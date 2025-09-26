Turismo

Roteiro em Conceição da Barra contempla cultura quilombola, passeio de barco e delícias

HZ preparou um roteiro com locais imperdíveis para sua visita ao litoral Norte do ES

Conceição da Barra Crédito: - Thalison Victor Santos da Silva

A cidade de Conceição da Barra logo vem à mente quando o assunto é carnaval. Mas, que tal um passeio fora de época por essa joia do Norte? Se você gosta de destinos que misturam praia, cultura e vida noturna, o município pode ser o destino certo. HZ preparou um roteiro para aproveitar a cidade que nasceu do beijo do rio com o mar!

Raízes e cultura quilombola

Comece cedo, saindo do centro de Conceição da Barra rumo às comunidades quilombolas (combine a visita com antecedência com uma liderança local/associação). A recepção costuma incluir apresentação do território, histórias de ancestralidade e um bate-papo sobre a relação com o manguezal, o rio e a maré.

O restaurante na beira do rio Cricaré é um charme em Conceição da Barra Crédito: Ramon Porto

Beijus: o sabor que abre caminhos

Na farinheira do Coxi, acompanhe o passo a passo do beiju - da peneira da massa à chapa quente. Prove versões doces, como de coco, e salgadas. Mas o que torna a visita ainda mais deliciosa é o bom papo com a dona Beatriz Florentino e a filha, Domingas Veronica - pessoas de muitos saberes sobre a cultura quilombola.

O beiju do Sapê do Norte é tradição e ancestralidade Crédito: Ramon Porto

Mulheres de fibra

Reserve tempo para ouvir as mulheres de fibra, especialmente a dona Jurema. Guardiãs de técnicas de roça, pesca, artesanato e culinária, elas contam a história por dentro - infância no território, festas, lutas por direitos, mutirões, rezas. Se houver oficina, participe e aprenda ainda mais sobre o artesanato da fibra de bananeira.

A dona Jurema faz parte do grupo Mulheres de Fibra, em Conceição da Barra Crédito: Ramon Porto

A simplicidade da beira do Rio Cricaré

Siga para um restaurante simples à beira do Rio Cricaré. O menu típico pode trazer peixe do dia, pirão, arroz, feijão, farofa, saladas e a famosa galinha caipira. Almoçar vendo a maré subir e descer é parte da experiência - tempo de contemplação, conversa e brisa.

A galinha caipira do restaurante na beira do rio Cricaré é uma boa pedida Crédito: Ramon Porto

Praia e muito relax

Se a ideia é relaxar, a praia de Guaxindiba é ideal. Cercada por vegetação nativa, a região têm a água do mar totalmente sem ondas que cria uma piscina natural. É uma boa pedida para quem quer descansar em família.

Paia de Guaxindiba - Barra Mar - Conceição da Barra Crédito: Vitorio Moraes

"Te espero no farol..."

Se o plano é curtir uma praia raiz e ainda conhecer pontos turísticos, a Praia do Farol oferece um dos visuais mais belos do município. Com caminhos entre uma grande faixa de restinga , um calçadão para caminhadas e água do mar quente, o lugar ainda conta com o Farol da Barra, também incrível para fotos ao pôr do sol.

Praia do farol - Conceição da Barra Crédito: Vitorio Moraes

Bugia tem vista panorâmica

Em seguida, a melhor escolha é seguir pelo calçadão em direção ao deck da Bugia, um mirante com vista panorâmica para o encontro do rio com o mar. É um dos pontos mais fotografados da cidade.

Deck da Bugia em Conceição da barra Crédito: Thalison Victor Santos da Silva

Igreja Matriz é patrimônio cultural

No caminho de volta, uma boa escolha é seguir para o centro da cidade em direção à Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, patrimônio cultural do Estado que fica bem perto de outro ponto histórico: a Maria Fumaça. A locomotiva ainda é cercada por diversos pontos de alimentação para a hora da fome.

Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Secult

Entardecer no Cais

Com o entardecer, o Cais da Barra, também chamado de Trapiche, é uma das melhores opções para observar o pôr do sol às margens do Rio Cricaré. Construído em 1786, o local tem diversas atrações gastronômicas ao redor, além de ter vista para a Casa de Cultura Hermógenes Lima Fonseca que torna as fotos ainda mais belas.

Cais da Barra - Trapicho - Conceição da Barra Crédito: Vitorio Moraes

E claro, não deixe de fazer o passeio de barco com o Roberto Cairu. O roteiro, desenvolvido pelo ex-pescador que decidiu apostar no turismo, passa por uma "floresta" de mangue. A dica é ir no pôr do sol e contemplar uma das vistas mais bonitas do Estado - e quem sabe fechar o dia com um belo mergulho.

O passeio de barco do Roberto Cairu em Conceição da Barra Crédito: Ramon Porto

E antes de o sol ir embora, experimente a moqueca do Casarão do Cais. O prato, típico do Espírito Santo, é preparado pela chef Amélia ao vivo na pracinha em frente ao restaurante. Essa é uma boa oportunidade dos turistas entenderem como é feito o preparo e ainda curtir o fim do dia em Conceição da Barra.

O pôr do sol de Conceição da Barra é um dos mais bonitos do Espírito Santo Crédito: Ramon Porto

Diversão noturna? Tem também

Se após esse tour a busca for por uma diversão noturna, passar pela Rua do Laboratório é uma escolha que pode animar o passeio. A viela que ficou conhecida pelo “Laboratório do Altair”, criador de famosas batidas de cachaça com frutas, hoje é ponto boêmio, com música ao vivo, especialmente no verão e no carnaval.

Laboratório em Conceição da barra Crédito: Thalison Victor Santos da Silva

Conceição da Barra é um convite para quem busca conhecer mais da história capixaba e também aproveitar paisagens que unem rio, mar e muita cultura.

