Novo horário: Museu Homero Massena agora funciona aos fins de semana

Localizado na Prainha, museu histórico agora recebe visitantes de terça a domingo e amplia atrativos turísticos de Vila Velha

Publicado em 11 de julho de 2025 às 14:30

O Museu Atelier Homero Massena, localizado na Prainha, em Vila Velha, agora também abre aos sábados e domingos. Com a ampliação, o espaço passa a funcionar de terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Antes, a visitação era restrita aos dias úteis.

A mudança já tem refletido no aumento do público. De acordo com o secretário municipal de Cultura, Roberto Patrício Junior, houve crescimento de até 35% na média de visitantes em relação ao ano anterior. "Nossa expectativa é que, nos períodos de férias e feriados, o público cresça ainda mais e consolide o museu como referência cultural da cidade", destacou.

Instalado na casa onde o artista Homero Massena viveu entre 1951 e 1974, o museu preserva obras, objetos pessoais e documentos que contam a trajetória do pintor mineiro e sua forte ligação com o Espírito Santo. Massena, natural de Barbacena, escolheu Vila Velha como lar e retratou em suas telas paisagens e cenas do cotidiano local.

Além do valor artístico, o imóvel tem importância histórica e arquitetônica. É uma das últimas construções preservadas da primeira metade do século XX na cidade, com fachadas brancas e azuis, detalhes em pedra e estilo típico das casas de beira de praia dos anos 1940 e 1950. O prédio foi tombado em 1984 pelo Conselho Estadual de Cultura.>

