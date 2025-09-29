Editorias do Site
Vitória vista do alto: quatro mirantes que revelam a cidade de outro ângulo

De terraços a mirantes, conheça quatro pontos acessíveis para apreciar Vitória de ângulos surpreendentes

Carlos Alberto Silva

Repórter fotográfico / [email protected]

Fernando Madeira

Repórter-fotográfico / [email protected]

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:00

Do terraço de hotéis históricos ao topo de morros escondidos, conheça lugares que oferecem uma nova perspectiva da capital capixaba.

Quatro paradas, quatro perspectivas. Vitória tem cenários que ganham outra dimensão quando vistos do alto. Fizemos um pequeno roteiro com pontos fáceis de acessar para olhar a cidade de novos ângulos. Vale escolher um horário com boa luz, seja no início da manhã ou pôr do sol, e levar água, protetor e disposição para subir alguns lances de escada. A cidade, vista de cima, fica mais fácil de entender.

Começamos pelo terraço do Sesc Glória, no Centro: dali dá para observar os telhados antigos, a movimentação das ruas e a baía ao fundo. A poucos minutos, o Alice Vitória Hotel oferece uma vista ampla do Centro e das pontes, ótima para fotos com a ilha ao fundo.

Seguindo pela Curva do Saldanha, a antiga sede do Clube Saldanha da Gama rende um enquadramento clássico da orla, com o desenho do contorno da cidade. Para fechar, o Morro da Gamela, em Santa Lúcia, entrega um panorama da região central e dos bairros próximos, especialmente bonito no fim da tarde.

Vistas de Vitória

Entrada da Bahia de VItória vista do terraço da antiga sede do Saldanha da Gama por Carlos Alberto Silva
Avenida Beira Mar vista do terraço do SESC Glória por Carlos Alberto Silva
Avenida Princesa Izabel, Centro de Vitória, vista do terraço do Alice Vitória Hotel por Carlos Alberto Silva
