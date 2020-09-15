442 empresas aderem ao selo Turismo Responsável Limpo e Seguro no ES

O governador Renato Casagrande durante live sobre o selo de turismo responsável Crédito: Reprodução/Facebook

Animados com o início de retomada do turismo no Espírito Santo após a reabertura de parques, restaurantes e pontos turísticos, empresários estão aderindo ao selo de "Turismo Responsável, Limpo e Seguro". Segundo a Secretaria de Estado de Turismo, 442 empresas de 15 segmentos do setor, como hotelaria e alimentação, fizeram a inscrição para garantir a certificação de estabelecimento que cumpre protocolos específicos para a prevenção da Covid-19.

Este quantitativo é resultado de uma das muitas ações que fazem parte do Plano de Retomada da Economia do Turismo implementadas pela Secretaria de Turismo (Setur). Este cuidado e empenho dos empresários em buscarem a adequação sanitária é o primeiro passo para que a atividade vá retomando, aos poucos, com toda a segurança necessária para todos, explica o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

O selo foi lançado pelo Ministério do Turismo em junho e o maior volume de adesão é percebido nos estabelecimentos localizados em Vitória (146), Vila Velha (71), Guarapari (43), Serra (29), Cariacica (25), Aracruz (24) e Itaúnas (19). Quanto às atividades, sete das quinze que compõem o setor estão aderindo em maior quantidade às normas, sendo elas: agências de viagem; meios de hospedagem; guias de turismo; restaurante, cafeterias e bares; transportadoras turísticas; e organizadores de eventos; respectivamente.

Para uma circulação ainda mais segura, o governo também disponibilizou um manual de condutada para os turistas que estarão frequentando esses estabelecimentos. Cabe ao turista estar atento ao cumprimento por parte dos empresários e também cumprir as regras que cabem a cada um de nós, tendo, principalmente, o respeito ao próximo, enfatiza o secretário de Turismo.

O selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro incentiva os empreendedores a deixarem seus clientes mais confortáveis ao viajar Crédito: Portal www.turismo.gov.br/

ADESÃO AO SELO

Para solicitar o selo "Turismo Responsável, Limpo e Seguro" o interessado deve acessar o site da iniciativa , ler as orientações previstas no protocolo destinado ao segmento em que atua e estar com a situação regular no Cadastur . Em caso positivo, ele deve aderir à autodeclaração que atende aos pré-requisitos determinados. Em seguida, será encaminhado para uma área do site onde pode realizar o download do selo para impressão.

O selo é gratuito e deve ser exposto em um local de fácil acesso aos clientes. Ele contém um QR Code, por meio do qual o turista poderá consultar as medidas adotadas por aquele empreendimento e/ou profissional. Caso o estabelecimento não esteja cumprindo as regras propostas, o código possibilitará a realização de denúncias, podendo resultar em revogação do selo.

Os protocolos estão disponibilizados para: Meios de Hospedagem; Agências de Turismo; Transportadoras Turísticas; Organizadoras de Eventos; Parques Temáticos; Acampamentos Turísticos; Restaurantes, Cafeterias, Bares e similares; Parques Temáticos Aquáticos; Locadoras de veículos para turistas e Guias de Turismo, entre outros.

SELO LOCAL MONTANHAS CAPIXABAS

O Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, entidade sem fins lucrativos, criou um selo local que atinge também os empreendimentos ligados ao Agroturismo, atividade de destaque nos municípios da região.

FISCALIZAÇÃO CONJUNTA

Em conversa com o Divirta-se em junho, Dorval Uliana disse que a fiscalização do cumprimento das normas deve ser compartilhada entre o poder público e a população.