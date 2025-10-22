Turismo

Hospedagens de primavera no Espírito Santo: 6 lugares para curtir a natureza

De Itaúnas ao Caparaó, a estação das flores no ES combina vistas de serra, mar tranquilo e pousadas charmosas

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15:30

As hospedagens incríveis para aproveitar a estação das flores no ES Crédito: Reprodução/Instagram/@guesttaniaalves/@wabisabi.designsuites

A primavera aqui no Espírito Santo é um convite aberto para viagens que respiram ar livre. A estação, que começou no dia 22 de setembro e segue até 21 de dezembro, combina temperaturas amenas, dias mais longos e paisagens em flor. Uma ótima época para curtir e se hospedar imerso na natureza.

Afinal, é também quando muitos hotéis e pousadas ganham um sentido extra: trilhas agradáveis sem o calorão do verão, vilas menos cheias e aquela luz de fim de tarde que transforma qualquer varanda em mirante. É disso que falamos quando dizemos “hospedagens de primavera”: lugares que ficam especialmente interessantes nesse recorte do ano, pela experiência que oferecem agora.

Nas Montanhas Capixabas, a região de Pedra Azul vive seu momento mais fotogênico. Pousadas-boutique com vista frontal para a famosa pedra convidam a um roteiro romântico (o clássico “acordar com a rocha na janela”), enquanto hotéis tradicionais da Rota do Lagarto facilitam o acesso às trilhas e piscinas naturais do parque.

Entre as dicas da estação, o Natureza Eco Lodge, em Vargem Alta, traz diversas opções quando o assunto é relaxar na floresta. O local conta com várias trilhas, com percursos de diferentes níveis de dificuldade. Uma boa oportunidade para todos conhecerem de perto as belezas da nossa Mata Atlântica. O valor para se hospedar por lá custa a partir de R$ 400.

O Eco Lodge Natureza fica localizado em Vargem Alta Crédito: Reprodução/Instagram/@naturezaecolodge

Já em Santa Teresa, a primavera aciona outro tipo de encantamento: observação de aves, jardins e cafés de altitude. Neste caso, a Wabi Sabi é a opção perfeita - um verdadeiro refúgio natural. A pousada une arquitetura moderna com excelente localização, ficando a apenas 1 km do centro turístico. A hospedagem, em meio a natureza e mata nativa preservada, garante privacidade e descanso a poucos metros de tudo que a cidade pode oferecer. A diária custa a partir de R$ 650.

O Wabi Sabi Design Suites é sinônimo de modernidade e conforto em Santa Teresa Crédito: Reprodução/Instagram/@wabisabi.designsuites

Quem prefere o melhor da temporada no litoral encontra em Itaúnas uma vila de sossego antes do verão. Pousadas perto do centrinho dão praticidade para ir e voltar das trilhas nas dunas e da praia. A dica, neste caso, é uma opção tranquila e econômica: Vila Cizinho, a partir de R$ 180. A pegada ali são apartamentos (inclusive, com nome de frutas), onde é possível cozinhar e desfrutar de maior conforto.

O Vila Cizinho é um refúgio em Itaúnas, no Norte do ES Crédito: Reprodução/Instagram/@vilacizinho

Já o Caparaó capixaba - via Pedra Menina, em Dores do Rio Preto - entrega o combo serra, cachoeiras e céu estrelado. Chalés de madeira, também conhecidos como bangalôs, com varanda e vista para as montanhas funcionam como base para desfrutar o melhor da região, que abriga o Parque Nacional do Caparaó.

A Casa do Lago é uma pousada charmosa a 1.400m de altitude, perfeita para uma estadia - no mínimo romântica - na montanha. O local oferece bangalôs com ofurô com hidromassagem, frente envidraçada, além de um café da manhã delicioso por etapas. Uma experiência gastronômica em meio à natureza. O preço da diária é a partir de R$ 850.

Os bangalôs da Casa do Lago, em Pedra Menina, são aconchegantes e luxuosos Crédito: Reprodução/Instagram/@casadolagocaparao

Para os amantes de praia, Aracruz é primavera com cheiro de mar e mata de restinga. As pousadas entre coqueirais e rios rendem manhãs de caiaque ou canoa e fins de tarde de brisa no deck. Em Santa Cruz, a Vila Nôra Flats traz um conceito de apartamento completo em meio à natureza. Além da decoração praiana, o local oferece uma experiência em um apiário com abelhas sem ferrão e café da manhã no quarto. A diária custa a partir de R$ 420.

O vilanoraflats Crédito: Reprodução/Instagram/@vilanoraflats

No sul, Muqui convida a trocar a vista de mar pelo casario histórico. A primavera acentua as cores das fachadas e o verde das colinas ao redor, criando um cenário de filme para caminhadas pelo centro, visitas a fazendas antigas e cafés de quintal.

Por isso, a recomendação é a Guest House Tânia Alves. O clima ameno nesta época do ano é perfeito para relaxar nos bangalôs na pousada. Com privacidade, luxo e conforto, a hospedagem é um verdadeiro oásis em Muqui. A pousada oferece piscina, sauna e café da manhã na própria casa da Tânia. O bangalô família, com duas camas de solteiro e uma de casal, sai por R$ 1 mil a diária.

O Guest House Tânia Alves é um verdadeiro oasis em Muqui Crédito: Reprodução/Instagram/@guesttaniaalves

No fim das contas, escolher uma hospedagem de primavera é escolher um ritmo. Entre serra, café, dunas e cachoeiras, o Espírito Santo oferece cenários diferentes para uma mesma ideia: viajar leve, antes que o verão comece a lotar agendas e estradas.

*Todos os valores foram apurados em outubro de 2025

