5 passeios para curtir Itaúnas durante o festival de forró

Tradicional Festival Nacional de Forró de Itaúnas acontece de 13 a 20 de julho; veja como aproveitar a viagem

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de julho de 2025 às 11:30

Riacho Doce, em Itaúnas Crédito: Ricardo Medeiros

Mais que forró pé de serra e noites animadas, Itaúnas também é natureza, cultura e aventura. Quem vai curtir o tradicional Festival Nacional de Forró de Itaúnas, que este ano acontece de 13 a 20 de julho, pode aproveitar os dias livres para explorar os encantos da região e transformar a viagem em uma verdadeira imersão no Norte do Espírito Santo. >

Entre dunas cinematográficas, vilarejos rústicos e rios calmos, separamos 5 passeios surpreendentes para quem quer descobrir que Itaúnas vai muito além da dança. Confira:>

1. Dunas ao pôr do sol

Um dos cartões-postais da vila, as dunas de areia clara impressionam pela grandiosidade e vista panorâmica. A caminhada é tranquila e rende fotos incríveis, especialmente no fim de tarde, quando o céu se colore em tons alaranjados. A experiência é obrigatória para quem visita a região pela primeira vez - ou pela décima.>

Dunas de Itaúnas, Conceição da Barra Crédito: Tadeu Bianconi

2. Riacho Doce

Localizada na divisa entre Espírito Santo e Bahia, a praia de Riacho Doce é um segredo bem guardado. O acesso pode ser feito a pé pela orla, passando por falésias coloridas e trechos preservados da restinga. O nome vem do pequeno riacho de água doce que deságua no mar. Perfeita para um bate e volta com clima de descoberta.>

Riacho Doce é divisa do Espírito Santo com a Bahia Crédito: Reprodução/Instagram/@nativosturitaunas

3. Rio Itaúnas de caiaque ou stand up paddle

O rio que dá nome à vila também oferece um passeio relaxante e cheio de contato com a natureza. Empresas locais alugam caiaques e pranchas de stand up, com ou sem guia. É uma maneira tranquila (e silenciosa) de observar aves, margens intocadas e a vegetação exuberante do Parque Estadual de Itaúnas.>

Rio Itaúnas de caiaque Crédito: Reprodução/Instagram/@nativosturitaunas

4. Trilha do Tamandaré

Para quem gosta de caminhada leve e paisagem bonita, a trilha que leva até a Praia da Barra é ideal. O percurso atravessa áreas sombreadas, dunas e trechos do parque, finalizando em uma praia praticamente deserta, com mar calmo e visual paradisíaco. Leve água, lanche e aproveite o sossego.>

A trilha do Tamandaré é um passeio imperdível em Itaúnas Crédito: Reprodução/Instagram/@itaunasgci/@evandrofonseca12

5. Vilarejo de Conceição da Barra

A 25 km de Itaúnas, a sede do município tem charme próprio e uma história rica. Vale conhecer a Igreja Matriz, o cais do rio Cricaré, o centrinho com lojas de artesanato e os bares à beira-rio. É uma ótima opção para um passeio cultural ou para curtir o fim de tarde antes da programação noturna do festival.>

Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Secult

