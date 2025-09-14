Expoente da pintura impressionista

Cultura tem nome: conheça Homero Massena, homenageado em galeria de Vitória

Pintor mineiro e apaixonado pelo ES, artista já foi até enredo de uma escola de samba, no Carnaval de Vitória 2024

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 13:00

Mineiro, atuante na política, pintor e até diretor da Escola de Belas Artes Capixaba. Homero Gabirobetz Massena dá nome a uma das principais galerias de arte do Espírito Santo, e não é à toa!

Fruto da mistura entre Minas Gerais e Espírito Santo, Homero descobriu ainda jovem seu amor pela pintura, frequentando a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e se tornando o principal expoente da pintura impressionista no estado capixaba, produzindo cerca de 10 mil obras.

Segundo o historiador Marcus Vinicius Sant’Ana, "Homero participou da criação da Escola de Belas Artes, que futuramente se tornou o Centro de Artes da UFES, então existe essa relação do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de institucionalizar a arte aqui no Espírito Santo, que é algo que não tinha de forma estruturada, de forma edificada".

A Galeria Homero Massena, localizada na Cidade Alta, no Centro Histórico de Vitória, leva o nome do artista como forma de homenagem e reconhecimento de sua importância artística, preservando seu legado.

Mais que um espaço expositivo, a galeria de arte relembra a inquietude artística de Homero, que viveu em Paris e Lisboa, mergulhou no movimento impressionista e absorveu técnicas e referências que imprimiram singularidades em suas obras. Após períodos de imersão, o artista retornou ao Espírito Santo, em 1940, e assumiu um papel formador.

Marcus Vinicius ainda dá uma dica:

O capixaba deveria ver, valorizar e frequentar a Galeria Homero Massena, que apesar de ter intercâmbios, é um local voltado para obras locais

Como um espaço da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, a Galeria Homero Massena apoia exposições artísticas locais e tem como uma de suas principais políticas o acesso e fomento à artistas em início de processso. Em sua apresentação no site, é citado que "a Galeria acredita na pesquisa de seu acervo, construído ao longo dessas quatro décadas, para o conhecimento de sua própria história, como também da história das artes no Espírito Santo; por mostras do acervo e pelo incentivo à pesquisa acadêmica".

Massena ainda produziu obras litorâneas e retratos da cena urbana, lecionou artes, orientou jovens artistas e estrutuou um pouco mais a produção cultural capixaba, unindo sensibilidade e perservando memórias.

"Solidão", uma das obras mais famosas de Massena. que está exposta no Saguão Dourado do Palácio Anchieta Crédito: Acervo Midiateca Capixaba

No quesito familiar, Massena foi casado com Cecília Massena e teve três filhos, depois casou-se novamente com Adelina Massena, conhecida como Edy, com quem viveu até seus últimos dias. Ele faleceu em 1979, aos 89 anos.

Homenagem no carnaval capixaba

Em 2024, Homero Massena foi enredo da Mocidade Unida da Glória. Na época, o carnavalesco da agremiação disse que a escolha tinha um motivo nobre. "Mesmo nascido em Minas Gerais, o artista era apaixonado por Vila Velha e escolheu a Prainha para viver seus últimos 20 anos de vida. Lá, retratou, em telas, madeiras, tecidos e até nas paredes de sua própria casa, o cotidiano da cidade que considerava seu paraíso: os pescadores, as lavadeiras, a natureza e a ladeira da Penha, entre outros pontos", contou para HZ.

Desfile da MUG em 2024 Crédito: Bruno Lino

A escola foi campeã pela 9º vez neste ano, e após o desfile, realizou uma exposição com os adereços do desfile para homenagear, mais uma vez, Massena.

Museu e Atelier Homero Massena

O legado de Massena não está eternizado somente na Galeria. Do outro lado da ponte, em Vila Velha, está localizado o Museu Homero Massena, que também guarda memórias da vida do artista.

O museu, na verdade, é a casa onde residia com sua esposa, que foi transformado em um local que preserva parte do legado artístico e intimidade. Homero viveu por lá por mais de 20 anos e atualmente é possível ver até as camas do casal Homero e Edy, que dormiam separados devido à idade e à doença.

Museu e Atelier Homero Massena, em Vila Velha Crédito: CEDOC/ Rede Gazeta

A importância cultural do imóvel, assim como da galeria, foi reconhecida pelo Governo do Estado do Espírito Santo. Por lá, é possível se aprofundar no estilo de vida do artista, visualizar recortes de jornais, manuscritos, aquarelas e desenhos, diplomas e medalhas conquistados e muito mais.

