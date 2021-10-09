Que tal um passeio por Matilde, a capital do turismo de aventura do ES?

Your browser does not support the video tag.

Que tal dar um rolê pela capital do turismo de aventura do Espírito Santo? Sim, esse lugar existe e não está muito longe de Vitória, mais precisamente a 83,5km da capital, cerca de uma hora de "viagem". Sejam bem-vindos a Alfredo Chaves!

Entre os distritos "aventurescos" da cidade está Matilde, uma localidade charmosa, de belas paisagens, pousadas e (bons) restaurantes. Claro, é impossível passar por lá e não dar uma conferida básica na histórica Estação Ferroviária de Matilde, fundada em 1910 e que hoje abriga um espaço cultural. E os trilhos dessa estação guardam muitas curiosidades e nostálgicas histórias.

"A entrada e saída do distrito era pela estação ferroviária, então a gente tinha por aqui um comércio e uma agência dos Correios. Com o tempo, fomos transformando a beleza da estação em um lugar histórico e de cultura, que guarda a memória da cidade", garante Giovana Camilette, moradora da localidade.

Ah, sim: se tem um "cantinho" que resume a infância, adolescência e boa parte da vida de Giovana (e de quase todo morador alfredense) é o famoso Túnel de Matilde, distante 400 metros da Estação Ferroviária. É possível chegar ao local pelas linhas férreas. São só 2km de caminhada.

Túnel de Matilde, em Alfredo Chaves: local de aventuras pra lá de radicais Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

A passagem é digna de um filme de horror. Escura, molhada e com alguns "moradores especiais" (insetos mesmo), a viela é um espaço artificial, com uma escadaria de pedras (composta por 65 degraus) onde corre um trecho do Rio Benevente. Na verdade, rio, túnel e trilhos da estação tem uma curiosa história de ligação.

Giovana nos explica melhor. "Na época, precisavam viabilizar uma passagem para o trem. Então, o túnel foi construído para que o Rio Benevente pudesse 'passar' por dentro, fazendo com que a estrada de ferro ficasse liberada", detalha a moradora.

Descer os degraus do Túnel de Matilde é para quem gosta de aventura radical. É preciso ter equilíbrio, pois as escadarias são escorregadias por conta da força da água. Uma dica aos aventureiros de plantão: leve uma lanterna, pois o local é uma escuridão só! De bônus, você ainda vai encontrar alguns morcegos que "moram" nas paredes da construção. E como morcegos odeiam luz...

Cachoeira Engenheiro Reeve, em Matilde, uma das belezas de Alfredo Chaves Crédito: Fernando Madeira

MAIS ADRENALINA

Logo na entrada do famoso distrito, ao lado da Rodovia ES-383, está localizado um belíssimo mirante que dá acesso à Cachoeira de Matilde. No local, cliques para o Instagram estão garantidos!

Ao descer uma extensa escadaria, chegamos à estonteante Cachoeira Engenheiro Reeve, que possui esse nome por conta de uma homenagem ao profissional que construiu a estrada de ferro que passa pela cidade.

A queda-d'água conta com 70m de véu, sendo uma das maiores do ES. O banho não é permitido, mas o lugar possui um mirante para contemplar a beleza da natureza.