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Turismo

Farol Santa Luzia e Igreja do Rosário são reabertos mas com regras

Entre as normas, está o uso de máscara, aferição de temperatura e distanciamento. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, funcionários da Sec. de Turismo monitoram o espaço

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 13:34
Igreja do Rosário, na Prainha, em Vila Velha
Igreja do Rosário, na Prainha, em Vila Velha, recebe visitas de quarta a sexta Crédito: Fabrício Lima/PMVV
Dois importantes pontos turísticos do Espírito Santo reabriram as portas nesta quarta-feira (23). Localizados em Vila Velha, o Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, e a Igreja do Rosário, na Prainha, estão recebendo visitantes após ficarem fechados por meses, em consequência da pandemia do novo Coronavírus.
Farol Santa Luzia e Igreja do Rosário são reabertos mas com regras
Mas a reabertura exige uma série de normas a serem cumpridas pelos espaços e frequentadores. Entre elas: uso obrigatório de máscara individual; higienização das mãos com álcool em gel; aferição de temperatura corporal de cada visitante e funcionário; além do distanciamento de um metro e meio. Assim, a quantidade de pessoas nos locais também será reduzida, sendo 45 pessoas na Igreja do Rosário e 25 no farol.
Tudo será fiscalizado por funcionários da Secretaria Municipal de Turismo, que receberão uma palestra para reforçar os cuidados necessários neste período. Assim, a igreja e o farol não abrirão, das 9h às 12h, desta sexta-feira (25).
A reabertura da Igreja do Rosário (a mais antiga do Brasil em atividade ininterrupta) e do Farol Santa Luzia é importante. Preparar nossos colaboradores é necessário para a retomada do atendimento ao público, neste momento de pandemia. O município está preparado para receber seus visitantes. O trabalho em conjunto com a Igreja Católica e a Capitania dos Portos também é essencial, afirma a subsecretária municipal de Turismo, Neymara Carvalho.

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Vale lembrar que ambos locais recebem visitas pessoais ou agendadas. A primeira se refere a turistas e famílias que buscam o lazer e podem comparecer a qualquer momento no espaço escolhido. Já a segunda opção é para grandes grupos - normalmente estudantes - com acompanhamento e horários reservados por meio do site.
Além dos pontos turísticos, o Centro de Atendimento ao Turista também retomou as atividades. Localizado no Boulevard Shopping, no bairro Jockey de Itaparica, ele funciona de segunda à sexta-feira, de 14h às 18h.

SERVIÇO

  • Igreja Nossa Senhora do Rosário (Prainha):
  • Visitas: em setembro, de quarta à sexta-feira, de 9 às 17 horas; em outubro, de segunda à sexta-feira, de 9 às 17 horas.

  • Farol Santa Luzia (Praia da Costa):
  • Visitas: de terça-feira a domingo, de 9 às 16h30.

  • Centro de Atendimento ao Turista - Boulevard Shopping (Jockey de Itaparica):
  • De segunda à sexta-feira, de 14 às 18 horas.

  • Atenção: as visitas individuais não necessitam de agendamento.

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