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Festa no ES reúne Ailton Krenak, Teresa Cárdenas e outros gigantes da literatura

Região Norte do ES terá uma capital da literatura em maio com grandes nomes da literatura nacional e internacional
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Maio de 2025 às 12:00

Escritores Ailton Krenak, Teresa Cardenas e Vieira Junior
Escritores Ailton Krenak, Teresa Cardenas e Vieira Junior Crédito: Bel Pedrosa / Zanone Fraissat / Folhapress / Renato Parada
Itaúnas, em Conceição da Barra, conhecida por seu forró e paisagens encantadoras, vai ganhar um novo título: capital da literatura. Entre os dias 21 e 24 de maio, a vila recebe a segunda edição da Festa Internacional da Palavra, um dos eventos literários mais promissores do Espírito Santo. Com entrada gratuita, a programação reúne grandes nomes da literatura nacional e internacional, shows, oficinas e atividades para todas as idades.

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Entre os convidados de destaque estão Itamar Vieira Júnior, autor premiado de Torto Arado e Salvar o Fogo; a cubana Teresa Cárdenas, uma das principais vozes da literatura infantil e juvenil em língua espanhola; a escritora e roteirista Eliana Alves Cruz, vencedora do Prêmio Jabuti e indicada ao International Emmy Awards; e Ailton Krenak, escritor, filósofo e primeiro indígena a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras.
“Nesta segunda edição da Festa Internacional da Palavra vamos cantar parabéns para a palavra, dar a ela um lugar de liderança na condução da sociedade para uma cultura de paz. Ler um livro, é ler a vida!”, afirma a atriz e escritora Elisa Lucinda, diretora artística da Festa.
Elisa Lucinda é atriz, poetisa, escritora e cantora
Elisa Lucinda é atriz, poetisa, escritora e cantora Crédito: Fernando Madeira
A programação inclui bate-papos com autores, oficinas, lançamentos de livros, performances artísticas, shows, área infantil e uma feira criativa. A abertura será marcada por um tradicional cortejo do Ticumbi, expressão cultural afro-religiosa de Conceição da Barra. Também sobem ao palco nomes de peso da música brasileira como Sandra de Sá e Bia Ferreira, ampliando os horizontes da palavra com poesia e ritmo.
As feiras clássicas e veteranas mudaram as vidas dos habitantes das cidades em que são realizadas, porque ler melhora o vocabulário e, principalmente, nos dá mais elementos para interpretar o mundo à nossa volta

SERVIÇO

  • Festa Internacional da Palavra
  • Local: Itaúnas - Conceição da Barra 
  • Data: 21 a 24 de maio de 2025
  • Entrada gratuita
  • Mais informações pelo site www.festadapalavra.com

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