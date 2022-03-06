Cidade do ES tem a maior taxa de ocupação de hotéis no país

Todos os encantos, naturais e humanos, contribuíram para que, no ano passado, Vitória
tenha alcançado a maior taxa de ocupação da rede hoteleira do país, entre as capitais. O resultado foi apresentado na pesquisa realizada pela Consultoria Hoteleira CoHotel, na qual a capital capixaba aparece com 58% de ocupação nos hotéis, seguida por Recife (PE), com 51% de ocupação.
No ranking, Goiânia (GO) vem em terceiro lugar, com 47% de ocupação, seguida por Fortaleza (CE), Manaus (AM), Florianópolis (SC) e Belém (PA), todas com índice de 46%. Cidade mais famosa do Brasil no exterior, surpreendentemente o Rio de Janeiro obteve o oitavo lugar (44%).
Outra cidade que é referência no turismo
no país, Salvador (BA) ficou em apenas na 10ª posição. E São Paulo, a maior cidade do Brasil e a que tem mais leitos de hospedagem, alcançou a 14ª maior taxa de ocupação hoteleira em 2021: 34%.
Com sede em São Paulo
, a CoHotel é uma consultoria especializada na área de hotelaria. Criada em 2005, presta serviços para os principais investidores, incorporadores e administradoras hoteleiras do Brasil.
A surpreendente liderança de Vitória no ranking de ocupação de hotéis entre as capitais no ano passado se soma à boa notícia, divulgada pelo coluna na última quarta-feira (2)
, de que Pedra Azul, na Região Serrana do Estado, alcançou o sétimo lugar entre destinos mais acolhedores do país, segundo ranking publicado pelo Booking, site internacional de reservas de acomodações para férias ou viagens, publicado em 43 idiomas.
Imaginem se o Espírito Santo tivesse mais segurança, estradas modernas, telefonia eficiente e com cobertura total, organização na ocupação do solo, preservação florestal, poluição controlada… Aí é Dubai que deveria ficar preocupada…