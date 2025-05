Caparaó capixaba: 3 paraísos das águas para conhecer em Iúna

A temperatura mais amena e a chegada do inverno são um convite para curtir as montanhas capixabas, em especial no nosso Caparaó! Por isso minhas dicas hoje são na localidade de Rio Claro, em Iúna, onde encontrei águas cristalinas e uma beleza exuberante em meio à natureza.



Para chegar é necessário seguir pela BR-262 até uma entrada de estrada de terra à esquerda, no sentido Minas, um pouco antes do posto do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF). A estrada é bem conservada e todos os passeios tem sinalização com placas pelo caminho.