Influenciador lança marca de presentes para divulgar o turismo do ES

O jornalista e influenciador, Deivson Santana, do blog Capixaba na Estrada, se prepara para lançar sua loja virtual de presentes criativos. O lançamento para sua nova marca “Na Estrada Store”, acontece no próximo dia 10 de novembro.
Com inspiração para as pessoas viajarem mais pelo mundo e pelo Espírito Santo, a nova marca do influenciador é totalmente focada com a temática viagem e capixabíssimo. São produtos como canecas, camisetas, joias e enfeites decorativos, com frases e paisagens para inspiraram ainda mais os viajantes de plantão.
O influenciador ainda promete muitas novidades até final do ano, como calendários, agendas e toda papelaria criativa com temática capixaba. “Eu já vendia canecas exclusivas capixabas, cheguei a ter mais de 10 modelos diferentes. Hoje, com o lançamento da marca, pretendo continuar exaltando o Espírito Santo, com uma linha 100% capixaba, além de inspirar viajantes do Brasil inteiro com outros produtos”, comenta Deivson.
Os produtos podem ser adquiridos diretamente no perfil do instagram @naestadastore, que terão entregas para Grande Vitória e envio para todo país.
JANTAR EXCLUSIVO
CAPIXABAS EM DUBAI
Monica Demoner, Sérgio Palmeira, Cintia Chieppe, Márcia Paoliello, Thais Fiorete, Thaise Arpini, Letícia Finamore, Max Mello, Vitor Cipriano, Daniela Andrade e Cyane Zoboli estão em Dubai, onde ficam até o dia 10, em viagem a convite de Carlos Marianelli, pelo programa Mais Estilo Mais Vantagem da Compose. Os profissionais vão visitar a Expo Dubai, uma das maiores exposições do mundo, realizada a cada cinco anos e que aborda temas como cultura, tecnologia, inovação, design e excelência humana.
COMENDA
fina flor abre as portas
A Fina Flor Garden e Paisagismo é a nova opção da cidade para criar e desenvolver projetos paisagísticos, que primam pela funcionalidade, a estética e a valorização do ambiente. À frente do empreendimento, que será apresentado para arquitetos, decoradores e designers na quarta-feira (10), estão a paisagista Adriana Colli, formada pelo Instituto Brasileiro de Paisagismo (IBRAP) e engenheiro agrônomo, Dimitri Salum. Fica na Avenida João Santos Filho, 375, Ilha de Santa Maria, Vitória.
Conteúdo de Marca
MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR NO BRASIL
A consultoria global Great Place to Work acaba de divulgar as 150 empresas vencedoras do prêmio "Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil 2021". Entre as organizações de grande porte, a Sankhya Sistemas de Gestão, que conta com uma unidade no Espírito Santo desde 2014, foi classificada como 46ª melhor empresa para se trabalhar em todo Brasil. Para o diretor da unidade do ES, Renato William, a cultura organizacional focada no bem-estar dos colaboradores é um grande motivador do resultado. “A oportunidade de crescimento e valorização dos colaboradores é uma premissa tão forte na empresa, que conquistamos esse prêmio por anos seguidos. Apoiamos o desenvolvimento profissional dos nossos colaboradores, com benefícios voltados para o auxílio educação, plano de formação de líderes e treinamento de base, entre muitas outras ações”. Na unidade da Sankhya-ES fica em Vila Velha e conta atualmente com 50 funcionários.
FESTA
ARTISTAS POR UM DIA
Os alunos da Escola Americana de Vitória (EAV) vão promover uma exposição na conceituada Galeria Matias Brotas, na Mata da Praia. O "vernissage" será neste sábado, dia 6, para familiares e alunos. A exposição é resultado de uma visita dos estudantes ao espaço, onde puderam vivenciar e ter contato com o universo das artes, além de produzir elementos artísticos.
CAPIXABAS EM PORTUGAL
RR NEWS
Léo de Castro e Felipe Finamore celebram aniversário neste sábado (06), a partir das 16h, no Na Vista, Enseada do Suá, com show da banda Blitz.
A empresária Brenda Riva celebra seus 40 anos recém-completados, um ano da nova identidade visual da Vith Shoes e sua primeira coleção de sapatos autorais, neste sábado (06), na Aleixo Netto.
O cirurgião plástico Humberto Pinto é um dos convidados do seminário organizado pela Associação dos diretores e ex-diretores das escolas da rede pública estadual de ensino do estado do Espírito Santo (ADIRES) que acontece no próximo dia 09 de novembro, no local. O 'VII Seminário – A influência da autoestima no trabalho do Gestor Escolar' conta com a participação de outros profissionais como psicólogo, promotora de justiça, entre outros.
Sandra Demoner está nos preparativos para realizar a segunda Garage Sale Entreposto. Dos dias 08 a 10 de novembro, a Arte Assinada estará com descontos especiais em diversos tecidos de decoração.
O empresário Amado Pereira da Costa, CEO da holding VixPrime, convida para coquetel na Praça Helmut da CasaCor, projetada por Heliomar Venâncio e Ivan Aguiar. Será no dia 09 de novembro, a partir das 16h. Na ocasião o renomado arquiteto Guto Índio da Costa, comandará a Live “Redesign Urbano”, com transmissão ao vivo no instagram da Metalco.