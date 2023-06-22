Chegada do inverno aquece turismo no Caparaó capixaba

Chegada do inverno aquece turismo no Caparaó Crédito: Carlos Barros - Tv Gazeta Sul

Composto por 11 municípios, o Caparaó capixaba é um verdadeiro tesouro escondido no Sul do Espírito Santo. Com fauna e flora ricas, a região guarda belezas ainda desconhecidas por muitos. Com a chegada do inverno, que começou nesta quarta-feira (21), as baixas temperaturas geram maior interesse dos turistas em passar dias de tranquilidade no local.

Composta por Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Iúna, Irupi, Jerônimo Monteiro, São José do Calçado e Ibatiba, o Caparaó oferece conexão com a natureza e uma culinária com cardápio variado.

Feijão tropeiro com carne na lata é um dos pratos típicos da região Crédito: Divulgação - Roberto Marin

A empreendedora Rosangela Toledo comanda um restaurante aberto há 16 anos na região. Aos domingos, quando o local está aberto ao público, chega a servir 300 refeições.

“Agora que o turismo aqui no Caparaó está ganhando força. A gente ficava muito escondido, mas agora que a região está sendo divulgada, a gente recebe pessoas de todo Estado. O Caparaó tem um potencial imenso com belezas naturais e gastronomia. Isso nos anima a trabalhar mais ”, contou Rosângela.

A culinária por lá é carregada de tradição e muito sabor, revela a chefe de coxinha Vó Rosinha. “Tem a broa de melado, biscoito de polvilho e temos a tradição da carne na lata, feijão tropeiro, frango com quiabo. Mucela, chouriço, torresmo. São coisas no estilo rural”, contou.

Belezas do Sul

E com o objetivos de alavancar o turismo na região, foi lançado nesta quarta-feira (21) o projeto Belezas do Sul. O lançamento ocorreu em Ibatiba e reuniu empresários da região. Esta foi a primeira edição deste ano. O tema é Felicidade, que se relaciona com o empreendedorismo, o turismo e o bem estar.

“Pessoas felizes são mais criativas, são mais inovadoras, engajadas, sudáveis. Pessoas felizes são seres humanos no seu maior potencial. Quem não quer estar ao lado de pessoas mais felizes no trabalho, na vida pessoas em todos os lugares”, explicou a especialista em felicidade Flávia da Veiga.

Projeto belezas do sul reúne moradores, artesãos e empresários para alavancar o turismo na região Crédito: Divulgação - Roberto Marin

Com 20 anos de experiência na cozinha, o chefe Gilson Surrage fez uma aula-show e levou para o evento um pouco de conhecimento para ser compartilhado e também para aprender. A receita ensinada foi a de um dos pratos mais tradicionais da região, com um toque refinado: o feijão tropeiro com arroz especial.

“A gente esta aqui trazendo uma experiência muito bacana. Eu estou há dois dias aqui na fazenda da vovó Rosinha e estou mais aprendendo do que ensinando. É uma troca muito interessante. Muito positivo para os dois lados. Esta no quinto ano e só traz cisas maravilhosas, haja vista que agora vai ter um concurso de pratos da região. É um grande incentivo na área de gastronomia aqui no Espírito Santo ”, revelou Gilson.