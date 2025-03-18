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Literatura

Itaúnas terá escritora capixaba Elisa Lucinda em festival de literatura

Evento, que tem programação gratuita, acontece em maio, na vila de Itaúnas, em Conceição da Barra
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Março de 2025 às 11:04

Elisa Lucinda comanda a Festa Internacional da Palavra
Elisa Lucinda comanda a Festa Internacional da Palavra Crédito: Vitor Nogueira
A renomada atriz e escritora capixaba Elisa Lucinda está à frente da segunda edição da Festa Internacional da Palavra, que acontece de 21 a 24 de maio, em Itaúnas, Conceição da Barra. O evento promete transformar a vila na capital da literatura, reunindo escritores, artistas, educadores, estudantes e leitores em uma programação totalmente gratuita.
Com uma curadoria que valoriza o incentivo à leitura e o poder da palavra falada e escrita, a Festa se consolida como um dos encontros literários mais importantes do Espírito Santo e do Brasil. Além de descentralizar o acesso à cultura, o evento traz grandes nomes da literatura para o interior do estado, fomentando o intercâmbio cultural, criando oportunidades para novos talentos e fortalecendo a conexão entre a comunidade e a arte da escrita.
A primiera edição da Festa Internacional da Palavra teve Elisa Lucinda e Lázaro Ramos
A primiera edição da Festa Internacional da Palavra teve Elisa Lucinda e Lázaro Ramos Crédito: Festa Internacional da Palavra
Durante os quatro dias de evento, o público poderá participar de bate-papos, oficinas, lançamentos de livros, performances artísticas, shows, uma área dedicada à literatura infantil e uma feira criativa, onde será possível adquirir livros e interagir com diversas expressões artísticas.
A organização do evento promete uma programação inspiradora e repleta de debates enriquecedores, com a participação de grandes nomes da literatura e das artes. Em breve, os detalhes serão divulgados.
A primiera edição da Festa Internacional da Palavra foi online
A primiera edição da Festa Internacional da Palavra foi online Crédito: Festa Internacional da Palavra
Na primeira edição, realizada em 2021 de forma virtual devido à pandemia da Covid-19, a Festa Internacional da Palavra contou com a presença de autores e personalidades como Chico César, Lázaro Ramos, Viviane Mosé, Daniel Munduruku, Caê Guimarães, Filinto Elísio, Bernadette Lyra e Maria Rezende. Agora, o evento retorna presencialmente para consolidar Itaúnas como um dos principais polos literários do país.
A Festa Internacional da Palavra 2025 é realizada pelo Instituto Manguerê, Secretaria de Cultura do ES e Ministério da Cultura, com patrocínio da EDP e do Banestes, por meio da Licc (Lei de Incentivo à Cultura Capixaba) e da Lei Rouanet. A Direção de Produção é da MM Projetos Culturais e a Direção Artística da Casa Poema. Apoio da Prefeitura de Conceição da Barra.

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