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Leonel Ximenes

Secretária de Turismo convida BBB Luciano a conhecer o ES

Participante do reality show da TV Globo admitiu que não sabia que o Espírito Santo é um Estado

Públicado em 

19 jan 2022 às 20:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Luciano agora sabe onde fica o ES
Luciano agora sabe onde fica o Espírito Santo Crédito: Divulgação
Agora, se quiser, o BBB Luciano vai conhecer o Espírito Santo, Estado que ele nem sabia que existia, conforme confessou ao vivo no segundo dia da temporada 2022 do reality show da TV Globo. Depois do programa, ele pode arrumar as malas: a secretária estadual de Turismo, Lenise Loureiro, o convidou a vir ao Estado.
“Ei, @lucianoestevan! Você está dando o que falar entre os capixabas, sabia? Estamos de braços abertos para receber você e quem mais quiser se apaixonar pelas terras capixabas! Pra começar, ficamos bem no litoral do Sudeste, entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e a Bahia. O que não temos em extensão territorial, sendo o 4º menor estado do Brasil, compensamos em diversidade [...]”, postou a secretária nas redes sociais.

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No programa, o BBB Luciano, conforme mostrou a coluna nesta quarta-feira (19), perguntou ao velocista olímpico Paulo André Camilo, paulista que mora em Vila Velha, onde ficava o Espírito Santo.

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”Achava que o Espírito Santo ficava em algum Estado, mas é o próprio Estado”, confessou o ator e bailarino catarinense, que acabou descobrindo “a verdade” pelo atleta olímpico, que também está confinado.
"O Espírito Santo é um estado abençoado, cheio de belezas naturais e rico culturalmente. [...] Sei que você está confinado, mas quando você sair do @bbb, está convidadíssimo a conhecer o nosso Estado, se encantar e saborear a tradicional moqueca capixaba!"
Lenise Loureiro - Secretária estadual de Turismo
REPERCUSSÃO ATÉ NA ASSEMBLEIA
A gafe de Luciano provocou milhares de comentários nas redes sociais. Alguns políticos, como o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), também aproveitaram para fazer propaganda do Estado.

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“Impossível não conhecer o Espírito Santo e suas potencialidades. Um Estado rico por suas belezas naturais e com uma grande vocação para o crescimento econômico. Tradições culturais se misturam a um povo que recebe a todos de braços abertos. Quem não sabe disso, desconhece a leveza da alma brasileira”, postou Musso, encerrando a mensagem com a hashtag #soucapixaba.
O deputado federal Felipe Rigoni (PSL), por sua vez, que já havia brincado com seu perfil no BBB 22 antes da estreia do programa, também pegou carona na gafe de Luciano para exaltar, nas redes sociais, as potencialidades do Espírito Santo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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