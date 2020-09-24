Igreja do Rosário, na Prainha, em Vila Velha, recebe visitas de quarta a sexta Crédito: Fabrício Lima/PMVV

Dois importantes pontos turísticos do Espírito Santo reabriram as portas nesta quarta-feira (23). Localizados em Vila Velha, o Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, e a Igreja do Rosário, na Prainha, estão recebendo visitantes após ficarem fechados por meses, em consequência da pandemia do novo Coronavírus.

Your browser does not support the audio element. Farol Santa Luzia e Igreja do Rosário são reabertos mas com regras

Mas a reabertura exige uma série de normas a serem cumpridas pelos espaços e frequentadores. Entre elas: uso obrigatório de máscara individual; higienização das mãos com álcool em gel; aferição de temperatura corporal de cada visitante e funcionário; além do distanciamento de um metro e meio. Assim, a quantidade de pessoas nos locais também será reduzida, sendo 45 pessoas na Igreja do Rosário e 25 no farol.

Tudo será fiscalizado por funcionários da Secretaria Municipal de Turismo, que receberão uma palestra para reforçar os cuidados necessários neste período. Assim, a igreja e o farol não abrirão, das 9h às 12h, desta sexta-feira (25).

A reabertura da Igreja do Rosário (a mais antiga do Brasil em atividade ininterrupta) e do Farol Santa Luzia é importante. Preparar nossos colaboradores é necessário para a retomada do atendimento ao público, neste momento de pandemia. O município está preparado para receber seus visitantes. O trabalho em conjunto com a Igreja Católica e a Capitania dos Portos também é essencial, afirma a subsecretária municipal de Turismo, Neymara Carvalho.

Vale lembrar que ambos locais recebem visitas pessoais ou agendadas. A primeira se refere a turistas e famílias que buscam o lazer e podem comparecer a qualquer momento no espaço escolhido. Já a segunda opção é para grandes grupos - normalmente estudantes - com acompanhamento e horários reservados por meio do site.

Além dos pontos turísticos, o Centro de Atendimento ao Turista também retomou as atividades. Localizado no Boulevard Shopping, no bairro Jockey de Itaparica, ele funciona de segunda à sexta-feira, de 14h às 18h.

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