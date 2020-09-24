Dois importantes pontos turísticos do Espírito Santo reabriram as portas nesta quarta-feira (23). Localizados em Vila Velha, o Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, e a Igreja do Rosário, na Prainha, estão recebendo visitantes após ficarem fechados por meses, em consequência da pandemia do novo Coronavírus.
Farol Santa Luzia e Igreja do Rosário são reabertos mas com regras
Mas a reabertura exige uma série de normas a serem cumpridas pelos espaços e frequentadores. Entre elas: uso obrigatório de máscara individual; higienização das mãos com álcool em gel; aferição de temperatura corporal de cada visitante e funcionário; além do distanciamento de um metro e meio. Assim, a quantidade de pessoas nos locais também será reduzida, sendo 45 pessoas na Igreja do Rosário e 25 no farol.
Tudo será fiscalizado por funcionários da Secretaria Municipal de Turismo, que receberão uma palestra para reforçar os cuidados necessários neste período. Assim, a igreja e o farol não abrirão, das 9h às 12h, desta sexta-feira (25).
A reabertura da Igreja do Rosário (a mais antiga do Brasil em atividade ininterrupta) e do Farol Santa Luzia é importante. Preparar nossos colaboradores é necessário para a retomada do atendimento ao público, neste momento de pandemia. O município está preparado para receber seus visitantes. O trabalho em conjunto com a Igreja Católica e a Capitania dos Portos também é essencial, afirma a subsecretária municipal de Turismo, Neymara Carvalho.
Vale lembrar que ambos locais recebem visitas pessoais ou agendadas. A primeira se refere a turistas e famílias que buscam o lazer e podem comparecer a qualquer momento no espaço escolhido. Já a segunda opção é para grandes grupos - normalmente estudantes - com acompanhamento e horários reservados por meio do site.
Além dos pontos turísticos, o Centro de Atendimento ao Turista também retomou as atividades. Localizado no Boulevard Shopping, no bairro Jockey de Itaparica, ele funciona de segunda à sexta-feira, de 14h às 18h.
SERVIÇO
- Igreja Nossa Senhora do Rosário (Prainha):
- Visitas: em setembro, de quarta à sexta-feira, de 9 às 17 horas; em outubro, de segunda à sexta-feira, de 9 às 17 horas.
- Farol Santa Luzia (Praia da Costa):
- Visitas: de terça-feira a domingo, de 9 às 16h30.
- Centro de Atendimento ao Turista - Boulevard Shopping (Jockey de Itaparica):
- De segunda à sexta-feira, de 14 às 18 horas.
- Atenção: as visitas individuais não necessitam de agendamento.