Paulo André Camilo disputou a terceira bateria semifinal dos 100m rasos e terminou na oitava colocação nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Vitor Jubini

Contemplado pelo Bolsa Atleta Capixaba, o corredor recebe mensalmente o valor de R$ 2 mil reais - por ser de nível internacional, o jovem de 23 anos tem direito ao segundo maior benefício da verba disponibilizada pela Secretaria de Esportes e Lazer do Governo do ES. Além do benefício mensal, Paulo André é atleta do Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, e conta com patrocínio de material esportivo da Nike.

Your browser does not support the audio element. Confirmado no BBB 22, Paulo André pode ter o Bolsa Atleta ES suspenso

Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Sesport informou, em nota, que o" edital 2021 do Bolsa Atleta é o primeiro que contempla o atleta Paulo André Camilo com o benefício financeiro. Com a entrada do atleta no programa, a Sesport vai avaliar, junto a Procuradoria Geral do Estado (PGE), quais medidas serão tomadas diante da situação. Vale lembrar que o edital prevê três tipos de penalidade: advertência, suspensão e cancelamento do benefício", diz o comunicado.

PREVISTO NO EDITAL

Caso chegue à final do programa, Paulo André ficaria até maio sem treinar ou competir, pré-requisitos obrigatórios para que o atleta seja contemplado com o benefício estadual. Na artigo 14 do edital, que fala sobre advertência, suspensão ou cancelamento, consta no item 5º, na letra D, a seguinte ressalva:

- Deixar de treinar ou faltar às competições oficiais de que deva participar sem justa causa.

suspensão do pagamento do benefício por 1 (um) mês e, em caso de reincidência, será aplicada a pena de cancelamento. ( O item seguinte, o §6º, cita que a ocorrência das hipóteses previstas no presente item § 5° serão penalizadas com ae, em caso de reincidência, será aplicada a pena de cancelamento. ( Veja o edital

A aplicação das penalidades de advertência, suspensão e cancelamento, entretanto, será precedida de defesa prévia, que deverá ser apresentada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação.

Paulo André Camilo teve o nome colocado na Calçada da Fama da Sesport no ano de 2020 Crédito: Sesport/Divulgação

O edital atual do programa Bolsa Atleta está beneficiando 151 atletas e paratletas de alto rendimento, 30 a mais que o anterior, alcançando um recorde no número de bolsas concedidas. O auxílio financeiro mensal varia conforme a categoria do atleta no edital, sendo R$ 500 (estudantil), R$ 1.500 (nacional), R$ 2 mil (internacional) e R$ 4 mil (olímpico). O investimento total da Sesport no programa é de R$ 2,3 milhões.

O valor recebido pelo atleta pode ser utilizado para cobrir gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte urbano ou para participar de treinamentos e competições, além da aquisição de material esportivo.

NOS PLANOS, MAS...

Atleta de ponta e um dos maiores nomes do atletismo de velocidade da atualidade no Brasil, Paulo André seria nome certo da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) na lista dos relacionados ao Sul-Americano Indoor, que qualifica para o Mundial Indoor, em julho. Os selecionados seriam divulgados na próxima semana, quando o programa já terá começado - a estreia será nesta segunda-feira (17). O que a entidade não contava era a ida do corredor para o confinamento global.

O REVEZAMENTO ESSE ANO TÁ DIFERENTE! A linha de chegada agora é outra... ?



Paulo André chegou no #BBB22 pronto para viver uma experiência única!



Contamos com o apoio e torcida de vocês. VAMOS COM TUDO!



Alegria... E os olhos voltados pro céu! ??? #TeamPauloAndre pic.twitter.com/AUGaWxvkLL — Paulo André (@iampauloandre) January 14, 2022

Nos últimos anos o corredor se notabilizou na modalidade e esteve próximo de baixar da marca dos 10s nas provas de 100m livre. Nos Jogos de Tóquio, Paulo André competiu nas baterias dos 100m rasos, onde avançou até a semifinal, e também do revezamento 4x100m pela equipe brasileira.

FAMA

Além das provas de velocidade, Paulo André, que mora em Vila Velha e teve um filho recentemente, também aparece em notícias, estas não relacionadas ao desempenho esportivo. Recentemente ele marcou presença na "Farofa da Gkay", uma festa de dias seguidos promovida pela influenciadora digital Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos.