Farol Santa Luzia reabre para visitação após três meses de restauro

Farol de Santa Luzia, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Após três meses fechado para restauro, o Farol de Santa Luzia, em Vila Velha, reabre suas portas para o público nesta terça-feira (28). Os dias e horários de funcionamento são de terça a domingo e feriados, das 9 às 16h30. Às segundas-feiras, o local é fechado para manutenção.

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, as obras envolveram a revitalização do Farol (tratamento, pintura interna e externa e substituição dos vidros), revitalização da Sala da Memória, tratamento e pintura do canhão e da âncora, reparo da calçada ao redor do Farol, alteração do layout dos padrões de energia do local. Além disso, foram instalados armários nos banheiros e instalados dois binóculos para observação e substituição dos nós de marinheiros.

Para respeitar os protocolos de segurança na área de saúde, só é permitida a entrada de grupos de apenas 30 pessoas por vez, com utilização de máscara. A entrada é franca.

ANIVERSÁRIO DO FAROL

O Farol Santa Luzia é um belo exemplo da cultura e da história de Vila Velha e do Espírito Santo e, neste mês de setembro, completa 150 anos. Suas peças vieram da Escócia, em 1870, e ele foi montado em 1871, pelo Barão de Cotegipe.

A torre mede 12 metros de altura e possui uma base octogonal de 9m². Sua luz possui alcance de até 32 milhas marítimas, que correspondem a 51 Km. Até os dias de hoje, orienta a entrada dos navios na baía de Vitória/Porto de Vitória, Tubarão e Vila Velha.