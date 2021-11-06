Influenciador lança marca de presentes para divulgar o turismo do ES

O jornalista e influenciador, Deivson Santana, do blog Capixaba na Estrada, lança sua loja virtual de presentes criativos. a “Na Estrada Store” Crédito: Divulgação

O jornalista e influenciador, Deivson Santana, do blog Capixaba na Estrada, se prepara para lançar sua loja virtual de presentes criativos. O lançamento para sua nova marca “Na Estrada Store”, acontece no próximo dia 10 de novembro.

Com inspiração para as pessoas viajarem mais pelo mundo e pelo Espírito Santo, a nova marca do influenciador é totalmente focada com a temática viagem e capixabíssimo. São produtos como canecas, camisetas, joias e enfeites decorativos, com frases e paisagens para inspiraram ainda mais os viajantes de plantão.

O influenciador ainda promete muitas novidades até final do ano, como calendários, agendas e toda papelaria criativa com temática capixaba. “Eu já vendia canecas exclusivas capixabas, cheguei a ter mais de 10 modelos diferentes. Hoje, com o lançamento da marca, pretendo continuar exaltando o Espírito Santo, com uma linha 100% capixaba, além de inspirar viajantes do Brasil inteiro com outros produtos”, comenta Deivson.

Os produtos podem ser adquiridos diretamente no perfil do instagram @naestadastore, que terão entregas para Grande Vitória e envio para todo país.

JANTAR EXCLUSIVO

Letícia Rody, o atleta Daniel Alves e Marcelo Netto: noite de apresentação do projeto Guarapari E.C para empresários do ES Crédito: Divulgação

CAPIXABAS EM DUBAI

Monica Demoner, Sérgio Palmeira, Cintia Chieppe, Márcia Paoliello, Thais Fiorete, Thaise Arpini, Letícia Finamore, Max Mello, Vitor Cipriano, Daniela Andrade e Cyane Zoboli estão em Dubai, onde ficam até o dia 10, em viagem a convite de Carlos Marianelli, pelo programa Mais Estilo Mais Vantagem da Compose. Os profissionais vão visitar a Expo Dubai, uma das maiores exposições do mundo, realizada a cada cinco anos e que aborda temas como cultura, tecnologia, inovação, design e excelência humana.

COMENDA

O deputado estadual Fabricio Gandini e Leonardo Carraretto, que recebeu a comenda Jones dos Santos Neves. A homenagem é dedicada a personalidades relevantes na área da Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão digital no Espírito Santo Crédito: Divulgação

0 Crédito: 0 fina flor abre as portas A Fina Flor Garden e Paisagismo é a nova opção da cidade para criar e desenvolver projetos paisagísticos, que primam pela funcionalidade, a estética e a valorização do ambiente. À frente do empreendimento, que será apresentado para arquitetos, decoradores e designers na quarta-feira (10), estão a paisagista Adriana Colli, formada pelo Instituto Brasileiro de Paisagismo (IBRAP) e engenheiro agrônomo, Dimitri Salum. Fica na Avenida João Santos Filho, 375, Ilha de Santa Maria, Vitória. Conteúdo de Marca

MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR NO BRASIL

A consultoria global Great Place to Work acaba de divulgar as 150 empresas vencedoras do prêmio "Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil 2021". Entre as organizações de grande porte, a Sankhya Sistemas de Gestão, que conta com uma unidade no Espírito Santo desde 2014, foi classificada como 46ª melhor empresa para se trabalhar em todo Brasil. Para o diretor da unidade do ES, Renato William, a cultura organizacional focada no bem-estar dos colaboradores é um grande motivador do resultado. “A oportunidade de crescimento e valorização dos colaboradores é uma premissa tão forte na empresa, que conquistamos esse prêmio por anos seguidos. Apoiamos o desenvolvimento profissional dos nossos colaboradores, com benefícios voltados para o auxílio educação, plano de formação de líderes e treinamento de base, entre muitas outras ações”. Na unidade da Sankhya-ES fica em Vila Velha e conta atualmente com 50 funcionários.

FESTA

Mery Zeferino, Lorena Hombre , Erika Okuma e Whagner Torezani: tarde de celebração do Dia do Cerimonialista, em Vitória Crédito: Angelo Venturim

ARTISTAS POR UM DIA

Os alunos da Escola Americana de Vitória (EAV) vão promover uma exposição na conceituada Galeria Matias Brotas, na Mata da Praia. O "vernissage" será neste sábado, dia 6, para familiares e alunos. A exposição é resultado de uma visita dos estudantes ao espaço, onde puderam vivenciar e ter contato com o universo das artes, além de produzir elementos artísticos.

CAPIXABAS EM PORTUGAL

Lara Sepulcri e Renzo Colnago representaram a Grupfy, startup 100% capixaba - incubada e acelerada no Hub FUCAPE, no Web Summit, a maior conferência anual de tecnologia e inovação do mundo, em Lisboa, Portugal. Crédito: Divulgação

RR NEWS

Léo de Castro e Felipe Finamore celebram aniversário neste sábado (06), a partir das 16h, no Na Vista, Enseada do Suá, com show da banda Blitz.

A empresária Brenda Riva celebra seus 40 anos recém-completados, um ano da nova identidade visual da Vith Shoes e sua primeira coleção de sapatos autorais, neste sábado (06), na Aleixo Netto.

O cirurgião plástico Humberto Pinto é um dos convidados do seminário organizado pela Associação dos diretores e ex-diretores das escolas da rede pública estadual de ensino do estado do Espírito Santo (ADIRES) que acontece no próximo dia 09 de novembro, no local. O 'VII Seminário – A influência da autoestima no trabalho do Gestor Escolar' conta com a participação de outros profissionais como psicólogo, promotora de justiça, entre outros.

Sandra Demoner está nos preparativos para realizar a segunda Garage Sale Entreposto. Dos dias 08 a 10 de novembro, a Arte Assinada estará com descontos especiais em diversos tecidos de decoração.

O empresário Amado Pereira da Costa, CEO da holding VixPrime, convida para coquetel na Praça Helmut da CasaCor, projetada por Heliomar Venâncio e Ivan Aguiar. Será no dia 09 de novembro, a partir das 16h. Na ocasião o renomado arquiteto Guto Índio da Costa, comandará a Live “Redesign Urbano”, com transmissão ao vivo no instagram da Metalco.