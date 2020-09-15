442 empresas aderem ao selo Turismo Responsável Limpo e Seguro no ES

Animados com o início de retomada do turismo no Espírito Santo após a reabertura de parques, restaurantes e pontos turísticos, empresários estão aderindo ao selo de "Turismo Responsável, Limpo e Seguro". Segundo a Secretaria de Estado de Turismo, 442 empresas de 15 segmentos do setor, como hotelaria e alimentação, fizeram a inscrição para garantir a certificação de estabelecimento que cumpre protocolos específicos para a prevenção da Covid-19.
Este quantitativo é resultado de uma das muitas ações que fazem parte do Plano de Retomada da Economia do Turismo implementadas pela Secretaria de Turismo (Setur). Este cuidado e empenho dos empresários em buscarem a adequação sanitária é o primeiro passo para que a atividade vá retomando, aos poucos, com toda a segurança necessária para todos, explica o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.
O selo foi lançado pelo Ministério do Turismo em junho e o maior volume de adesão é percebido nos estabelecimentos localizados em Vitória (146), Vila Velha (71), Guarapari (43), Serra (29), Cariacica (25), Aracruz (24) e Itaúnas (19). Quanto às atividades, sete das quinze que compõem o setor estão aderindo em maior quantidade às normas, sendo elas: agências de viagem; meios de hospedagem; guias de turismo; restaurante, cafeterias e bares; transportadoras turísticas; e organizadores de eventos; respectivamente.
Para uma circulação ainda mais segura, o governo também disponibilizou um manual de condutada para os turistas que estarão frequentando esses estabelecimentos. Cabe ao turista estar atento ao cumprimento por parte dos empresários e também cumprir as regras que cabem a cada um de nós, tendo, principalmente, o respeito ao próximo, enfatiza o secretário de Turismo.
ADESÃO AO SELO
Para solicitar o selo "Turismo Responsável, Limpo e Seguro" o interessado deve acessar o site da iniciativa, ler as orientações previstas no protocolo destinado ao segmento em que atua e estar com a situação regular no Cadastur. Em caso positivo, ele deve aderir à autodeclaração que atende aos pré-requisitos determinados. Em seguida, será encaminhado para uma área do site onde pode realizar o download do selo para impressão.
O selo é gratuito e deve ser exposto em um local de fácil acesso aos clientes. Ele contém um QR Code, por meio do qual o turista poderá consultar as medidas adotadas por aquele empreendimento e/ou profissional. Caso o estabelecimento não esteja cumprindo as regras propostas, o código possibilitará a realização de denúncias, podendo resultar em revogação do selo.
Os protocolos estão disponibilizados para: Meios de Hospedagem; Agências de Turismo; Transportadoras Turísticas; Organizadoras de Eventos; Parques Temáticos; Acampamentos Turísticos; Restaurantes, Cafeterias, Bares e similares; Parques Temáticos Aquáticos; Locadoras de veículos para turistas e Guias de Turismo, entre outros.
SELO LOCAL MONTANHAS CAPIXABAS
O Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, entidade sem fins lucrativos, criou um selo local que atinge também os empreendimentos ligados ao Agroturismo, atividade de destaque nos municípios da região.
A adesão ao selo é voluntária, gratuita e é realizada via e-mail, junto ao Convention ([email protected]). Mais detalhes estão disponíveis no documento Protocolo e Declaração de Compromisso Covid-19, acessível no site da região.
FISCALIZAÇÃO CONJUNTA
Em conversa com o Divirta-se em junho, Dorval Uliana disse que a fiscalização do cumprimento das normas deve ser compartilhada entre o poder público e a população.
"O turista precisa se informar, ler a cartilha e observar se o empreendimento tem o selo de qualidade. Além disso, para uma futura retomada, precisamos de um planejamento mais amplo, que passa por um processo de qualificação de todo um setor", defende, afirmando que uma atuação afetiva do marketing e da publicidade serão necessárias para a normalidade do turismo capixaba.