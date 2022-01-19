Secretária de Turismo convida BBB Luciano a conhecer o ES

Luciano agora sabe onde fica o Espírito Santo Crédito: Divulgação

“Ei, @lucianoestevan! Você está dando o que falar entre os capixabas, sabia? Estamos de braços abertos para receber você e quem mais quiser se apaixonar pelas terras capixabas! Pra começar, ficamos bem no litoral do Sudeste, entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e a Bahia. O que não temos em extensão territorial, sendo o 4º menor estado do Brasil, compensamos em diversidade [...]”, postou a secretária nas redes sociais.

”Achava que o Espírito Santo ficava em algum Estado, mas é o próprio Estado”, confessou o ator e bailarino catarinense, que acabou descobrindo “a verdade” pelo atleta olímpico, que também está confinado.

"O Espírito Santo é um estado abençoado, cheio de belezas naturais e rico culturalmente. [...] Sei que você está confinado, mas quando você sair do @bbb, está convidadíssimo a conhecer o nosso Estado, se encantar e saborear a tradicional moqueca capixaba!" Lenise Loureiro - Secretária estadual de Turismo

REPERCUSSÃO ATÉ NA ASSEMBLEIA

A gafe de Luciano provocou milhares de comentários nas redes sociais. Alguns políticos, como o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), também aproveitaram para fazer propaganda do Estado.

“Impossível não conhecer o Espírito Santo e suas potencialidades. Um Estado rico por suas belezas naturais e com uma grande vocação para o crescimento econômico. Tradições culturais se misturam a um povo que recebe a todos de braços abertos. Quem não sabe disso, desconhece a leveza da alma brasileira”, postou Musso, encerrando a mensagem com a hashtag #soucapixaba.