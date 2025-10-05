Editorias do Site
Da praia à montanha: conheça destinos no Espírito Santo para todas as idades

ES se destaca por pluralidade e facilidade de acesso a destinos que conquistam os mais diversos turistas

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 11:00

Em menos de uma hora é possível ir do mar à montanha no Espírito Santo, e por isso o Estado se firma a cada dia como um dos mais diversos em atrativos turísticos. De Norte a Sul, as experiências gastronômicas, culturais e de lazer passam pelo turismo religioso e até ecoturismo. 

BUDA DE IBIRAÇU

Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101 Crédito: Ricardo Medeiros

Em Ibiraçu, a Estátua do Grande Buda, que tem 35 metros de altura, está entre os pontos turísticos mais visitados. Essa é a maior imagem já esculpida de um Buda no ocidente, ficando atrás apenas de uma outras estátua em Hong Kong.

Para a visitação do Buda, não há limite de horário e não é cobrada taxa de entrada. Há também outros 15 budas menores para contemplação, jardins e uma lanchonete.

GUARAPARI

A Rota da Ferradura em Guarapari está fazendo sucesso
A Rota da Ferradura, em Guarapari, está fazendo sucesso Crédito: Samy Ferreira

Já em Guarapari, é possível visitar a Rota da Ferradura, que fica em Buenos Aires. O circuito gastronômico é uma opção para quem deseja fugir das tradicionais praias do balneário e prefere um passeio mais tranquilo. 

Entre as atrações naturais, destacam-se duas principais cachoeiras: a Cachoeira de Buenos Aires, também conhecida como Cachoeira do Turco ou do Barbudo, com uma queda d'água de 37 metros, e a Cachoeira do Pernambuco. Ambas formam cenários deslumbrantes.

DOMINGOS MARTINS

Pedra-Azul
Pedra Azul Crédito: André Rosa/Shutterstock

O terceiro destino mais visitado são as Montanhas Capixabas. Domingos Martins é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e de paisagens ao ar livre. Com clima ameno, especialmente no Inverno, os passeios vão além das trilhas e incluem experiências culturais e gastronômicas.

A grande novidade da região é Pindobas, o primeiro distrito turístico oficial do Espírito Santo. Uma excelente oportunidade para vivenciar o agroturismo, com visitas a fazendas históricas, experiências típicas da época da imigração italiana e paisagens encantadoras.

CAPARAÓ

Pico da Bandeira. no Parque Nacional do Caparaó, entre ES e MG
Pico da Bandeira. no Parque Nacional do Caparaó, entre ES e MG Crédito: Douglas Alves

Na região do Caparaó, os municípios de Iúna e Dores do Rio Preto se destacam pelo acesso ao Parque Nacional do Caparaó e ao Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do Brasil. Para quem gosta de um clima mais friozinho, as temperaturas chegam aos 11°C.

E tem mais: não deixe de incluir na programação a Travessia dos Sete Cumes, um verdadeiro desafio para quem curte aventura. O circuito de trekking tem 60 quilômetros e dura quatro dias e três noites, passando pelos sete picos da região. É uma experiência intensa — e é bom se preparar para o frio.

PANCAS

Pancas tem se destacado no turismo de aventura, sediando campeonatos de voo livre
Pancas tem se destacado no turismo de aventura, sediando campeonatos de voo livre Crédito: Setur/ Divulgação

Pode parecer incomum, mas Pancas tem sido um destino bastante procurado por turistas, especialmente aqueles que não abrem mão de aventura.

Por lá acontecem festivais de balonismo e prática de voo livre, como parapente e asa-delta, é muito comum. A Rampa da Lajinha é um ponto turístico famoso na cidade!

Além disso, a maior tirolesa do Espírito Santo está localizada na região, uma programação que mistura adrenalina e contato com a natureza. 

O Secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, faz o convite: “Fica aqui o convite para você, seus familiares e amigos conhecerem de perto as belezas naturais do Espírito Santo. Realizando passeios como esses, vocês terão a oportunidade de viver experiências únicas, conhecer curiosidades históricas, culturais e saborear o melhor da gastronomia capixaba, além de criar memórias inesquecíveis ao longo do caminho". 

