Vitória vista do alto: quatro mirantes que revelam a cidade de outro ângulo

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:00
Quatro paradas, quatro perspectivas. Vitória tem cenários que ganham outra dimensão quando vistos do alto. Fizemos um pequeno roteiro com pontos fáceis de acessar para olhar a cidade de novos ângulos. Vale escolher um horário com boa luz, seja no início da manhã ou pôr do sol, e levar água, protetor e disposição para subir alguns lances de escada. A cidade, vista de cima, fica mais fácil de entender.
Começamos pelo terraço do Sesc Glória, no Centro: dali dá para observar os telhados antigos, a movimentação das ruas e a baía ao fundo. A poucos minutos, o Alice Vitória Hotel oferece uma vista ampla do Centro e das pontes, ótima para fotos com a ilha ao fundo.
Seguindo pela Curva do Saldanha, a antiga sede do Clube Saldanha da Gama rende um enquadramento clássico da orla, com o desenho do contorno da cidade. Para fechar, o Morro da Gamela, em Santa Lúcia, entrega um panorama da região central e dos bairros próximos, especialmente bonito no fim da tarde.
Vistas de Vitória
