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Turismo

Conheça o Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina

Local é chamado assim por conta da erosão feita nas pedras do local pelo rio que corta a propriedade. Local reúne, beleza, estrutura e história

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 08:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2021 às 08:24
Filha das águas e do sol, Santa Leopoldina é o paraíso das cachoeiras. Por lá, tem um local chamado Vale da Lua Capixaba. O apelido veio por conta de umas crateras no leito do rio, do Parque Ribeirão dos Pardos.
O espaço fica há uma hora e meia de Vitória, na comunidade Ribeirão dos Pardos, em Santa Leopoldina. Praticamente um paraíso onde a natureza surpreende. Afinal, as pedras ao longo do leito do rio são lisinhas e possuem formatos inusitados, que nos fazem lembrar a superfície da lua. Deu para entender a referência do nome?
Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina
Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta
"O motivo do nome (Vale da Lua Capixaba) é porque na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, tem o Vale da Lua. E é muito parecido com a nossa propriedade, com as nossas cachoeiras e corredeiras. Então, já apelidaram de Vale da lua Capixaba e pegou", explica o empresário Jovelson Sabino.
Para entrar no parque, que é uma propriedade privada, o visitante desembolsa R$ 10. O valor é pouco para tamanha beleza a ser encontrada.
O acesso até o rio é fácil. Você anda uns 100 metros por um caminho autoguiável. Basta seguir os passos amarelos no chão que marcam o caminho. É importante seguir a sinalização para manter a segurança do passeio.
Chegando lá, você tem as rochas formadas pela erosão, que se estendem por uns 200 metros de rio. Tem poços naturais, quedas d'água, as cachoeiras, sendo a Cachoeira da Fumaça, com seus 40 metros de queda, a maior.
Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina
Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta
As águas são do Rio Santa Maria da Vitória, que nasce em Santa Maria de Jetibá. "Apenas 10% dessa água passa aqui. Os outros 90% vão para a Usina Suíça, que é do outro lado do morro, para gerar energia e distribuir para a Grande Vitória e Marechal Floriano", detalha Jovelson.

ESTRUTURA E HISTÓRIA

Além da beleza natural, o parque conta com estrutura de restaurante, pousada e café da manha. Tudo é a casa de Jovelson, que depois de se aposentar, resolveu trabalhar com turismo.
Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina, possui espaço para hospedagem e café da manhã
Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina, possui espaço para hospedagem e café da manhã Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta
E achou pouco? O parque ainta tem atrativo histórico. Trata-se das ruínas da Casa de Pedra. Datada do século XIX, os restos da construção mostra bem da arquitetura da época, em que as casas eram construídas com pedra, barro e óleo de baleia.
Nem precisamos dizer que é um espaço completamente instagramável. Ou seja, ótimo para tirar aquelas fotos para alimentar o feed e fazer aqueles ensaios datados.
Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina, possui ruínas da Casa de Pedra
Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina, possui ruínas da Casa de Pedra Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta
"É um ótimo local para noivas fazerem seus ensaios de casamento", sugere Jovelson.
*Com informações de Luana Esteves, do Em Movimento

Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina

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