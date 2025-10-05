Turismo

Da praia à montanha: conheça destinos no Espírito Santo para todas as idades

ES se destaca por pluralidade e facilidade de acesso a destinos que conquistam os mais diversos turistas

Em menos de uma hora é possível ir do mar à montanha no Espírito Santo, e por isso o Estado se firma a cada dia como um dos mais diversos em atrativos turísticos. De Norte a Sul, as experiências gastronômicas, culturais e de lazer passam pelo turismo religioso e até ecoturismo.

BUDA DE IBIRAÇU

Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101 Crédito: Ricardo Medeiros

Em Ibiraçu, a Estátua do Grande Buda, que tem 35 metros de altura, está entre os pontos turísticos mais visitados. Essa é a maior imagem já esculpida de um Buda no ocidente, ficando atrás apenas de uma outras estátua em Hong Kong.



Para a visitação do Buda, não há limite de horário e não é cobrada taxa de entrada. Há também outros 15 budas menores para contemplação, jardins e uma lanchonete.

GUARAPARI

A Rota da Ferradura, em Guarapari, está fazendo sucesso Crédito: Samy Ferreira

Já em Guarapari, é possível visitar a Rota da Ferradura, que fica em Buenos Aires. O circuito gastronômico é uma opção para quem deseja fugir das tradicionais praias do balneário e prefere um passeio mais tranquilo.

Entre as atrações naturais, destacam-se duas principais cachoeiras: a Cachoeira de Buenos Aires, também conhecida como Cachoeira do Turco ou do Barbudo, com uma queda d'água de 37 metros, e a Cachoeira do Pernambuco. Ambas formam cenários deslumbrantes.

DOMINGOS MARTINS

Pedra Azul Crédito: André Rosa/Shutterstock

O terceiro destino mais visitado são as Montanhas Capixabas. Domingos Martins é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e de paisagens ao ar livre. Com clima ameno, especialmente no Inverno, os passeios vão além das trilhas e incluem experiências culturais e gastronômicas.

A grande novidade da região é Pindobas, o primeiro distrito turístico oficial do Espírito Santo. Uma excelente oportunidade para vivenciar o agroturismo, com visitas a fazendas históricas, experiências típicas da época da imigração italiana e paisagens encantadoras.

CAPARAÓ

Pico da Bandeira. no Parque Nacional do Caparaó, entre ES e MG Crédito: Douglas Alves

Na região do Caparaó, os municípios de Iúna e Dores do Rio Preto se destacam pelo acesso ao Parque Nacional do Caparaó e ao Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do Brasil. Para quem gosta de um clima mais friozinho, as temperaturas chegam aos 11°C.

E tem mais: não deixe de incluir na programação a Travessia dos Sete Cumes, um verdadeiro desafio para quem curte aventura. O circuito de trekking tem 60 quilômetros e dura quatro dias e três noites, passando pelos sete picos da região. É uma experiência intensa — e é bom se preparar para o frio.

PANCAS

Pancas tem se destacado no turismo de aventura, sediando campeonatos de voo livre Crédito: Setur/ Divulgação

Pode parecer incomum, mas Pancas tem sido um destino bastante procurado por turistas, especialmente aqueles que não abrem mão de aventura.

Por lá acontecem festivais de balonismo e prática de voo livre, como parapente e asa-delta, é muito comum. A Rampa da Lajinha é um ponto turístico famoso na cidade!

Além disso, a maior tirolesa do Espírito Santo está localizada na região, uma programação que mistura adrenalina e contato com a natureza.

O Secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, faz o convite: “Fica aqui o convite para você, seus familiares e amigos conhecerem de perto as belezas naturais do Espírito Santo. Realizando passeios como esses, vocês terão a oportunidade de viver experiências únicas, conhecer curiosidades históricas, culturais e saborear o melhor da gastronomia capixaba, além de criar memórias inesquecíveis ao longo do caminho".

