode falar que sou romântica na cozinha, porque sou mesmo… muita entrega, muito cuidar, isso vocês vão ver muito de mim”, antecipa.
Juliana Oliveira Crédito: Carlos Alberto SIlva
Ludmila Prata
Ludmila tem 27 anos, é analista financeira autônoma e moradora de Vila Velha. Ela diz que na sua cozinha não pode faltar criatividade, tempero com gostinho de casa, entrega bem feita e frutos do mar. Sua história com a culinária começou com a mãe ensinando o básico na infância e, conforme o tempo passou, foi se aperfeiçoando e criando gosto pela gastronomia: “Gosto muito de pegar tudo que está pronto e criar algo novo. Além de um mexido ou um bolinho de arroz, gosto de fazer um novo prato”. A participante se descreve como uma pessoa autêntica, divertida, animada e acredita que essas qualidades se refletem em suas receitas. Ela busca, também, ressignificar o papel feminino na gastronomia: “Muitas mulheres cozinham, sempre as mulheres cozinham. A minha mãe sempre foi uma mulher que cozinha, mais por necessidade do que por gostar mesmo. Quero ressignificar isso para que a gente continue cozinhando, mas que não seja só por necessidade e sim por amor", afirma.
Ludmila Prata Crédito: Carlos Alberto SIlva
Ramon Santos
Ramon tem 30 anos, é morador de Vitória e tem uma peculiaridade: além de cozinheiro amador, é diácono transitório da Congregação dos Religiosos Pavonianos. O religioso trilhou sua história na gastronomia desde novo, observando a mãe cozinhar dentro da casa e da comunidade onde cresceu. Despertada a curiosidade, ele criou gosto pela cozinha e passou a enxergá-la como um espaço afetivo, de pertencimento e liberdade: “No momento em que cozinho deixo o espírito culinário fluir em mim”, explica. Ramon crê que através dos seus pratos consegue representar generosidade e criatividade.
Ramon Santos Crédito: Carlos Alberto Silva
Sandra Lyrio
Sandra tem 67 anos, é professora e mora na Serra. Aprendeu a cozinhar cedo, depois de perder a mãe, e a necessidade se uniu ao desejo. Para ela, cozinhar também é um ato de amor e seus sentimentos influenciam fortemente no resultado dos pratos que prepara. “Tem muito de mim na minha comida”, diz a professora, garantindo que o público pode esperar alegria e divertimento com a sua participação no reality.
Sandra Lyrio Crédito: Carlos Alberto Silva
QUE APETITE! Estreia: 8/11, às 8h30 Apresentação: Kaique Dias e Joana Borges Jurados: Harum Katharian, Maritza Bojovski e Murilo Góes Direção: Diego Araújo Produção: Beatriz Heleodoro, Sara de Oliveira e Bethania Miranda Gerente de Entretenimento: Lethicia Ribeiro.