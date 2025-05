Tendência

Saiba por que Itaúnas virou o destino queridinho dos noivos

Conhecida pelo forró, a vila em Conceição da Barra ganha destaque como destino romântico para casamentos ao ar livre e celebrações intimistas

Publicado em 18 de maio de 2025 às 07:00

Sarah e Joci se casaram em Itaúnas em 2024 Crédito: Diogo Perez

Com paisagens naturais, charme rústico e atmosfera acolhedora, Itaúnas vem se consolidando como um dos destinos mais procurados para quem deseja dizer "sim" em meio à natureza. Localizada no Norte do Espírito Santo, a vila já era conhecida por sua cultura popular, pelo forró tradicional e pelas belezas naturais. Agora, entra com força no circuito nacional de Destination Weddings, atraindo noivos de várias partes do Brasil — e até do exterior. >

A tendência dos casamentos ao ar livre cresce a cada ano, impulsionada por casais que buscam ambientes descontraídos, experiências mais íntimas e celebrações que durem além de algumas horas — como os wedding weekends, que ocupam todo um fim de semana. Em Itaúnas, o que não falta é cenário: dunas, rios, mar, igrejinhas centenárias e uma atmosfera que combina simplicidade e encantamento.>

Praia de Itaúnas, Conceição da Barra Crédito: Tati Beling/SETUR

Uma das responsáveis por transformar esse potencial em realidade é a cerimonialista Roberta Pereira, que realiza casamentos na vila. “Vi quanto a vila poderia ir além do turismo sazonal. Me especializei em casamentos ao ar livre, fiz imersões em destinos como Trancoso, Arraial e Caraíva, e hoje vejo Itaúnas sendo reconhecida como uma alternativa autêntica, charmosa e inesquecível para casais que desejam algo fora do óbvio”, afirma.>

Além da beleza do local, o crescimento do setor impacta diretamente a economia. “O mercado de destination wedding cresce cerca de 30% ao ano, movimentando desde floristas e músicos até pousadas, restaurantes e empresas de logística”, explica Roberta. O formato demanda estrutura, profissionalismo e cuidado — e a vila tem mostrado que está pronta para atender com excelência.>

>

De Paris para Itaúnas

A fotógrafa Sarah Monecchi é prova viva do alcance dessa nova vocação de Itaúnas. Nascida em Minas Gerais, com passagem pelo Espírito Santo e atualmente morando em Paris, ela escolheu a vila como cenário para o casamento com o marido, em 2024. >

Casamento de Sarah Monecchi em Itaúnas Crédito: Diogo Perez

“Nos apaixonamos por Itaúnas logo na primeira visita. A energia, a calma, o silêncio, as dunas, a simplicidade... tudo ali tem significado pra gente. Foi mágico ver nossa filha, de três anos, entrando com as alianças, descalça, ao som da sanfona. Não tem preço”, relembra.>

Sarah contou que voltou ao Brasil para se casar em Itaúnas. “Já conheci muitos lugares lindos pelo mundo, mas a vila tem algo especial. É perfeita não só para casar, mas para relaxar, se reconectar e viver".>

Noivado com raízes e afeto

Quem também escolheu a vila para marcar um momento especial foi a empresária Janaina Cipriano, que celebrará o noivado em junho, em plena praça com vista para a igreja onde cresceu brincando. “É um cantinho do mundo muito especial, cheio de energia boa, natureza e calma. Itaúnas representa o tipo de luxo que eu desejo: o luxo da conexão verdadeira”, diz Janaina, que hoje mora em São Paulo, mas tem raízes profundas na região. >

Ela descreve a vila como o “retrato romântico de um vilarejo encantador”, e destaca o quanto os profissionais locais estão preparados para realizar cerimônias à altura dos melhores destinos do país. “Também é uma alegria mostrar a todos que me conhecem o potencial que o interior do Espírito Santo tem para o mercado de casamentos em destinos naturais.”>

Janaína Cipriano vai noivar em Itaúnas Crédito: Acervo pessoal

Janaina também destaca que o deslocamento até Itaúnas não é um obstáculo, mas parte da experiência. “É isso que torna o momento mais especial: estar num lugar reservado, longe da rotina, cercado de natureza e boas memórias.”>

Se antes Itaúnas era lembrada por férias, forró e verão, agora se soma a essa imagem uma nova vocação: a de cenário perfeito para histórias de amor verdadeiras, simples e inesquecíveis. O ambiente permite desde cerimônias pé na areia até recepções elegantes em jardins ou salões integrados à natureza. >

E como diria Sarah, da França para Itaúnas: “A vila é mágica. E agora, parte da nossa história”.>

