Turista no ES se hospeda mais em casa de parente ou amigo que em hotel

Imagens aéreas da Terceira Ponte com a cidade de Vitória ao fundo Crédito: Luciney Araújo

Divirta-se. "Se olharmos para as motivações dessas viagens, principalmente as de carro, você observa que as pessoas já viajam para isso (ver família ou amigos). Então é esperado que esse tipo de hospedagem seja a mais comum dentro desse universo, mesmo", comenta o secretário de Estado do Turismo (Setur), Dorval Uliana , em entrevista ao

A fala do secretário é baseada nos dados da pesquisa Pnad de que 85% das viagens são por motivos pessoais, tendo o carro particular ou da empresa como principal meio de transporte utilizado (45,2%). O avião (19%), ônibus de linha (16,1%), ônibus de excursões (10%), motocicletas (1,1%) e vans ou perueiros (0,8%) seguem na lista. Outros 7,9% das viagens realizadas utilizaram outro meio de transporte diferente dos já citados.

"A utilização de imóveis de locação tem sido muito intensa e as pessoas classificam como 'casa de parente e amigo'. Mas, na verdade, são imóveis locados por alguma plataforma, por exemplo", analisa Gustavo Guimarães, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (Abih-ES), indicando os serviços oferecidos por sites como o Airbnb como grande concorrência.

Assim, autoridades turísticas e empresários do setor desenvolvem discussões para mudar o cenário. "A Associação vem tentando fazer com que seja aprovada alguma regulamentação em torno disso para podermos competir de forma justa", completa.

O secretário de Estado do Turismo, Dorval Uliana Crédito: Setur/Divulgação

BAIXA MAIOR NO VERÃO 2021

Atualmente, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (Abih-ES) estima que a taxa média de ocupação dos hotéis despencou para 5% motivada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo a Setur, o regular é esse número chegar a 65% no Estado e é essa estatística que os empresários do setor têm o desafio de fazer aumentar.

"Estamos vendo muitas operações funcionando com 5%, 10% da ocupação. Raríssimos são os casos que registram 15% ou 20%. Isso acontece mais quando o hotel possui moradores, por exemplo" Gustavo Guimarães - Presidente da Abih-ES

Neste ritmo, o verão - outro período do ano que é bastante lucrativo para o segmento - em 2021 deve sofrer uma baixa pela crise do coronavírus, como prevê o titular da pasta estadual. "Muitos servidores, funcionários de grandes empresas acabaram adiantando as férias do segundo semestre para o primeiro semestre e não terão como fazer viagens no verão. Com as crianças, com as férias escolares, a situação é a mesma", observa Uliana.

DIFERENCIAL DE ATENDIMENTO COMO SAÍDA

Segundo Gustavo, principalmente após a pandemia, os protocolos de segurança para evitar a propagação da Covid-19 é que serão um divisor de águas nos diferenciais do atendimento. "Imagina você no seu prédio com um imóvel vizinho que é locado sempre. As pessoas entram, saem e, a rigor, não têm regras sanitárias a seguir dentro do imóvel. Coloca a saúde dos moradores em risco e as deles próprios", explica o o presidente da Abih-ES.

"É importante que a gente tenha essa regulamentação antes do verão para que os turistas se sintam seguros em vir para o Estado. A pandemia requer muitos cuidados sanitários para mantermos a boa ocupação e boa apresentação " Gustavo Guimarães - Presidente da Abih-ES

Já nas dependências do hotel, Guimarães fala: "Nós, no hotel que gerencio, por exemplo, não estamos acomodando mais de duas ou três pessoas por apartamento, dependendo do modelo da unidade. E acabou aquela coisa de colocar colchão no chão para crianças pequenas, por exemplo. Isso não pode mais ser feito pela saúde. A mesma coisa fizemos com o buffet. Só podem se servir hóspedes de luva e proteções foram instaladas para proteger o alimento".

SELO DE QUALIDADE

Medidas como as que o presidente da Abih-ES indica já foram pensadas em selo de qualidade do Ministério do Turismo de que participou o governo do Estado da elaboração . Na ocasião, Uliana elencou que um documento com uma série de medidas que devem ser adotadas pelos empreendimentos hoteleiros servem para dar ao turista segurança de que aquele local é dado como regular dentro das medidas de segurança sanitária.