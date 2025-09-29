Beleza na Capital

Vitória vista do alto: quatro mirantes que revelam a cidade de outro ângulo

De terraços a mirantes, conheça quatro pontos acessíveis para apreciar Vitória de ângulos surpreendentes

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:00

Quatro paradas, quatro perspectivas. Vitória tem cenários que ganham outra dimensão quando vistos do alto. Fizemos um pequeno roteiro com pontos fáceis de acessar para olhar a cidade de novos ângulos. Vale escolher um horário com boa luz, seja no início da manhã ou pôr do sol, e levar água, protetor e disposição para subir alguns lances de escada. A cidade, vista de cima, fica mais fácil de entender.

Começamos pelo terraço do Sesc Glória, no Centro: dali dá para observar os telhados antigos, a movimentação das ruas e a baía ao fundo. A poucos minutos, o Alice Vitória Hotel oferece uma vista ampla do Centro e das pontes, ótima para fotos com a ilha ao fundo.

Seguindo pela Curva do Saldanha, a antiga sede do Clube Saldanha da Gama rende um enquadramento clássico da orla, com o desenho do contorno da cidade. Para fechar, o Morro da Gamela, em Santa Lúcia, entrega um panorama da região central e dos bairros próximos, especialmente bonito no fim da tarde.

Vistas de Vitória 1 de 10

Este vídeo pode te interessar