Evento gratuito debate turismo e gastronomia do ES; veja como participar

1ª edição do Turismo com Sabor Capixaba vai reunir chefs, empreendedores e representantes do setor no auditório da Rede Gazeta, em Vitória

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 13:12

A moqueca é um dos principais símbolos da gastronomia capixaba Crédito: Gabriela Carrara/Shutterstock

Uma verdadeira celebração dos sabores, das belezas naturais, das histórias e das pessoas que fazem do Espírito Santo um destino repleto de potencial turístico e gastronômico. É o que promete o evento Turismo com Sabor Capixaba, que acontecerá nesta quarta-feira (29), a partir das 18h30, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória.

O encontro, que é aberto ao público mediante retirada de ingressos gratuitos pelo site Sympla, é promovido pela rádio CBN Vitória e pelo HZ, site de entretenimento do portal A Gazeta. Estarão reunidos no evento chefes de cozinha, produtores da agricultura familiar atuantes nas regiões turísticas do Estado, sommeliers, empreendedores locais e representantes do setor para discutir o cenário atual e o futuro da gastronomia capixaba.

Este será o tema do painel "Sabores que movem o ES", que contará com a participação do Secretário de Estado de Turismo, Victor Coelho, do Superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo, e do chef (@macunaima.cozinha), gastrônomo e colunista de HZ, Murilo Góes. A mediação será feita pela colunista de turismo de HZ e da CBN Vitória, e produtora de conteúdo (@guiacapixaba), Giovana Duarte.

Victor Coelho, Pedro Rigo, Murilo Góes e a mediadora Giovana Duarte: painel "Sabores que movem o ES" Crédito: Acervo/Débora Benaim/Olivier Schochlin/Acervo

Quem for ao evento poderá degustar pratos típicos e produtos artesanais capixabas, como queijos, vinhos, brote (pão de origem pomerana), licores, cachaças, carne de sol, cafés especiais e um café colonial completo.

Lançamento do reality "Que Apetite!"

Um dos pontos de altos do Turismo com Sabor Capixaba será o lançamento oficial do programa "Que Apetite!", o primeiro reality gastronômico da TV Gazeta. A produção, dirigida por Diego Araújo e apresentada por Kaique Dias e Joana Borges, é dedicada à valorização dos talentos culinários e dos sabores da nossa terra.

Primeiro reality de culinária da TV Gazeta vai ao ar em novembro Crédito: Ângelo Araújo/Arte/TV Gazeta

"Ficamos muito felizes em associar, mais uma vez e em diversas frentes, a marca da Rede Gazeta como um forte aliado do turismo no Espírito Santo. Além do HZ, que faz a cobertura desse tema e de gastronomia, do evento Fest Gastronomia e dos programas de televisão já consolidados, como Em Movimento e Destinos Capixabas, vamos abrir nossas portas para o público acompanhar de perto o lançamento do primeiro reality de culinária da TV Gazeta, que dá visibilidade à gastronomia como uma importante alavanca desse setor", comenta o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni.

O "Que Apetite!" vai envolver nove talentos amadores competindo em uma cozinha itinerante pelo título de “Melhor Cozinheiro Itinerante do ES”, e por um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil. A primeira temporada terá como cenário a Prainha, em Vila Velha, e vai ao ar a partir do dia 8 de novembro.

O "Turismo com Sabor Capixaba" é realizado pela Rede Gazeta em parceria com Extrabom e Senai Sesi. A Secretaria de Turismo do Governo do Espírito Santo e o Banestes são os apoiadores. O patrocínio é da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Secretaria de Desenvolvimento do Estado.

TURISMO COM SABOR CAPIXABA - O MELHOR DO TURISMO GASTRONÔMICO DO ES

Quando: 29 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: a partir das 18h30

Onde: no Auditório da Rede Gazeta, Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 90, Monte Belo, Vitória

Entrada gratuita, mediante retirada de bilhetes no site da Sympla (clique aqui para acessar o link).

