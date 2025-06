Opções diferentonas

5 destinos fora do comum para curtir o frio no Espírito Santo

Do Caparaó a Matilde, conheça vilarejos e rotas rurais perfeitas para curtir o frio longe dos roteiros tradicionais

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de junho de 2025 às 07:00

A estação de Matilde e a região do Galo são ótimas opções de passeios para curtir o frio no ES Crédito: Fernando Madeira/Reprodução/Instagram/@prefeituradomingosmartins

Quando o inverno chega no Espírito Santo, nem só de Pedra Azul vive o frio capixaba. Fora da rota turística tradicional, há vilarejos escondidos entre montanhas, cachoeiras envoltas em névoa e paisagens que combinam lareira acesa, café coado e silêncio de interior. >

De Matilde, em Alfredo Chaves, ao Caparaó, passando pelos caminhos rurais de Domingos Martins, Venda Nova e Santa Teresa, HZ selecionou refúgios charmosos, autênticos e surpreendentes para você curtir o frio como nunca - claro, com calma, cultura e conexão.>

1. Caparaó capixaba

Na divisa com Minas Gerais, essa região é uma joia do inverno capixaba. A porta de entrada para o Parque Nacional do Caparaó, lar do Pico da Bandeira, oferece paisagens deslumbrantes, trilhas de diversos níveis e noites que podem registrar temperaturas próximas de 0°C.>

Experiências imperdíveis: subida ao Pico da Bandeira (ideal com guia e pernoite no Terreirão), banho nas águas geladas da Trilha da Macieira, visitas guiadas a cafés especiais: as fazendas oferecem degustação, história da produção e até brunch rural. >

Pico da Bandeira congelado em 2023 Crédito: Sairo Guedes

Em relação a hospedagens, há opções com lareira, chuveiro quente com vista para a serra e fogueira ao ar livre. E para quem deseja uma boa gastronomia, saiba que é possível encontrar comida da roça com toque gourmet, queijos maturados, trutas frescas e doces artesanais.>

2. Matilde e região alta de Alfredo Chaves

Menos explorada turisticamente que outras serras capixabas, a região de Matilde reserva uma atmosfera rural autêntica e temperaturas amenas. No inverno, neblina e céu estrelado compõem o cenário.>

Experiências imperdíveis: Cachoeira Engenheiro Reeve (ou Cachoeira de Matilde), uma das mais bonitas do Estado, com acesso fácil e trilha curta. A estação (desativada) de Matilde, também é um ótimo passeio para os mais corajosos, afinal, ali é caminho para o famoso túnel - uma estrutura histórica e ponto de aventura obrigatória. >

Túnel de Matilde Crédito: Fernando Madeira

Há opções de visitas a sítios de agroecologia e produtores de cachaça, embutidos e hortaliças orgânicas, trilhas ecológicas e mirantes naturais com vista para o Vale do Canaã. Extras: noites com luau rural, café no coador e clima de vila interiorana - tudo sem aglomeração.>

3. Venda Nova do Imigrante (interior – Alto Caxixe e São João de Viçosa)

Embora famosa, Venda Nova do Imigrante guarda tesouros pouco conhecidos fora da rota convencional. No interior do município, o frio é mais intenso e o contato com a cultura italiana ainda mais autêntico.>

Região de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Lucas Albuquerque / Prefeitura de Venda Nova do Imigrante

Experiências imperdíveis: roteiros de queijos, produção de vinho colonial e cogumelos orgânicos, além de trilha leve até o Mirante do Alto Caxixe, almoços em propriedades familiares com comida feita no fogão à lenha. Sobre hospedagens, há halés com vista para o “mar de montanhas”, ideais para casais. >

4. Domingos Martins (região de Santa Isabel e Galo)

Ao fugir da disputada Rota do Lagarto, o visitante encontra vilarejos escondidos com muita identidade, clima serrano e produtos locais de excelência. A região de Galo, por exemplo, é ideal para quem busca sossego, gastronomia raiz e contato com comunidades de descendência pomerana.>

A Cachoeira do Galo, em Domingos Martins Crédito: Reprodução/Instagram/@prefeituradomingosmartins

Experiências imperdíveis: visitas a vinícolas familiares e parreirais com degustações e piqueniques, hospedagens em cabanas isoladas com conceito “slow travel”. E ainda apicultura orgânica, cafés artesanais. e trilhas e cachoeiras em propriedades privadas com agendamento prévio.>

5. Santa Teresa alternativa (Alto São Lourenço e arredores)

A cidade já é charmosa por si só, mas seu entorno é ainda mais promissor para um turismo de inverno tranquilo, imerso na natureza e no afeto das pequenas propriedades. A região de Alto São Lourenço é ideal para um detox digital, retiros de bem-estar, ou apenas para curtir um bom livro com vista para as montanhas cobertas de neblina.>

Município de Santa Teresa Crédito: Secretaria de Turismo e Cultura de Santa Teresa/Divulgação

Experiências imperdíveis: hospedagem em sítios e pousadas familiares com trilhas autoguiadas e jantar no fogão à lenha, visita a produtores de embutidos artesanais, cafés, flores e produtos orgânicos, banhos de rio e trilhas leves com mirantes naturais. Além disso, é um excelente local para ter contato com um acervo de pássaros e borboletas - já que Santa Teresa é um dos destinos mais biodiversos do ES.>

