Veja como foi o evento "Turismo com Sabor Capixaba" na Rede Gazeta

O presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg, o governador Renato Casagrande e o diretor-geral da Rede Gazeta Marcello Moraes: no evento de turismo e gastronomia na Rede Gazeta . Crédito: Arthur Louzada

Foi super prestigiado o evento Turismo com Sabor Capixaba, nesta quarta-feira (29), no auditório da Rede Gazeta, em Vitória. O encontro foi uma celebração dos sabores, das belezas naturais, das histórias e das pessoas que fazem do Espírito Santo um destino repleto de potencial turístico e gastronômico.



O evento reuniu chefs de cozinha, produtores da agricultura familiar atuantes nas regiões turísticas do Estado, sommeliers, empreendedores locais e representantes do setor para discutir o cenário atual e o futuro da gastronomia capixaba, autoridades e diretores da Rede Gazeta.

O painel "Sabores que movem o ES", com a participação do Secretário de Estado de Turismo, Victor Coelho, do Superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo, e do chef (@macunaima.cozinha), gastrônomo e colunista de HZ, Murilo Góes, foi destaque no evento. A mediação foi feita pela colunista de turismo de HZ e da CBN Vitória, e produtora de conteúdo (@guiacapixaba), Giovana Duarte.

Durante o evento, também foi lançado o programa "Que Apetite!", o primeiro reality gastronômico da TV Gazeta. A produção, dirigida por Diego Araujo e apresentada por Kaique Dias e Joana Borges, é dedicada à valorização dos talentos culinários e dos sabores da nossa terra.

O "Que Apetite!" vai envolver nove talentos amadores competindo em uma cozinha itinerante pelo título de “Melhor Cozinheiro Itinerante do ES”, e por um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil. A primeira temporada terá como cenário a Prainha, em Vila Velha, e vai ao ar a partir do dia 8 de novembro.

