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Leonel Ximenes

Cidade do ES tem a maior taxa de ocupação de hotéis no país

Índice de 2021 é superior a gigantes do turismo como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife

Públicado em 

06 mar 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana Crédito: Fernando Madeira
Todos os encantos, naturais e humanos, contribuíram para que, no ano passado, Vitória tenha alcançado a maior taxa de ocupação da rede hoteleira do país, entre as capitais. O resultado foi apresentado na pesquisa realizada pela Consultoria Hoteleira CoHotel, na qual a capital capixaba aparece com 58% de ocupação nos hotéis, seguida por Recife (PE), com 51% de ocupação.
No ranking, Goiânia (GO) vem em terceiro lugar, com 47% de ocupação, seguida por Fortaleza (CE), Manaus (AM), Florianópolis (SC) e Belém (PA), todas com índice de 46%. Cidade mais famosa do Brasil no exterior, surpreendentemente o Rio de Janeiro obteve o oitavo lugar (44%).

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Outra cidade que é referência no turismo no país, Salvador (BA) ficou em apenas na 10ª posição. E São Paulo, a maior cidade do Brasil e a que tem mais leitos de hospedagem, alcançou a 14ª maior taxa de ocupação hoteleira em 2021: 34%.
Com sede em São Paulo, a CoHotel é uma consultoria especializada na área de hotelaria. Criada em 2005, presta serviços para os principais investidores, incorporadores e administradoras hoteleiras do Brasil.

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A surpreendente liderança de Vitória no ranking de ocupação de hotéis entre as capitais no ano passado se soma à boa notícia, divulgada pelo coluna na última quarta-feira (2), de que Pedra Azul, na Região Serrana do Estado, alcançou o sétimo lugar entre destinos mais acolhedores do país, segundo ranking publicado pelo Booking, site internacional de reservas de acomodações para férias ou viagens, publicado em 43 idiomas.
Imaginem se o Espírito Santo tivesse mais segurança, estradas modernas, telefonia eficiente e com cobertura total, organização na ocupação do solo, preservação florestal, poluição controlada… Aí é Dubai que deveria ficar preocupada…
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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