Secretária de Turismo convida BBB Luciano a conhecer o ES

“Ei, @lucianoestevan! Você está dando o que falar entre os capixabas, sabia? Estamos de braços abertos para receber você e quem mais quiser se apaixonar pelas terras capixabas! Pra começar, ficamos bem no litoral do Sudeste, entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e a Bahia. O que não temos em extensão territorial, sendo o 4º menor estado do Brasil, compensamos em diversidade [...]”, postou a secretária nas redes sociais.
”Achava que o Espírito Santo ficava em algum Estado, mas é o próprio Estado”, confessou o ator e bailarino catarinense, que acabou descobrindo “a verdade” pelo atleta olímpico, que também está confinado.
REPERCUSSÃO ATÉ NA ASSEMBLEIA
“Impossível não conhecer o Espírito Santo e suas potencialidades. Um Estado rico por suas belezas naturais e com uma grande vocação para o crescimento econômico. Tradições culturais se misturam a um povo que recebe a todos de braços abertos. Quem não sabe disso, desconhece a leveza da alma brasileira”, postou Musso, encerrando a mensagem com a hashtag #soucapixaba.
O deputado federal Felipe Rigoni (PSL), por sua vez, que já havia brincado com seu perfil no BBB 22 antes da estreia do programa, também pegou carona na gafe de Luciano para exaltar, nas redes sociais, as potencialidades do Espírito Santo.