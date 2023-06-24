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Pedra Azul

No ES, Rota do Lagarto espera receber 100 mil turistas até outubro

Inverno faz com que a região seja bastante procurada. Há pousadas com lotação esgotada até o fim de julho
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 08:39

Bosque das Cerejeiras, em Pedra Azul
O Parque da Pedra Azul é um dos atrativos da Rota do Lagarto Crédito: Christian Nascimento
Com a chegada oficial do inverno, regiões nas montanhas capixabas já começaram a atrair turistas. Uma delas é a Rota do Lagarto, em Domingos Martins, que é o destino certo para quem quer curtir o frio de forma aconchegante.
“É uma região para se contemplar, para estar tranquilo, para se ter uma boa gastronomia. Tem os grandes passeios nas propriedades, que é uma experiência. É um local para você curtir", diz Leandro Carniele, presidente do Conselho Curador do Montanhas Capixabas Convention Visitors Bureau.
Um dos atrativos da localidade, que fica a cerca de 50 quilômetros da capital, é a região de Pedra Azul. Os 1.822 metros de altitude e a coloração azulada, que varia de acordo com a incidência do sol, é o símbolo do local que já é destino certo de capixabas turistas nesta época do ano.
Luiz Gonçalves
Tranquilidade da região e o friozinho são ótimos convites para relaxar Crédito: Luiz Gonçalves
Quem mora na região diz que a temperatura chega a 0ºC, mas garante que o clima é totalmente aconchegante. Para a nutricionista Thaís Coelho, que mora na Bahia, o clima é perfeito. "Faz muito calor na minha cidade então, realmente, a gente não anda com roupa de frio, não está preparado. Tive que mudar um pouquinho o guarda-roupa, mas está sendo incrível”, ressaltou.
O empreendedor João Rosa e a psicóloga Bruna Gineli, que se casaram há uma semana, garantem que também é o clima ideal para um romance. “Deu pra aproveitar bastante os passeios, a montanha em si. É super romântico”, conta João.
Luiz Gonçalves
Turistas comentam que a experiência pela região é gratificante Crédito: Luiz Gonçalves
Assim como aconteceu com Bruna e João, a Rota do Lagarto atrai turistas de diferentes regiões. Às vésperas da estação mais fria do ano, algumas pousadas já registram lotação. A diária em algumas varia de R$ 660 a R$ 1.200. “A gente está sempre bem preparado, né. A região também é cheia de atrações, cervejarias, restaurantes. Aqui na pousada, temos chalés e estamos preparados para atender a todos”, conta a gerente de uma pousada na região, Gabriela Peterle.
Até outubro, cerca de 100 mil turistas são esperados na Rota do Lagarto, segundo a Convention Visitors Bureau. “Para o finalzinho desse mês e para o próximo mês as reservas estão praticamente esgotadas. Nós temos, nos finais de semana, uma ou outra vaga e durante a semana também nós estamos com uma lotação significativa”, ressalta Gabriela.

Rota do lagarto atrai turistas com a proximidade do inverno

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