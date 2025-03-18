Itaúnas terá escritora capixaba Elisa Lucinda em festival de literatura

Elisa Lucinda comanda a Festa Internacional da Palavra Crédito: Vitor Nogueira

A renomada atriz e escritora capixaba Elisa Lucinda está à frente da segunda edição da Festa Internacional da Palavra, que acontece de 21 a 24 de maio, em Itaúnas, Conceição da Barra. O evento promete transformar a vila na capital da literatura, reunindo escritores, artistas, educadores, estudantes e leitores em uma programação totalmente gratuita.

Com uma curadoria que valoriza o incentivo à leitura e o poder da palavra falada e escrita, a Festa se consolida como um dos encontros literários mais importantes do Espírito Santo e do Brasil. Além de descentralizar o acesso à cultura, o evento traz grandes nomes da literatura para o interior do estado, fomentando o intercâmbio cultural, criando oportunidades para novos talentos e fortalecendo a conexão entre a comunidade e a arte da escrita.

A primiera edição da Festa Internacional da Palavra teve Elisa Lucinda e Lázaro Ramos Crédito: Festa Internacional da Palavra

Durante os quatro dias de evento, o público poderá participar de bate-papos, oficinas, lançamentos de livros, performances artísticas, shows, uma área dedicada à literatura infantil e uma feira criativa, onde será possível adquirir livros e interagir com diversas expressões artísticas.

A organização do evento promete uma programação inspiradora e repleta de debates enriquecedores, com a participação de grandes nomes da literatura e das artes. Em breve, os detalhes serão divulgados.

A primiera edição da Festa Internacional da Palavra foi online Crédito: Festa Internacional da Palavra

Na primeira edição, realizada em 2021 de forma virtual devido à pandemia da Covid-19, a Festa Internacional da Palavra contou com a presença de autores e personalidades como Chico César, Lázaro Ramos, Viviane Mosé, Daniel Munduruku, Caê Guimarães, Filinto Elísio, Bernadette Lyra e Maria Rezende. Agora, o evento retorna presencialmente para consolidar Itaúnas como um dos principais polos literários do país.