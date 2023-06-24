No ES, Rota do Lagarto espera receber 100 mil turistas até outubro

O Parque da Pedra Azul é um dos atrativos da Rota do Lagarto Crédito: Christian Nascimento

Com a chegada oficial do inverno, regiões nas montanhas capixabas já começaram a atrair turistas. Uma delas é a Rota do Lagarto, em Domingos Martins , que é o destino certo para quem quer curtir o frio de forma aconchegante.

“É uma região para se contemplar, para estar tranquilo, para se ter uma boa gastronomia . Tem os grandes passeios nas propriedades, que é uma experiência. É um local para você curtir", diz Leandro Carniele, presidente do Conselho Curador do Montanhas Capixabas Convention Visitors Bureau.

Um dos atrativos da localidade, que fica a cerca de 50 quilômetros da capital, é a região de Pedra Azul . Os 1.822 metros de altitude e a coloração azulada, que varia de acordo com a incidência do sol, é o símbolo do local que já é destino certo de capixabas turistas nesta época do ano.

Tranquilidade da região e o friozinho são ótimos convites para relaxar Crédito: Luiz Gonçalves

Quem mora na região diz que a temperatura chega a 0ºC, mas garante que o clima é totalmente aconchegante. Para a nutricionista Thaís Coelho, que mora na Bahia, o clima é perfeito. "Faz muito calor na minha cidade então, realmente, a gente não anda com roupa de frio, não está preparado. Tive que mudar um pouquinho o guarda-roupa, mas está sendo incrível”, ressaltou.

O empreendedor João Rosa e a psicóloga Bruna Gineli, que se casaram há uma semana, garantem que também é o clima ideal para um romance. “Deu pra aproveitar bastante os passeios, a montanha em si. É super romântico”, conta João.

Turistas comentam que a experiência pela região é gratificante Crédito: Luiz Gonçalves

Assim como aconteceu com Bruna e João, a Rota do Lagarto atrai turistas de diferentes regiões. Às vésperas da estação mais fria do ano, algumas pousadas já registram lotação. A diária em algumas varia de R$ 660 a R$ 1.200. “A gente está sempre bem preparado, né. A região também é cheia de atrações, cervejarias, restaurantes. Aqui na pousada, temos chalés e estamos preparados para atender a todos”, conta a gerente de uma pousada na região, Gabriela Peterle.

Até outubro, cerca de 100 mil turistas são esperados na Rota do Lagarto, segundo a Convention Visitors Bureau. “Para o finalzinho desse mês e para o próximo mês as reservas estão praticamente esgotadas. Nós temos, nos finais de semana, uma ou outra vaga e durante a semana também nós estamos com uma lotação significativa”, ressalta Gabriela.